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सरमथुरा में मौसम का बड़ा बदलाव! तेज बारिश के साथ गिरे चना मटर आकार के ओले

Dholpur Weather Update: सरमथुरा और आसपास के गांवों में गुरुवार शाम मौसम ने करवट ली. तेज हवाओं और बारिश के साथ चना-मटर आकार के ओले गिरे. तापमान गिरा, लोगों को गर्मी से राहत मिली, किसानों और स्वास्थ्य संबंधी सावधानी की जरूरत जताई गई.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByBhanu sharma
Published:Mar 19, 2026, 11:08 PM IST | Updated:Mar 19, 2026, 11:08 PM IST

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सरमथुरा में मौसम का बड़ा बदलाव! तेज बारिश के साथ गिरे चना मटर आकार के ओले

Rajasthan Weather Update: सरमथुरा कस्बा और आसपास के ग्रामीण इलाकों में गुरुवार शाम अचानक मौसम ने करवट बदल ली. कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई और बारिश के दौरान चना-मटर आकार के ओले भी गिरे. इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली.

गुरुवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे, जिससे दिन का तापमान सामान्य से कम रहा. मौसम विभाग ने पहले ही कई जिलों में मौसम परिवर्तन और तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया था. अलर्ट के बावजूद मौसम का अचानक बदलना लोगों के लिए चौंकाने वाला रहा.

बादलों और बारिश के चलते जनजीवन की गति पर हल्का असर पड़ा. हालांकि, बाजारों और सड़कों पर लोगों की आवाजाही सामान्य रही. स्थानीय लोग मौसम की इस अचानक बदलाव से थोड़े आश्चर्यचकित जरूर थे, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह मौसम कुछ सावधानी की मांग कर रहा है.

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चिकित्सकों ने भी लोगों से सावधानी बरतने का आग्रह किया. उनका कहना है कि इस तरह के मौसम में सर्दी, जुकाम और वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए खान-पान का ध्यान रखना और बच्चों एवं बुजुर्गों की देखभाल करना जरूरी है. डॉक्टरों ने सुझाव दिया कि तेज हवाओं और ठंडक के दौरान गर्म पानी, हरी सब्जियां और पौष्टिक आहार लेना फायदेमंद होगा.

वहीं, किसानों की चिंता बढ़ गई है. उनका कहना है कि तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश और ओले उनकी फसलों के लिए खतरा हैं. विशेषकर गेहूं, सरसों और अन्य खरीफ फसलों पर इसका असर पड़ सकता है. किसानों ने प्रशासन से फसलों की सुरक्षा के लिए समय रहते कदम उठाने की अपील की है.

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से यह बदलाव आया है और अगले कुछ दिनों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला जारी रह सकता है. इस बीच, लोगों को मौसम विभाग के अलर्ट और सावधानीपूर्ण कदम अपनाने की सलाह दी गई है.

सरमथुरा और आसपास के इलाकों में यह अचानक बदलाव गर्मियों के मौसम में लोगों को ठंडक और राहत जरूर देगा, लेकिन इसके साथ ही सावधानी और सतर्कता भी जरूरी है.

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