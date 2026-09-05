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धौलपुर में बड़ा हादसा! पानी से भरी पोखर में पलटी ईको वैन, बच्चों-महिलाओं में मची चीख-पुकार, 4 की मौत

Rajasthan News: धौलपुर के फूलपुर गांव में बारिश के पानी से सड़क पर फिसली ईको वैन पोखर में पलट गई. हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है. तीन गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Bhanu sharma
Published:Sep 05, 2026, 03:26 PM IST | Updated:Sep 05, 2026, 03:26 PM IST
धौलपुर में बड़ा हादसा! पानी से भरी पोखर में पलटी ईको वैन, बच्चों-महिलाओं में मची चीख-पुकार, 4 की मौत
Image Credit: धौलपुर के फूलपुर गांव में बारिश के पानी से सड़क पर फिसली ईको वैन पोखर में पलट गई.

Dholpur News: धौलपुर जिले में बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया. मनियां थाना क्षेत्र के फूलपुर गांव के पास सड़क पर भरे पानी के कारण तेज रफ्तार ईको वैन अनियंत्रित होकर पानी से भरी पोखर में पलट गई. हादसे के समय वैन में बच्चे और महिलाएं सवार थे. हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. ग्रामीणों ने तुरंत बचाव काम शुरू किया और वैन में फंसे लोगों को बाहर निकाला.

पानी भरी सड़क पर अनियंत्रित हुई ईको वैन
जानकारी के अनुसार हादसा दोपहर करीब एक बजे फूलपुर गांव के पास हुआ. लगातार बारिश के कारण सड़क पर काफी पानी भर गया था. इसी दौरान तेज रफ्तार से जा रही ईको वैन पानी के कारण असंतुलित हो गई और सड़क किनारे बनी पोखर में पलट गई. वैन के पलटते ही उसमें सवार बच्चों और महिलाओं के बीच अफरा-तफरी मच गई.

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वैन में फंसे बच्चों और महिलाओं ने मचाया शोर
ईको वैन पानी में पलटने के बाद उसमें सवार कई लोग अंदर ही फंस गए. बच्चों और महिलाओं ने मदद के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया. हादसे की आवाज और चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों ने बिना समय गंवाए बचाव काम शुरू कर दिया.

ग्रामीणों ने जान पर खेलकर बचाई जान
मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पानी में उतरकर वैन में फंसे लोगों को बाहर निकालना शुरू किया. काफी कोशिश के बाद बच्चों और महिलाओं समेत कई लोगों को बाहर निकाला गया. इसके बाद घायलों को ग्रामीणों की मदद से मनियां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया.

अब तक 4 लोगों की मौत
हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है. सीएचसी मनियां पहुंचने पर डॉक्टरों ने तीन बच्चों को मृत घोषित किया. बाद में एक और व्यक्ति की मौत की जानकारी सामने आई. हादसे में कुल 8 लोग घायल हुए हैं. इनमें से तीन गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए धौलपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

पुलिस भी मौके पर पहुंची
हादसे की सूचना मिलते ही मनियां थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने घटना की जानकारी जुटाई और हादसे की स्थिति का जायजा लिया. थाना प्रभारी अनिल गौतम ने बताया कि वैन पानी में पलटने के बाद उसमें सवार लोग फंस गए थे. आसपास के लोगों ने समय पर पहुंचकर बचाव कार्य किया.

बारिश के कारण सड़कों पर भरा पानी
बताया जा रहा है कि लगातार बारिश के कारण इलाके की सड़कों पर पानी भर गया है. इससे लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है. इसी पानी के कारण ईको वैन के अनियंत्रित होकर पोखर में गिरने की बात सामने आ रही है. हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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