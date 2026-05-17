Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Dholpur
  • /Rajasthan News: चंबल बीहड़ों में पुलिस का बड़ा एक्शन, अवैध बजरी से भरे 3 ट्रैक्टर जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan News: चंबल बीहड़ों में पुलिस का बड़ा एक्शन, अवैध बजरी से भरे 3 ट्रैक्टर जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan News: धौलपुर पुलिस ने चंबल के बीहड़ों में 10 किलोमीटर पैदल चलकर समौना घाट से अवैध बजरी से भरे 3 ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त किए हैं. सुप्रीम कोर्ट के नए सख्त आदेश के तहत अब इन जब्त वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर इन्हें सीधे राजसात किया जाएगा.

Edited byArti PatelReported byBhanu sharma
Published: May 17, 2026, 10:05 AM|Updated: May 17, 2026, 10:05 AM
Rajasthan News: चंबल बीहड़ों में पुलिस का बड़ा एक्शन, अवैध बजरी से भरे 3 ट्रैक्टर जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: Chambal Sand Mining Dholpur

Chambal Sand Mining Dholpur: राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल सेंचुरी में प्रतिबंधित बजरी के अवैध खनन और परिवहन पर धौलपुर पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी चोट की है. सुप्रीम कोर्ट के नए और बेहद सख्त आदेश के बाद जिला पुलिस ने बीहड़ों में एक बेहद साहसिक ऑपरेशन को अंजाम दिया है. डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम (DST) और राजाखेड़ा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए समौना चंबल घाट से अवैध बजरी से लदे 3 ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त किए हैं. इस दौरान मौके से एक शातिर माफिया को भी दबोचा गया है.

गाड़ियों को छोड़ रात के अंधेरे में 10 किलोमीटर पैदल चली पुलिस
पुलिस अधीक्षक (SP) विकास सांगवान को गुप्त सूचना मिली थी कि समौना चंबल घाट पर माफिया रात के अंधेरे में अवैध खनन कर रहे हैं. बजरी माफियाओं का नेटवर्क इतना तगड़ा होता है कि पुलिस की गाड़ियों को देखते ही वे नदी के रास्ते फरार हो जाते हैं. एएसपी वैभव शर्मा के सुपरविजन और एएसआई मुकेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने गाड़ियों का इस्तेमाल न करने का फैसला किया. पुलिस टीम उत्तर प्रदेश के आगरा (मनसुख पुरा) बॉर्डर की तरफ से चंबल के खूंखार और दुर्गम बीहड़ों में उतरी. रात के घने अंधेरे में पुलिसकर्मी करीब 8 से 10 किलोमीटर तक पैदल चलते हुए समौना घाट पहुंचे और अचानक घेराबंदी कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस को देखते ही घाट पर भगदड़ मच गई. टीम ने मौके से प्रतिबंधित चंबल बजरी से भरे 2 महिंद्रा और 1 स्वराज ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर लिया. इसके साथ ही आरोपी सुनील (38) पुत्र वृंदावन, निवासी समौना को गिरफ्तार कर लिया.

क्या है सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश, जिससे कांपे माफिया?
आमतौर पर पहले पुलिस या माइनिंग विभाग अवैध बजरी परिवहन करते पकड़े जाने वाले वाहनों पर केवल जुर्माना लगाकर उन्हें छोड़ देता था, जिससे माफियाओं के हौसले बुलंद थे. लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नया और कड़ा रुख अपनाया है. बता दें कि अब पकड़े गए वाहनों को केवल पेनल्टी लेकर नहीं छोड़ा जा सकता.ऐसे अवैध कार्यों में लिप्त वाहनों का आरटीओ (RTO) रजिस्ट्रेशन हमेशा के लिए निरस्त कर उन्हें सीधे सरकारी संपत्ति घोषित (राजसात) कर दिया जाएगा. धौलपुर जिले में इस नए आदेश के तहत यह पहली बड़ी कार्रवाई है.

