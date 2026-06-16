/Rajasthan News: धौलपुर में जनसमस्याओं पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, SDM कार्यालय के बाहर साढ़े 5 घंटे दिया धरना, युवक की बिगड़ी तबीयत

Dholpur Congress Protest: धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में लगातार बढ़ती जनसमस्याओं और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा. विधानसभा प्रत्याशी रहे प्रशांत परमार के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने शहर में विशाल रैली निकाली और उपखंड अधिकारी (एसडीएम) कार्यालय का घेराव किया. एसडीएम के कार्यालय में मौजूद न होने से नाराज कांग्रेसी साढ़े पांच घंटे तक दफ्तर के बाहर ही धरने पर अड़े रहे. इस दौरान तीखी धूप और गर्मी के कारण एक युवक की तबीयत भी बिगड़ गई, जिसके बाद मेडिकल टीम को मौके पर बुलाना पड़ा.

अग्रवाल धर्मशाला से निकाली रैली, एसडीएम के न मिलने पर भड़के कांग्रेसी

कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आमजन की यह रैली शहर की अग्रवाल धर्मशाला से शुरू हुई, जो मुख्य बाजारों से होते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंची. कांग्रेसी जब ज्ञापन सौंपने पहुंचे, तो एसडीएम अमित कुमार वर्मा सरकारी शिविरों (कैंप) में व्यस्त होने के कारण कार्यालय में मौजूद नहीं थे. इस बात से आक्रोशित होकर कांग्रेसी कार्यालय के मुख्य द्वार के बाहर ही धरने पर बैठ गए और शासन-प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी. मौके पर पहुंचे थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा और नायब तहसीलदार उत्तम चंद बंसल ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया और ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे शिविरों का हवाला दिया, लेकिन कांग्रेसी एसडीएम को ही ज्ञापन देने की बात पर अड़े रहे.

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प्रदर्शन के दौरान युवक की तबीयत बिगड़ी, चढ़ानी पड़ी ड्रिप

कड़ी धूप में कई घंटों तक चले इस धरने के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ध्रुव शुक्ला की तबीयत अचानक बेहद बिगड़ गई. आनन-फानन में चिकित्सा विभाग की मेडिकल टीम को मौके पर बुलाया गया. मेडिकल टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पीड़ित युवक को मौके पर ही ड्रिप (बोतल) चढ़ाई और प्राथमिक उपचार दिया. इसके अलावा टीम ने धरने पर बैठे वरिष्ठ पार्षद राजकुमार भारद्वाज और रोशनी शिवहरे सहित कई अन्य कांग्रेसियों का भी हेल्थ चेकअप किया.

धौलपुर को राम भरोसे छोड़ने का आरोप

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जब से राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ है, तब से धौलपुर और बाड़ी क्षेत्र को पूरी तरह अनदेखा किया जा रहा है. प्रशांत परमार और अन्य नेताओं ने कहा कि धौलपुर जिले में भाजपा के विधायक और जनप्रतिनिधि नहीं होने के कारण सरकार यहाँ ध्यान नहीं दे रही है और पिछले 3 सालों से जिले को 'राम भरोसे' छोड़ दिया गया है. सरकार ने बजट में भी जिले को कोई बड़ी सौगात नहीं दी और पुरानी योजनाओं का बजट भी रोक दिया. युवा नेता रामवीर पोषवाल और भूपेंद्र शर्मा ने आरोप लगाया कि बाड़ी शहर में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा है. जगह-जगह जलभराव, अतिक्रमण, कॉलोनियों में पानी की निकासी न होना, बामणी नदी में नाले का गंदा पानी मिलाया जाना और विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कार्यवाहक अधिकारियों का होना जैसी गंभीर समस्याएं हैं. नगर पालिका सहित अन्य विभागों में भ्रष्टाचार चरम पर है और सरकारी कैंपों के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है.

साढ़े 5 घंटे बाद लौटे एसडीएम, तब सौंपा ज्ञापन

बता दें कि करीब साढ़े पांच घंटे के लंबे इंतजार के बाद शाम को जब एसडीएम अमित कुमार वर्मा कैंप से वापस कार्यालय लौटे, तब कांग्रेसियों ने उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा.