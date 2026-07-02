/"जरूरत पड़ी तो बदला भी लूंगी..." डकैत जगन गुर्जर की मौत के बाद पत्नी का बड़ा बयान

Dholpur News: अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की संदिग्ध मौत के बाद मामला लगातार गरमाता जा रहा है. अब जगन गुर्जर की पत्नी कोमेश गुर्जर का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने सरकार और प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वह आत्महत्या कर लेंगी. इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि अगर प्रशासन ने न्याय नहीं किया तो वह खुद बदला लेना जानती हैं और दो दिन में पूरी सच्चाई सामने लाकर रहेंगी. उनके इस बयान के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है.

पत्नी बोली- न्याय नहीं मिला तो खुद उठाऊंगी कदम

कोमेश गुर्जर ने कहा कि उन्होंने सरकार के सामने अपनी मांगें रखी हैं, लेकिन अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वह आत्महत्या कर लेंगी. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन इस पूरे मामले में गंभीरता नहीं दिखा रहा है. उन्होंने कहा कि इतने बड़े व्यक्ति की हत्या हो गई और प्रशासन इसे मामूली घटना बताने की कोशिश कर रहा है. उनका कहना है कि वह पूरे मामले की सच्चाई सामने लाकर रहेंगी और जरूरत पड़ी तो खुद बदला भी लेंगी.

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धौलपुर के बाहर किसी से दुश्मनी नहीं थी

कोमेश गुर्जर ने दावा किया कि जगन गुर्जर की धौलपुर के बाहर किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी. उन्होंने कहा कि आखिर जेल जैसी सुरक्षित जगह पर यह घटना कैसे हो गई, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले का खुलासा करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. उनका कहना है कि अगर समय रहते न्याय नहीं मिला तो वह बड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगी.

अपने पुराने मामलों का भी किया जिक्र

बयान के दौरान कोमेश गुर्जर ने अपने पुराने मामलों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला लिया था और बाद में अपने भाई की मौत का भी बदला लिया. उन्होंने दावा किया कि अगर इस बार भी प्रशासन ने न्याय नहीं किया तो वह खुद कार्रवाई करना जानती हैं. उनके इस बयान के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं.

जेल की बैरक में संदिग्ध हालत में मिला था शव

इससे पहले अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से बड़ी खबर सामने आई थी, जहां जगन गुर्जर का शव उसकी बैरक में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था. शुरुआती जानकारी में सामने आया था कि जिस बैरक में वह बंद था, वहीं एक अन्य हार्डकोर कैदी विष्णु भी मौजूद था और उसी पर हत्या का शक जताया गया था. घटना की सूचना मिलते ही जेल प्रशासन, पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची थी और मामले की जांच शुरू की गई थी.

करीब तीन दशक तक अपराध की दुनिया में रहा सक्रिय

जगन गुर्जर करीब 1994 में अपराध की दुनिया में आया था और धीरे-धीरे चंबल क्षेत्र का कुख्यात डकैत बन गया था. उसके खिलाफ राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे. उस पर हत्या, लूट, अपहरण और महिलाओं से दुर्व्यवहार जैसे कई गंभीर आरोप लगे थे. साल 2008 के गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के धौलपुर महल को उड़ाने की धमकी देकर भी सुर्खियां बटोरी थीं. बाद के वर्षों में उसने कई बार आत्मसमर्पण किया, लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद फिर अपराध की राह पर लौट गया था.

जांच जारी, कई सवालों के जवाब अभी बाकी

जेल के भीतर हुई इस संदिग्ध मौत को लेकर पुलिस और जेल प्रशासन की जांच जारी है. अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है और फॉरेंसिक रिपोर्ट सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं, जगन गुर्जर की पत्नी के तीखे बयान के बाद इस पूरे मामले ने नया राजनीतिक और सामाजिक रंग भी ले लिया है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि जांच में क्या सच सामने आता है और प्रशासन इस मामले में आगे क्या कदम उठाता है.