चंबल में क्यों बैन है बजरी और क्यों सक्रिय हैं माफिया?
बता दें कि चंबल नदी दुर्लभ घड़ियालों, कछुओं और गांगेय डॉल्फिन का प्राकृतिक आवास है. अवैध खनन के कारण घड़ियालों के अंडे देने वाले सैंडबैंक नष्ट हो रहे थे, जिसके चलते पर्यावरण और वन्यजीवों को बचाने के लिए अदालत ने यहां पूरी तरह माइनिंग बैन की हुई है. वहीं चंबल की बजरी को कंस्ट्रक्शन के काम के लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है. धौलपुर की सीमा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सटने के कारण अंतरराज्यीय माफिया बीहड़ों के रास्ते रात में सक्रिय हो जाते हैं.

"चंबल सेंचुरी एरिया में अवैध खनन और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के तहत पुलिस अब 'जीरो टॉलरेंस' नीति पर काम कर रही है. पकड़े गए वाहनों को राजसात करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है."
-विकास सांगवान, पुलिस अधीक्षक (धौलपुर)

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dholpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan News: लॉरेंस गैंग की दहशत, सांचौर के कारोबारी से पुणे में मांगी 2 करोड़ की रंगदारी, मॉल पर की 10 राउंड फायरिंग

ट्रेंडिंग न्यूज़

टोंक, करौली, धौलपुर, बूंदी, बारां, कोटा और सवाई माधोपुर में बारिश का अलर्ट

क्या है खाटू श्याम जी में अर्जी लगाने का सही तरीका? ऐसे लिखें मन की बात, तो तुरंत सुनेंगे बाबा!

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

तपेगा राजस्थान... इन जिलों में दिखेगा लू और हीटवेव का कहर, येलो और ऑरेंज अलर्ट से मचा हड़कंप!

Rajasthan Heatwave: लू से बेहाल राजस्थान, 10 शहरों में तापमान पहुंचा खतरनाक स्तर पर,जानें अपने जिलों का हाल

राजस्थान में मौसम मारने वाला है पलटी, रौद्र रूप से हाल होगा बेहाल, दोपहर 12 से 4 तक तो भीषण गर्मी का अलर्ट

अब जयपुर से नहीं जा पाएंगे बैंकॉक! महंगे फ्यूल ने छीनी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी

राजस्थान के 66 लाख किसानों के कब खिलेंगे चेहरे, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

नकाबपोश बदमाशों ने सर्राफे के घर में घुसकर परिवार को पीटा, बंदूक की नोक पर घर में डाली डकैती, लाखों को सोना लूटा

राजस्थान में 'नौतपा' का महा-अलर्ट: सूर्य देव बदल रहे घर, 25 मई से उबलेगी मरुधरा, ज्योतिषाचार्य की बड़ी चेतावनी!

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

घर पर बनाएं असली राजस्थानी आम का अचार, इस सीक्रेट मसाले से साल भर नहीं होगा खराब!

राजस्थान के छात्रों की बल्ले-बल्ले! गर्मी की छुट्टियों का हुआ ऐलान, जानें कब से खुलेंगे स्कूल

चांदी ने लगाई रिकॉर्ड तोड़ छलांग, सोने की कीमतों में भी जोरदार उछाल! जानें ताजा रेट

जयपुर,उदयपुर से लेकर जोधपुर तक सस्ता हुआ सोना-चांदी, राजस्थान में उल्टे मुंह गिरा गोल्ड-सिल्वर का भाव

Rajasthan News: डिप्टी सीएम दिया कुमारी का ट्रेन सफर, आम यात्रियों के बीच किया जयपुर-अजमेर की यात्रा, ईंधन बचत का दिया संदेश

सराफा बाजार में मचा हड़कंप! औंधे मुंह गिरे सोना-चांदी के दाम, जानें ताजा भाव

बीकानेर, शेखावाटी से लेकर जयपुर भरतपुर के साथ उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट!

पति और 3 बच्चों को छोड़कर 956 KM दूर प्रेमी संग झुंझुनूं आई प्रेमिका, बोली- अब कहीं की नहीं रही मैं तो...

