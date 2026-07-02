Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Dholpur
  • /"जरूरत पड़ी तो बदला भी लूंगी..." डकैत जगन गुर्जर की मौत के बाद पत्नी का बड़ा बयान

"जरूरत पड़ी तो बदला भी लूंगी..." डकैत जगन गुर्जर की मौत के बाद पत्नी का बड़ा बयान

Rajasthan News: अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की संदिग्ध मौत के बाद उसकी पत्नी कोमेश गुर्जर ने सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि न्याय नहीं मिला तो आत्महत्या कर लेंगी और जरूरत पड़ी तो खुद बदला भी लेंगी. मामले की जांच जारी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byBhanu sharma
Published: Jul 02, 2026, 03:04 PM|Updated: Jul 02, 2026, 03:04 PM
"जरूरत पड़ी तो बदला भी लूंगी..." डकैत जगन गुर्जर की मौत के बाद पत्नी का बड़ा बयान
Image Credit: डकैत जगन गुर्जर कीपत्नी कोमेश गुर्जरSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Dholpur News: अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की संदिग्ध मौत के बाद मामला लगातार गरमाता जा रहा है. अब जगन गुर्जर की पत्नी कोमेश गुर्जर का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने सरकार और प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वह आत्महत्या कर लेंगी. इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि अगर प्रशासन ने न्याय नहीं किया तो वह खुद बदला लेना जानती हैं और दो दिन में पूरी सच्चाई सामने लाकर रहेंगी. उनके इस बयान के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है.

पत्नी बोली- न्याय नहीं मिला तो खुद उठाऊंगी कदम
कोमेश गुर्जर ने कहा कि उन्होंने सरकार के सामने अपनी मांगें रखी हैं, लेकिन अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वह आत्महत्या कर लेंगी. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन इस पूरे मामले में गंभीरता नहीं दिखा रहा है. उन्होंने कहा कि इतने बड़े व्यक्ति की हत्या हो गई और प्रशासन इसे मामूली घटना बताने की कोशिश कर रहा है. उनका कहना है कि वह पूरे मामले की सच्चाई सामने लाकर रहेंगी और जरूरत पड़ी तो खुद बदला भी लेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

धौलपुर के बाहर किसी से दुश्मनी नहीं थी
कोमेश गुर्जर ने दावा किया कि जगन गुर्जर की धौलपुर के बाहर किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी. उन्होंने कहा कि आखिर जेल जैसी सुरक्षित जगह पर यह घटना कैसे हो गई, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले का खुलासा करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. उनका कहना है कि अगर समय रहते न्याय नहीं मिला तो वह बड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगी.

अपने पुराने मामलों का भी किया जिक्र
बयान के दौरान कोमेश गुर्जर ने अपने पुराने मामलों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला लिया था और बाद में अपने भाई की मौत का भी बदला लिया. उन्होंने दावा किया कि अगर इस बार भी प्रशासन ने न्याय नहीं किया तो वह खुद कार्रवाई करना जानती हैं. उनके इस बयान के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं.

जेल की बैरक में संदिग्ध हालत में मिला था शव
इससे पहले अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से बड़ी खबर सामने आई थी, जहां जगन गुर्जर का शव उसकी बैरक में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था. शुरुआती जानकारी में सामने आया था कि जिस बैरक में वह बंद था, वहीं एक अन्य हार्डकोर कैदी विष्णु भी मौजूद था और उसी पर हत्या का शक जताया गया था. घटना की सूचना मिलते ही जेल प्रशासन, पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची थी और मामले की जांच शुरू की गई थी.

करीब तीन दशक तक अपराध की दुनिया में रहा सक्रिय
जगन गुर्जर करीब 1994 में अपराध की दुनिया में आया था और धीरे-धीरे चंबल क्षेत्र का कुख्यात डकैत बन गया था. उसके खिलाफ राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे. उस पर हत्या, लूट, अपहरण और महिलाओं से दुर्व्यवहार जैसे कई गंभीर आरोप लगे थे. साल 2008 के गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के धौलपुर महल को उड़ाने की धमकी देकर भी सुर्खियां बटोरी थीं. बाद के वर्षों में उसने कई बार आत्मसमर्पण किया, लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद फिर अपराध की राह पर लौट गया था.

