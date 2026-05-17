/Rajasthan News: चंबल बीहड़ों में पुलिस का बड़ा एक्शन, अवैध बजरी से भरे 3 ट्रैक्टर जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार

Chambal Sand Mining Dholpur: राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल सेंचुरी में प्रतिबंधित बजरी के अवैध खनन और परिवहन पर धौलपुर पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी चोट की है. सुप्रीम कोर्ट के नए और बेहद सख्त आदेश के बाद जिला पुलिस ने बीहड़ों में एक बेहद साहसिक ऑपरेशन को अंजाम दिया है. डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम (DST) और राजाखेड़ा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए समौना चंबल घाट से अवैध बजरी से लदे 3 ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त किए हैं. इस दौरान मौके से एक शातिर माफिया को भी दबोचा गया है.

गाड़ियों को छोड़ रात के अंधेरे में 10 किलोमीटर पैदल चली पुलिस

पुलिस अधीक्षक (SP) विकास सांगवान को गुप्त सूचना मिली थी कि समौना चंबल घाट पर माफिया रात के अंधेरे में अवैध खनन कर रहे हैं. बजरी माफियाओं का नेटवर्क इतना तगड़ा होता है कि पुलिस की गाड़ियों को देखते ही वे नदी के रास्ते फरार हो जाते हैं. एएसपी वैभव शर्मा के सुपरविजन और एएसआई मुकेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने गाड़ियों का इस्तेमाल न करने का फैसला किया. पुलिस टीम उत्तर प्रदेश के आगरा (मनसुख पुरा) बॉर्डर की तरफ से चंबल के खूंखार और दुर्गम बीहड़ों में उतरी. रात के घने अंधेरे में पुलिसकर्मी करीब 8 से 10 किलोमीटर तक पैदल चलते हुए समौना घाट पहुंचे और अचानक घेराबंदी कर दी.

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पुलिस को देखते ही घाट पर भगदड़ मच गई. टीम ने मौके से प्रतिबंधित चंबल बजरी से भरे 2 महिंद्रा और 1 स्वराज ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर लिया. इसके साथ ही आरोपी सुनील (38) पुत्र वृंदावन, निवासी समौना को गिरफ्तार कर लिया.

क्या है सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश, जिससे कांपे माफिया?

आमतौर पर पहले पुलिस या माइनिंग विभाग अवैध बजरी परिवहन करते पकड़े जाने वाले वाहनों पर केवल जुर्माना लगाकर उन्हें छोड़ देता था, जिससे माफियाओं के हौसले बुलंद थे. लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नया और कड़ा रुख अपनाया है. बता दें कि अब पकड़े गए वाहनों को केवल पेनल्टी लेकर नहीं छोड़ा जा सकता.ऐसे अवैध कार्यों में लिप्त वाहनों का आरटीओ (RTO) रजिस्ट्रेशन हमेशा के लिए निरस्त कर उन्हें सीधे सरकारी संपत्ति घोषित (राजसात) कर दिया जाएगा. धौलपुर जिले में इस नए आदेश के तहत यह पहली बड़ी कार्रवाई है.

चंबल में क्यों बैन है बजरी और क्यों सक्रिय हैं माफिया?

बता दें कि चंबल नदी दुर्लभ घड़ियालों, कछुओं और गांगेय डॉल्फिन का प्राकृतिक आवास है. अवैध खनन के कारण घड़ियालों के अंडे देने वाले सैंडबैंक नष्ट हो रहे थे, जिसके चलते पर्यावरण और वन्यजीवों को बचाने के लिए अदालत ने यहां पूरी तरह माइनिंग बैन की हुई है. वहीं चंबल की बजरी को कंस्ट्रक्शन के काम के लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है. धौलपुर की सीमा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सटने के कारण अंतरराज्यीय माफिया बीहड़ों के रास्ते रात में सक्रिय हो जाते हैं.

"चंबल सेंचुरी एरिया में अवैध खनन और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के तहत पुलिस अब 'जीरो टॉलरेंस' नीति पर काम कर रही है. पकड़े गए वाहनों को राजसात करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है."

-विकास सांगवान, पुलिस अधीक्षक (धौलपुर)