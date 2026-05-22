/Rajasthan News: धौलपुर में फर्जी महिला-POCSO केस पर बड़ा एक्शन, अब शिकायतकर्ता ही जाएगा कटघरे में

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले में आपसी रंजिश, द्वेष या दबाव बनाने की नीयत से महिला अत्याचार और पॉक्सो (POCSO) के झूठे मुकदमे दर्ज कराने वाले शातिर फरियादियों के खिलाफ पुलिस ने अब तक का सबसे सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. पुलिस अधीक्षक (SP) विकास सांगवान के निर्देशन में जिले में 'जीरो टॉलरेंस' नीति लागू कर दी गई है.

अब ऐसे संवेदनशील मामलों में पुलिस केवल फाइनल रिपोर्ट (FR) लगाकर फाइल बंद नहीं करेगी, बल्कि निर्दोष व्यक्ति को प्रताड़ित करने और पुलिस संसाधनों को बर्बाद करने के जुर्म में झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ कोर्ट में इस्तगासा पेश कर उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएगी.

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4 महीने में 249 में से 86 मुकदमे निकले फर्जी

धौलपुर पुलिस द्वारा आधुनिक तकनीक और निष्पक्ष अनुसंधान के जरिए जब पुराने मामलों की कड़ियां खंगाली गईं, तो बेहद हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं. जिले भर में 1 जनवरी 2026 से 30 अप्रैल 2026 (महज 4 महीनों) के बीच महिला अत्याचार के कुल 249 प्रकरण दर्ज किए गए थे. जब पुलिस ने इन मामलों की गहराई से जांच की, तो इनमें से 86 प्रकरण पूरी तरह से झूठे और मनगढ़ंत पाए गए.धौलपुर महिला थाने में दर्ज हुए प्रकरण संख्या 03/2025 में एक महिला ने आरोपी पक्ष पर मारपीट, गाली-गलौज और दुष्कर्म (रेप) जैसे संगीन आरोप लगाए थे. पुलिस जांच में सामने आया कि ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई थी और सारे आरोप फर्जी थे. पुलिस की एफआर को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, और अब पुलिस ने झूठा जाल बुनने वाली उस महिला के खिलाफ ही कोर्ट में इस्तगासा (परिवाद) दाखिल कर दिया है.

BNS की धाराओं में दर्ज होगा केस, कोर्ट तक पीछा करेगी पुलिस

पुलिस महानिदेशक (DGP) राजस्थान के कड़े निर्देशों के बाद धौलपुर एसपी विकास सांगवान ने साफ कर दिया है कि किसी भी निर्दोष की सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक स्थिति से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी. जांच में केस फर्जी मिलते ही शिकायतकर्ता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित गंभीर धाराओं के तहत काउंटर मुकदमा दर्ज किया जाएगा. झूठी शिकायतों के कारण पुलिस का कीमती समय, ऊर्जा और संसाधन बर्बाद होते हैं, जिससे असली पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी होती है. इस सख्ती के बाद पुलिस का पूरा ध्यान वास्तविक पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने पर केंद्रित हो सकेगा.