जांच जारी, कई सवालों के जवाब अभी बाकी
जेल के भीतर हुई इस संदिग्ध मौत को लेकर पुलिस और जेल प्रशासन की जांच जारी है. अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है और फॉरेंसिक रिपोर्ट सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं, जगन गुर्जर की पत्नी के तीखे बयान के बाद इस पूरे मामले ने नया राजनीतिक और सामाजिक रंग भी ले लिया है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि जांच में क्या सच सामने आता है और प्रशासन इस मामले में आगे क्या कदम उठाता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dholpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की संदिग्ध मौत, मेडिकल बोर्ड करेगा पोस्टमार्टम

ट्रेंडिंग न्यूज़

Tonk News: तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने छीन लिया 6 बहनों का इकलौता भाई, मन्नतों से था मांगा

डकैत जगन गुर्जर का हुआ अंतिम संस्कार, गांव बना पुलिस छावनी

घुमंतू और अर्धघुमंतू समाज के CM आवास कूच के दौरान पुलिस पर पथराव, लाठीचार्ज और आंसू गैस से मची भगदड़

फ्री में कचौड़ी नहीं देने पर दुकान में घुसकर की मारपीट, देखें वीडियो

यमुना जल बंटवारा: 34,102 करोड़ की पाइपलाइन से राजस्थान के 4 जिलों में आएगी खुशहाली, जानिए पूरी प्लानिंग और कब से शुरू होगा लाभ

कौन था डकैत जगन गुर्जर? 100 से ज्यादा केसों वाला आरोपी, जिसकी जेल में हुई मौत

क्या है ई-मित्र WhatsApp सेवा?, जहां केवल Hii लिखकर भेजने से हो सकेंगे घर बैठे कई काम

देर रात होटल में घुसा लेपर्ड, पालतू कुत्ते का किया शिकार, सूझबूझ से होटलकर्मी की बची जान, सुबह छोड़ दी नौकरी

झुंझुनूं में स्कूल बस को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, CCTV में कैद हुआ हादसा, छात्र ने छलांग लगाकर बचाई जान

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज से मानसून एक्टिव, इन संभागों में झमाझम बारिश का अलर्ट

Gold Silver Price Today: जयपुर में सोना और चांदी दोनों हुए सस्ते, खरीदारी से पहले देखें आज के ताजा रेट

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

सोना-चांदी के दामों में बड़ी गिरावट, बाजार में मची खलबली! जानें ताजा रेट

चांदी ने मारी छलांग, सोना रहा जस का तस! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

राजस्थान में बारिश का नया दौर शुरू! 16 जिलों में भीगने को तैयार रहें लोग, अलर्ट जारी

छुट्टियों के बाद स्कूल पहुंचे बच्चे, दरी में निकला जहरीले बिच्छुओं का ढेर

Hanumangarh: 21 साल के भाई ने अपने से 5 साल छोटी बहन से किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

2 जुलाई से बदल जाएगा राजस्थान का मौसम! 80 KM/H की तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी

सूने मकान में 40 लाख की सनसनीखेज चोरी! खाटू श्याम दर्शन से लौटते ही उड़ गए होश

अजमेर में दिल दहला देने वाली वारदात, पत्नी की हत्या के बाद कंधे पर शव लेकर घूमता रहा पति

अलवर में नौकरी छूटने के बाद 42 वर्षीय व्यक्ति ने दी जान, बेरोजगारी और तनाव बना वजह!

सड़क पर उतरे ग्रामीण, लगा लंबा जाम! आखिर किस बात पर भड़का झालावाड़ के ग्रामीणों का गुस्सा?

झालावाड़ में खेत के रास्ते को लेकर दो पक्षों में खूनी झड़प, एक बुजुर्ग महिला की मौत, 4 घायल

जयपुर सर्राफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में भारी उछाल, खरीदारी से पहले जान लें आज का रेट

चूरू के सरकारी अस्पताल में प्रसव के दौरान प्रसूता के सोने के झुमके गायब, चोरी का आरोप

सांवलियाजी दर्शन जा रहे दो दोस्तों में हो गया झगड़ा, चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उतार दिया मौत के घाट

झुंझुनूं में दिल दहला देने वाली वारदात! बेटे ने पहले पीटा, फिर ट्रैक्टर से कुचलकर पिता की हत्या

राजस्थान हाईकोर्ट सख्त, पूछा- हाई सिक्योरिटी जेलों में कैसे पहुंच रहे मोबाइल और कैमरे ?

2016 के बाद झुंझुनूं में फिर सामने आया बड़ा कैश घोटाला, ATM कैश वैन छोड़कर दो कर्मचारी फरार, 1 करोड़ से अधिक गबन की आशंका

सीकर में भरभरा कर बरस रहे बादल, झमाझम बारिश ने गर्मी से दी राहत, जलभराव बना मुसीबत

राजस्थान में मानसून की एंट्री, 25 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट

11 KV लाइन का तार टूटने से बड़ा हादसा, 3 दोस्तों की हुई दर्दनाक मौत, बाइक जलकर राख

NTPC परीक्षा देने निकली विवाहिता ने लगाए गंभीर आरोप, कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म का केस दर्ज

राजस्थान में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का फंडिंग एजेंट गिरफ्तार

TAGS:
Rajasthan Crime
Rajasthan News
Dholpur News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दुबई अब दूर नहीं! जयपुर एयरपोर्ट से सीधी फ्लाइट हुई शुरू
Jaipur News
2
Rajasthan Crime
3
Rajasthan Crime
4
Rajasthan Crime
5
Gold Silver Price