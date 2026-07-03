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डकैत जगन गुर्जर की तीये की बैठक आज, न्याय की मांग पर बनेगी रणनीति

Rajasthan News: धौलपुर के भभूतिपुरा गांव में आज डकैत जगन गुर्जर की हत्या के बाद तीये की बैठक होगी. गुर्जर समाज के बड़ी संख्या में पहुंचने की संभावना है. परिवार जेल में हुई हत्या की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है. सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byBhupendar singh solanki
Published: Jul 03, 2026, 03:43 PM|Updated: Jul 03, 2026, 03:43 PM
डकैत जगन गुर्जर की तीये की बैठक आज, न्याय की मांग पर बनेगी रणनीति
Image Credit: डकैत जगन गुर्जर (फाइल फोटो)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Dholpur News: धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड स्थित भभूतिपुरा गांव में आज डकैत जगन गुर्जर की हत्या के बाद तीये की बैठक यानी शोक सभा आयोजित की जाएगी. इस बैठक में बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोगों और जगन के समर्थकों के पहुंचने की संभावना है. शोक सभा का मुख्य उद्देश्य अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में हुई जगन गुर्जर की मौत के मामले में न्याय की मांग करना और प्रशासन द्वारा दिए गए आश्वासनों पर चर्चा करना है.

पैतृक गांव में किया गया था जगन का अंतिम संस्कार
अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में जगन गुर्जर की हत्या कर दी गई थी. इसके बाद जगन के पैतृक गांव भभूतिपुरा में अंतिम संस्कार किया गया. अब परिवार और समर्थक इस मामले में निष्पक्ष जांच तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं.जगन गुर्जर के पुत्र आसाराम गुर्जर ने सोशल मीडिया के माध्यम से समाज के लोगों से अधिक से अधिक संख्या में शोक सभा में शामिल होने की अपील की. उन्होंने कहा कि उनके पिता की जेल में धोखे से हत्या की गई है और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए समाज का एकजुट होना जरूरी है.

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निष्पक्ष जांच की मांग
परिजनों का आरोप है कि यह एक सुनियोजित हत्या है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उनका कहना है कि पोस्टमार्टम से पहले पुलिस-प्रशासन के साथ जो लिखित सहमति बनी थी, उस पर जल्द अमल किया जाए. यदि मांगों पर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आगे की रणनीति पर निर्णय लिया जाएगा.

शोक सभा में भीड़ के बाद भारी पुलिस बल तैनात
इधर, शोक सभा में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना को देखते हुए पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है. अंतिम संस्कार में उमड़ी हजारों की भीड़ के बाद प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष निगरानी रखे हुए है. आसपास के क्षेत्रों के अलावा अन्य जिलों से भी समाज के लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है.

गुर्जर समाज ने उठाए सवाल
गुर्जर समाज के कई लोगों और जनप्रतिनिधियों ने भी प्रदेश की हाई सिक्योरिटी जेल में हुई इस घटना पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि कड़ी सुरक्षा वाली जेल में इस तरह की घटना गंभीर चिंता का विषय है और इसकी निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. फिलहाल, भभूतिपुरा में होने वाली शोक सभा पर सभी की नजरें टिकी हैं, जहां न्याय की मांग के साथ-साथ आगे की रणनीति को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

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