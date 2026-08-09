/धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

Dholpur News: बिजली चोरी करके ठंडी हवा खाने वालों पर अब डिस्कॉम का हंटर चला है. जयपुर डिस्कॉम ने धौलपुर जिले में बिजली चोरी के खिलाफ दिन-रात अभियान छेड़ दिया है. इस अभियान का नेतृत्व कर रहे डिस्कॉम SE विवेक शर्मा ने खुद मोर्चा संभाल रखा है. उनके निर्देशन में अब तक 95 उपभोक्ताओं को रंगे हाथों पकड़कर 35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है. डिस्कॉम ने तकनीक और फील्ड टीमों के जरिए कम खपत वाले उपभोक्ताओं पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है.

रात में भी शुरू हुई कार्रवाई

पहले डिस्कॉम की कार्रवाई सिर्फ दिन में होती थी, लेकिन अब रात में भी विशेष टीमें सक्रिय हैं. SE विवेक शर्मा ने बताया कि रात के समय विद्युत तंत्र से छेड़छाड़ और अवैध जम्पर लगाने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं. इससे फीडर बार-बार ट्रिप हो रहे थे और ईमानदार उपभोक्ताओं को अंधेरे में रहना पड़ रहा था. इसी को देखते हुए शर्मा के निर्देश पर रात में नाकाबंदी और छापेमारी शुरू की गई है.

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7 क्षेत्रों में एक साथ दबिश

बिजली चोरी रोकने के लिए विवेक शर्मा ने दर्जन भर टीमों का गठन किया. इन टीमों ने बाड़ी, सरमथुरा, बसेड़ी, धौलपुर शहर, सैपऊ, राजाखेड़ा और मनिया क्षेत्र में एक साथ कार्रवाई की. जांच के दौरान अवैध जम्पर, मीटर से छेड़छाड़ और डायरेक्ट लाइन से बिजली चोरी के मामले पकड़े गए. इस पूरे अभियान में 95 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते पकड़ा गया और उन पर 35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया.

मीटर और लोड सर्वे से खुला राज

डिस्कॉम अब सिर्फ मौके की जांच पर निर्भर नहीं है. मीटर की स्मार्ट तकनीक और लोड सर्वे के जरिए भी चोरी पकड़ी जा रही है. SE विवेक शर्मा के अनुसार कम खपत दिखाने वाले उपभोक्ताओं की सूची तैयार की गई. जांच में कई घरों में कम यूनिट दर्ज हो रही थी लेकिन AC, कूलर और अन्य भारी उपकरण चल रहे थे. ऐसे उपभोक्ताओं पर भी कार्रवाई की गई है.

हर ट्रांसफॉर्मर पर लगेगा मीटर

बिजली चोरी को पूरी तरह खत्म करने के लिए विवेक शर्मा ने पारदर्शिता वाला बड़ा कदम उठाया है. जिले में प्रत्येक ट्रांसफॉर्मर पर मीटर लगाए जा रहे हैं. इससे यह पता चलेगा कि किस क्षेत्र में लाइन लॉस और चोरी सबसे ज्यादा है. शर्मा ने कहा कि जिस क्षेत्र में अंतर मिलेगा वहां तुरंत टीम भेजकर सघन जांच होगी और विद्युत तंत्र को लोड के अनुसार मजबूत किया जाएगा.

जुर्माना नहीं दिया तो दर्ज होगी FIR

SE ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपना विद्युत भार स्वीकृत कराकर वास्तविक लोड के अनुसार बढ़वा लें. उन्होंने सख्त चेतावनी दी कि बिजली चोरी करने वालों पर जीरो टॉलरेंस की नीति है. अगर कोई उपभोक्ता जुर्माना जमा नहीं कराता है तो उसके खिलाफ बिजली थाने में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा.

क्षेत्रवार आंकड़े एक नजर में

पूरे जिले में की गई इस कार्रवाई में धौलपुर सिटी में 23 मामले पकड़कर 8 लाख, धौलपुर ग्रामीण में 15 मामले-4 लाख, बाड़ी में 18 मामले-15 लाख, सरमथुरा में 17 मामले-3 लाख, बसेड़ी में 10 मामले-2 लाख, राजाखेड़ा में 9 मामले-2 लाख और सैपऊ में 3 मामले पकड़कर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया. इस तरह कुल 95 मामलों में 35 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया.