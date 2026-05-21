/8 साल बाद आया इंसाफ, दंपति को मौत की ओर धकेलने वाला आरोपी पहुंचा जेल

Dholpur News: धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में करीब 8 साल पुराने पति-पत्नी आत्महत्या मामले में एडीजे कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कर्ज को लेकर दंपति को लगातार प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी रुपेश सोनी को दोषी करार दिया है. अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 306 के तहत 7 साल की सजा और 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. फैसला सुनाने के बाद आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में धौलपुर जेल भेज दिया गया.

यह मामला साल 2017 का है. बाड़ी शहर की सुनार गली में रहने वाले आनंद सोनी और उनकी पत्नी प्राची ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी. एक ही घर में पति-पत्नी की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई थी. घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की थी और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था.

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घटना के बाद आगरा से बच्चों के मामा बाड़ी पहुंचे थे. उस दौरान बच्चों ने परिवार के लोगों को बताया कि रुपेश सोनी आए दिन उनके माता-पिता से झगड़ा करता था. बच्चों के मुताबिक विवाद इतना बढ़ गया था कि परेशान होकर दोनों ने जहरीला पदार्थ खा लिया. इसके बाद मृतका के भाई ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया था.

पुलिस जांच में सामने आया कि आनंद सोनी और उनकी पत्नी ने रुपेश सोनी से कुछ रुपए उधार लिए थे. आरोप है कि कर्ज चुकाने के बाद भी रुपेश लगातार पैसे मांगता रहा. वह दंपति पर दबाव बनाता था और कई बार उनके साथ मारपीट भी करता था. इसी मानसिक तनाव और प्रताड़ना से तंग आकर दोनों ने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया.

मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट में चल रही थी. सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक एडवोकेट मनोज सिंह परिहार ने अदालत में पक्ष रखा. सभी गवाहों और सबूतों पर सुनवाई के बाद एडीजे सुनील कुमार गुप्ता ने आरोपी रुपेश सोनी को दोषी मानते हुए 7 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. कोर्ट के फैसले के बाद मृतक दंपति के परिजनों ने इसे न्याय की जीत बताया है.