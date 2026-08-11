/एक साथ मंदिर गए, लेकिन घर लौटने से पहले थम गईं तीन सांसें! ट्रक में घुसी कार, एक ही परिवार के 3 की मौत

Dholpur News: धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में मंगलवार को हुए एक दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की जान चली गई. भागीरथपुरा मोड़ के पास कार और ट्रक की आमने-सामने हुई जोरदार भिड़ंत में जयपुर के पदमपुरा जैन मंदिर दर्शन कर लौट रहे पिता-पुत्र और चाचा की मौके पर मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पंचगांव चौकी पुलिस ने शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

ऐसे हुआ हादसा

मंगलवार सदर थाना क्षेत्र के भागीरथपुरा मोड़ के पास हाईवे पर तेज रफ्तार कार और सामने से आ रहे ट्रक के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार ट्रक के अंदर घुस गई थी, जिसके बाद कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया. हादसे के बाद हाईवे पर चीख-पुकार मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

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मंदिर दर्शन कर लौट रहे थे तीनों

जानकारी के अनुसार कार सवार तीनों लोग जयपुर के पदमपुरा स्थित जैन मंदिर के दर्शन करने गए थे. दर्शन कर वापस धौलपुर लौटते समय भागीरथपुरा मोड़ के पास उनकी कार सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई. हादसे के समय कार में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

पुलिस ने निकाला कार से, अस्पताल में तोड़ा दम

सूचना मिलते ही पंचगांव चौकी पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों घायलों को क्षतिग्रस्त कार से बाहर निकाला. तीनों को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया. लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया.

मृतकों की पहचान

हादसे में राजकुमार जैन 50 पुत्र ज्योति प्रसाद निवासी मनिया हाल शास्त्री नगर, उनके भतीजे विजय 45 पुत्र कैलाश चंद्र निवासी लीला विहार कॉलोनी और विजय के पुत्र आदि 15 निवासी लीला विहार कॉलोनी की मौत हुई है. तीनों एक ही परिवार के थे.

परिवार में मचा कोहराम

एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में परिजन और परिचित जिला अस्पताल पहुंचे. अस्पताल परिसर में मातम का माहौल था. शवों को देख परिजन बिलख पड़े.

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. हादसे के बाद हाईवे पर कुछ देर जाम भी लगा. पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे किनारे करवाकर यातायात शुरू करवाया. सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों के बयान ले रही है