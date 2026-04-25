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बिजली संकट से पहले बड़ा एक्शन! डिस्कॉम ने ट्रांसफॉर्मरों की सेहत पर कसा शिकंजा

Rajasthan News: जयपुर डिस्कॉम ने गर्मियों से पहले ट्रांसफॉर्मरों का मेंटेनेंस तेज किया है. धौलपुर में ऑयल फिलिंग, सिलिका जैल बदलाव और अर्थिंग सुधार किए गए हैं. अधिकारियों का दावा है कि इससे फॉल्ट कम होंगे और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलेगी.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byBhanu sharma
Published: Apr 25, 2026, 08:28 PM|Updated: Apr 25, 2026, 08:28 PM
बिजली संकट से पहले बड़ा एक्शन! डिस्कॉम ने ट्रांसफॉर्मरों की सेहत पर कसा शिकंजा
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Dholpur News: जयपुर डिस्कॉम ने गर्मियों में संभावित बिजली संकट से बचाव के लिए अपने पावर ट्रांसफॉर्मरों की सेहत पर खास ध्यान देना शुरू कर दिया है. विभाग की ओर से सब-स्टेशनों पर लगे ट्रांसफॉर्मरों का नियमित रखरखाव और तकनीकी जांच तेज कर दी गई है, ताकि बढ़ते लोड के दौरान बिजली आपूर्ति प्रभावित न हो.

विधुत अधीक्षण अभियंता विवेक शर्मा ने बताया कि पावर ट्रांसफॉर्मर किसी भी बिजलीघर की सबसे अहम मशीन होती है. 33/11 केवी सब-स्टेशन में यह उपकरण 33 केवी की हाई वोल्टेज बिजली को घटाकर 11 केवी में बदलता है, जिसके बाद उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंचाई जाती है. ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर पर 3.15 और 5 एमवीए क्षमता वाले ट्रांसफॉर्मर लगाए जाते हैं.

डिस्कॉम की ओर से हाल ही में धौलपुर जिले में विशेष रखरखाव अभियान चलाया गया है. इसके तहत 32 पावर ट्रांसफॉर्मरों में तेल का स्तर संतुलित करने के लिए ऑयल फिलिंग की गई है. वहीं 59 ट्रांसफॉर्मरों में सिलिका जैल बदला गया है और अर्थिंग व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि उपकरण बिना किसी बाधा के पूरी क्षमता से काम कर सकें. विवेक शर्मा के अनुसार, सिलिका जैल ट्रांसफॉर्मर की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है. लोड घटने-बढ़ने पर कंजरवेटर टैंक में तेल का स्तर बदलता रहता है, जिससे अंदर हवा प्रवेश कर सकती है. यदि इस हवा में नमी हो तो वह तेल में मिलकर नुकसान पहुंचा सकती है. सिलिका जैल इस नमी को सोख लेता है और ट्रांसफॉर्मर को सुरक्षित रखता है.

ट्रांसफॉर्मर ऑयल भी पूरी प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है. यह न केवल इंसुलेशन का काम करता है, बल्कि गर्मी को नियंत्रित कर ट्रांसफॉर्मर को ठंडा भी रखता है. इसके अलावा आंतरिक खराबी के दौरान होने वाली स्पार्किंग को तुरंत रोकने और वाइंडिंग को नमी व ऑक्सीकरण से बचाने में भी इसकी बड़ी भूमिका होती है. डिस्कॉम अधिकारियों का कहना है कि समय पर रखरखाव और तकनीकी सुधारों से गर्मियों में ट्रांसफॉर्मर फेल होने की घटनाओं में कमी आएगी. इससे उपभोक्ताओं को निर्बाध और सुचारु बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी.

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About the Author

SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

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