/Rajasthan News: सीवर जाम से शिवनगर कॉलोनी बेहाल, ट्रांसफार्मर के पास भरा पानी, बड़े हादसे का खतरा

Dholpur Sewer Jaam Problem: धौलपुर शहर के नर्सरी गेट नंबर-1 के ठीक सामने स्थित शिवनगर कॉलोनी के बाशिंदे पिछले 3 वर्षों से प्रशासनिक उपेक्षा और सीवर जाम की भयानक समस्या से खून के आंसू रो रहे हैं. अभी मानसून ने पूरी तरह दस्तक भी नहीं दी है, लेकिन इस कॉलोनी में हालात किसी भीषण बाढ़ जैसे नजर आने लगे हैं.

सड़कों पर घुटनों तक भरे बदबूदार और दूषित सीवर के पानी ने स्थानीय नागरिकों का जीना मुहाल कर दिया है और लोग अपने ही घरों में कैद होने को मजबूर हैं .

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बिजली के ट्रांसफार्मर के पास भरा पानी, बड़े हादसे का डर

स्थानीय निवासी राजेश ने बताया कि कॉलोनी की मुख्य सड़क पर करीब 100 मीटर तक सिर्फ और सिर्फ गंदा पानी फैला हुआ है. हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल बसों ने इस कॉलोनी में आना ही बंद कर दिया है. राजेश ने एक बड़े खतरे की ओर इशारा करते हुए बताया कि जिस जगह पर यह गहरा पानी जमा है, ठीक उसी के पास बिजली का एक बड़ा विद्युत ट्रांसफार्मर रखा हुआ है . पानी और हाई-वोल्टेज बिजली का यह जानलेवा कॉम्बिनेशन कभी भी पूरी कॉलोनी में करंट फैला सकता है, जिससे स्थानीय लोग किसी बड़े हादसे की आशंका से चौबीसों घंटे खौफ के साए में जी रहे हैं .

बुजुर्ग और बच्चे हो रहे चोटिल

कॉलोनी की महिला निवासी गौरी ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा, 'सीवर का पानी सड़कों पर इस कदर हिलोरे मार रहा है मानो कॉलोनी के बीचों-बीच गंदे पानी की कोई नदी बह रही हो.'

इस नर्क जैसे हालात के कारण सबसे ज्यादा परेशानी घर की महिलाओं, छोटे बच्चों और बुजुर्गों को उठानी पड़ रही है. कॉलोनी से गुजरते समय कई बुजुर्ग इस दूषित पानी और कीचड़ में फिसलकर चोटिल भी हो चुके हैं. हवा में फैली भयंकर दुर्गंध और गंदगी के कारण अब सांस लेना भी दूभर हो चुका है.

संक्रामक बीमारियों का बढ़ा खतरा, जनप्रतिनिधियों से तीखी नाराजगी

एक अन्य निवासी वसीम ने चेतावनी देते हुए कहा कि बारिश के दिनों में यह गंदा पानी बैक मारकर सीधे लोगों के कमरों और रसोई तक पहुंच जाता है . इस जमा पानी के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे कॉलोनी में महामारी और संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा पैदा हो गया है.

स्थानीय जनता में नगर परिषद, जिला प्रशासन और राजनेताओं के प्रति भारी आक्रोश है . लोगों का साफ कहना है कि चुनाव के समय विधायक, सांसद और पार्षद हाथ जोड़कर वोट मांगने तो आ जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतते ही जनता को इस नर्क में सड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है. शिवनगर के कॉलोनीवासियों ने धौलपुर जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़कर गुहार लगाई है कि राजनीति छोड़ इस गंभीर समस्या का तुरंत स्थायी समाधान किया जाए .