बाड़मेर-जैसलमेर वालों के लिए खुशखबरी, जोधपुर पाल रोड पर बन रहा 760 मीटर लंबा 'सुपर फ्लाईओवर'

जयपुर-अलवर-भरतपुर में आफत वाला मौसम, बिजली गिरने के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी!

नागौर में भीषण सड़क हादसा, ईको कार और रोडवेज बस की टक्कर में 4 लोगों की मौत

राजस्थान में सोने-चांदी के भाव में तबाही, आज के भाव देख उड़े होश, पढ़ें लेटेस्ट प्राइस

सिर्फ 3 दिन हैं बाकी! राजस्थान में RIICO प्लॉट योजना में आवेदन नहीं किया तो पछताएंगे!

सावधान राजस्थान! गर्मी बढ़ते ही घरों में घुस रहे जहरीले सांप, जानिए बचने के देसी जुगाड़

सराफा बाजार में भूचाल! राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोना-चांदी के दाम, जानें आज के ताजा रेट

चूरू, सीकर, झुंझुनू, कोटपूतली बहरोड़, कैरथल-तिजारा अलवर डीग भरतपुर में बारिश का अलर्ट

घर पर इस तरह बनाएं 'मारवाड़ी भरवां प्याज की डिश', स्वाद में ऐसी कि पनीर की सब्जी हो जाए फेल

कीमतें बढ़ने के बाद जानिए राजस्थान में कहां किस रेट पर मिल रहा पेट्रोल-डीजल, पढ़ें हर शहर का भाव

घर पर ऐसे बनाएं पारंपरिक मारवाड़ी हरी मिर्च के टिपोरे, स्वाद ऐसा कि खाते ही हो जाएंगे फैन

पहले पी शराब फिर अलवर की सड़कों पर काटा उधम, नशे में गाड़ी दौड़ाने पर इस पूर्व मंत्री का बेटा गिरफ्तार

राजस्थान में आंधी-बारिश के बदलेगा मौसम, इन इलाकों में तेज गर्मी के साथ चलेगी लू

IAS डॉ. समित शर्मा का 'सिटिजन अवतार', 181 हेल्पलाइन पर ऑन-द-स्पॉट सस्पेंड किया भ्रष्ट अधिकारी

जयपुर की वो 5 गलियां जो छुपाए बैठी हैं 300 साल पुराने रहस्य, हर रास्ता सुनाता है अलग कहानी!

पंचायत-निकाय चुनाव में देरी को को लेकर जोगाराम पटेल का बड़ा बयान, जानें किसको ठहराया जिम्मेदार?

Rajasthan News: जयपुर बना उत्तर भारत का नया इंफ्रास्ट्रक्चर हब, दिल्ली-NCR भी पीछे!

नाकाबंदी देख भागी संदिग्ध गाड़ी, पीछा करते समय झुंझुनूं में पुलिस वाहन पेड़ से टकराया, चालक भींवाराम की मौत, SHO गंभीर

Tags:
dholpur news
rajasthan news

About the Author

Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Churu News: चूल्हे की एक चिंगारी ने उजाड़ दिया परिवार! जिंदा जलीं दो सगी बहनें

Churu News: चूल्हे की एक चिंगारी ने उजाड़ दिया परिवार! जिंदा जलीं दो सगी बहनें

churu news
2

जोधपुर में पानी पर बड़ा संकट! 18 और 21 मई को रहेगा सप्लाई शटडाउन, जानिए कब आएगा पानी

jodhpur news
3

Banswara: 2 रुपये का सिक्का निगलने से मासूम की हालत गंभीर, सांस लेने में हो रही परेशानी

bansawara news
4

सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की हो रही 'पिटाई'! केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल का कांग्रेस पर बड़ा हमला

Rajasthan politics news
5

कोटा में किडनी फेल होने से एक और प्रसूता की मौत, अब तक 5 महिलाओं ने तोड़ा दम

kota news