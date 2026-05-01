/Rajasthan News: 2000 का टैंकर, फिर भी गंदा पानी! धौलपुर के गांवों में प्यास से पलायन शुरू

Dholpur Water Crisis: सरमथुरा धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड में भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट ने विकराल रूप ले लिया है. हालात इतने बदतर हैं कि ग्रामीण पानी के अभाव में घर-बार छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं. बता दें कि कई गांवों में 10-10 दिन से नलों में पानी नहीं आया. 2 से 3 हजार रुपए में टैंकर मंगवाना लोगों की मजबूरी बन गया है.

इन गांवों में सबसे ज्यादा किल्लत

बता दें कि उपखंड के झल्लू की झोर, बोहरे का पुरा, बरूअर, प्यारे की खिरकारी, सीताराम की खिरकारी, गुनरेच, खाने का पुरा सहित करीब 15 से ज्यादा गांव पेयजल संकट से जूझ रहे हैं. यहां सरकारी नलकूप और टंकियां शोपीस बनकर रह गई हैं. जलदाय विभाग की पाइपलाइनें सूखी पड़ी हैं.

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3 किमी दूर से लाते हैं पानी

ग्रामीणों का दिन पानी की जुगाड़ में ही निकल जाता है. महिलाएं और बच्चे सिर पर मटके रखकर 2-3 किमी दूर पोखर-तालाबों तक जाते हैं. वहां भी जानवरों के साथ एक ही जगह से पानी भरना पड़ता है. कई परिवार कपड़े से छानकर वही गंदा पानी पीने को मजबूर हैं. इससे उल्टी-दस्त और पेट की बीमारियां फैलने की आशंका बनी रहती है

झल्लू की झोर निवासी कमला देवी ने बताया कि सुबह 4 बजे उठकर पानी के लिए निकलते हैं. 3 घंटे में 2 मटके पानी ला पाते हैं. वो भी इतना गंदा कि पीते हुए डर लगता है. बच्चे बीमार पड़ रहे हैं. टैंकर वाले 2000-2500-3000 रुपए तक मांगते हैं, इतने पैसे कहां से लाएं?

पलायन को मजबूर हुए परिवार

पानी के अभाव में बरूअर गांव के 7 परिवार मवेशियों समेत रिश्तेदारी में रहने चले गए हैं. खाने का पुरा में 4 परिवारों ने घरों पर ताले लगा दिए. ग्रामीण रामभरोस ने कहा, पीने को पानी नहीं, नहाना-धोना तो दूर की बात. मवेशी प्यासे मर रहे हैं. इसलिए मजबूरी में गांव छोड़ना पड़ रहा है.

विधायक का आरोप

कांग्रेस अध्यक्ष व बसेड़ी विधायक संजय जाटव ने गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा, ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से सिर्फ कागजों में घर-घर पानी पहुंच रहा है. जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों का बजट आया, लेकिन धरातल पर एक बूंद पानी नहीं. ये सीधा-सीधा घोटाला है.

विधायक ने बताया कि पानी की समस्या को जिला स्तरीय मीटिंग, डांग बोर्ड की बैठक और विधानसभा में कई बार उठाया गया. हर बार सिर्फ आश्वासन मिलता है. अधिकारी सुनते ही नहीं. गर्मी में जनता तड़प रही है और विभाग कुंभकर्णी नींद में सोया है

सरमथुरा में हर साल गर्मी में जल संकट गहराता है, लेकिन इस बार भी हालत खराब हैं. 'हर घर नल से जल' योजना यहां फाइलों में दम तोड़ रही है

10 दिन से सप्लाई ठप अधिकारी बेखबर

ग्रामीणों का आरोप है कि कई इलाकों में 10-10 दिन तक पेयजल सप्लाई नहीं होती. शिकायत करने पर कर्मचारी बहाने बनाते हैं. कभी मोटर खराब, कभी बिजली नहीं, कभी पाइपलाइन फटी हुई

प्रशासन से तुरंत समाधान की मांग

ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि टैंकरों से नियमित सप्लाई शुरू करवाई जाए और खराब हैंडपंप-नलकूपों को तुरंत ठीक कराया जाए. लोगों का कहना है कि 44 डिग्री तापमान में पानी के बिना जीना मुश्किल हो गया है. अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो मजबूरन आंदोलन करेंगे.