धौलपुर में सनसनी! सामान्य अस्पताल की नाली में मिला छह महीने का भ्रूण, पुलिस जांच में जुटी

Rajasthan News: धौलपुर के बाड़ी सामान्य अस्पताल में रजिस्ट्रेशन विंडो के पास 6 महीने का मृत भ्रूण मिला. सफाई कर्मियों की सूचना पर पीएमओ ने नाली से बाहर निकलवाया. पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया गया, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की.
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Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के सामान्य अस्पताल में सोमवार को सनसनीखेज मामला सामने आया. रजिस्ट्रेशन विंडो के पास नाली में 6 महीने के भ्रूण के मिलने से अस्पताल में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना तुरंत सफाई कर्मियों ने पीएमओ को दी. पीएमओ डॉ. हरकिशन मंगल मौके पर पहुंचे और नाली से भ्रूण को बाहर निकलवाकर सफाई कराई. इसके बाद स्वास्थ्य की जांच की गई, लेकिन भ्रूण मृत अवस्था में पाया गया.
सूचना के बाद कोतवाली पुलिस को मामले की जानकारी दी गई. पुलिस की मौजूदगी में भ्रूण का शव मोर्चरी में रखा गया और पोस्टमार्टम कराया गया. पोस्टमार्टम के बाद भ्रूण का अंतिम संस्कार किया गया. फिलहाल पुलिस इस घटना की जांच में जुटी हुई है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह भ्रूण अस्पताल की नाली में कैसे पहुंचा.
डॉ. हरकिशन मंगल ने बताया कि सफाई कर्मियों ने उन्हें सूचना दी थी कि रजिस्ट्रेशन विंडो के पास नाली में शिशु का भ्रूण पड़ा है. मौके पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि भ्रूण उल्टी अवस्था में है. तुरंत उसे बाहर निकलवाया गया और सफाई कराई. स्वास्थ्य जांच में पुष्टि हुई कि यह लगभग 24 सप्ताह का मेल भ्रूण है और मृत अवस्था में पाया गया.
यह मामला इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि अस्पताल में डिलीवरी या प्रीमेच्योर बेबी की देखभाल पूरी सावधानी से की जाती है. किसी भी मृत भ्रूण या शिशु को इस तरह नाली में नहीं फेंका जाता. सामान्यत: हर गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन होता है और मृत शिशु या सिस्ट को सही प्रक्रिया के अनुसार ही निपटाया जाता है.
अस्पताल प्रशासन का मानना है कि भ्रूण को कोई बाहरी व्यक्ति फेंक कर गया होगा या किसी ने पीछे से आकर नाली में डाल दिया. अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है. पुलिस को भी इस मामले की पूरी जानकारी दी गई है ताकि घटना के पीछे के सच का पता लगाया जा सके.
कोतवाली थाने के सीआई देवेंद्र शर्मा ने बताया कि मृतक भ्रूण का पोस्टमार्टम कर डीएनए सुरक्षित कर लिया गया है. अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और दोषियों को जल्द पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है.
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