/डकैत जगन गुर्जर की तीये की बैठक आज, न्याय की मांग पर बनेगी रणनीति

Dholpur News: धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड स्थित भभूतिपुरा गांव में आज डकैत जगन गुर्जर की हत्या के बाद तीये की बैठक यानी शोक सभा आयोजित की जाएगी. इस बैठक में बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोगों और जगन के समर्थकों के पहुंचने की संभावना है. शोक सभा का मुख्य उद्देश्य अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में हुई जगन गुर्जर की मौत के मामले में न्याय की मांग करना और प्रशासन द्वारा दिए गए आश्वासनों पर चर्चा करना है.

पैतृक गांव में किया गया था जगन का अंतिम संस्कार

अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में जगन गुर्जर की हत्या कर दी गई थी. इसके बाद जगन के पैतृक गांव भभूतिपुरा में अंतिम संस्कार किया गया. अब परिवार और समर्थक इस मामले में निष्पक्ष जांच तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं.जगन गुर्जर के पुत्र आसाराम गुर्जर ने सोशल मीडिया के माध्यम से समाज के लोगों से अधिक से अधिक संख्या में शोक सभा में शामिल होने की अपील की. उन्होंने कहा कि उनके पिता की जेल में धोखे से हत्या की गई है और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए समाज का एकजुट होना जरूरी है.

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निष्पक्ष जांच की मांग

परिजनों का आरोप है कि यह एक सुनियोजित हत्या है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उनका कहना है कि पोस्टमार्टम से पहले पुलिस-प्रशासन के साथ जो लिखित सहमति बनी थी, उस पर जल्द अमल किया जाए. यदि मांगों पर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आगे की रणनीति पर निर्णय लिया जाएगा.

शोक सभा में भीड़ के बाद भारी पुलिस बल तैनात

इधर, शोक सभा में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना को देखते हुए पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है. अंतिम संस्कार में उमड़ी हजारों की भीड़ के बाद प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष निगरानी रखे हुए है. आसपास के क्षेत्रों के अलावा अन्य जिलों से भी समाज के लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है.

गुर्जर समाज ने उठाए सवाल

गुर्जर समाज के कई लोगों और जनप्रतिनिधियों ने भी प्रदेश की हाई सिक्योरिटी जेल में हुई इस घटना पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि कड़ी सुरक्षा वाली जेल में इस तरह की घटना गंभीर चिंता का विषय है और इसकी निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. फिलहाल, भभूतिपुरा में होने वाली शोक सभा पर सभी की नजरें टिकी हैं, जहां न्याय की मांग के साथ-साथ आगे की रणनीति को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं.