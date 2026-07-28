/धौलपुर को मिली विकास की डबल डोज! CM भजनलाल ने खोला ₹177 करोड़ का खजाना

Dholpur News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को धौलपुर जिले के मनियां कस्बे की फूलपुर ग्राम पंचायत पहुंचे. यहां आयोजित लोकार्पण-शिलान्यास समारोह में उन्होंने जिले को लगभग 177 करोड़ रुपये की लागत वाले 17 विकास कार्यों की सौगात दी. इस दौरान क्षेत्रभर से बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल हुए.

सबका साथ सबका विकास का संकल्प

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "सबका साथ, सबका विकास" के संकल्प को जमीन पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है. प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि किसान, महिला, युवा और मजदूर सहित समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है.

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धौलपुर में 2000 करोड़ के काम पूरे

मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि धौलपुर के विकास में किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी जाएगी. उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में धौलपुर जिले में लगभग दो हजार करोड़ रुपये के विकास कार्य कराए जा चुके हैं. अब 177 करोड़ के नए कामों से जिले को विकास की नई गति मिलेगी.

17 विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास

मुख्यमंत्री ने मंच से कुल 17 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इनमें 155 करोड़ रुपये से अधिक लागत के कार्यों का लोकार्पण और 21 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों का शिलान्यास शामिल है. इन परियोजनाओं से जिले की बुनियादी सुविधाओं, स्वास्थ्य, कृषि और कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी.

किसानों के लिए घोषणाएं

मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में कहा कि राज्य सरकार किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के साथ अतिरिक्त तीन हजार रुपये दे रही है. इसके साथ ही फसल बीमा योजना को सुदृढ़ किया गया है. प्रदेश के 26 जिलों में किसानों को अब दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे खेती आसान होगी.

युवाओं को नौकरियों की जानकारी

युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि बीते ढाई वर्षों में प्रदेश में 1.78 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं. वर्तमान में 1.32 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है और 70 हजार नई भर्तियों की तैयारी भी सरकार कर रही है.

मनियां क्षेत्र को मिली बड़ी सौगातें

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मनियां क्षेत्र के लिए कई अहम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इनमें 220 केवी जीएस की स्थापना, पार्वती नदी पर नया पुल, क्षेत्र की मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण, कृषि उपज मंडी के लिए भूमि आवंटन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार, नए पुलिस थाना एवं चौकियों का निर्माण, एफएसटीपी, जिला औषधि भंडार, उपनिदेशक उद्यानिकी कार्यालय और पार्वती बांध का पुनर्निर्माण शामिल हैं.

आगे भी विकास जारी रहेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. धौलपुर को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि भविष्य में भी जिले को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए बजट और योजनाओं की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी. कार्यक्रम के अंत में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया.