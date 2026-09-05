/धौलपुर में बड़ा हादसा! पानी से भरी पोखर में पलटी ईको वैन, बच्चों-महिलाओं में मची चीख-पुकार, 4 की मौत

Dholpur News: धौलपुर जिले में बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया. मनियां थाना क्षेत्र के फूलपुर गांव के पास सड़क पर भरे पानी के कारण तेज रफ्तार ईको वैन अनियंत्रित होकर पानी से भरी पोखर में पलट गई. हादसे के समय वैन में बच्चे और महिलाएं सवार थे. हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. ग्रामीणों ने तुरंत बचाव काम शुरू किया और वैन में फंसे लोगों को बाहर निकाला.

पानी भरी सड़क पर अनियंत्रित हुई ईको वैन

जानकारी के अनुसार हादसा दोपहर करीब एक बजे फूलपुर गांव के पास हुआ. लगातार बारिश के कारण सड़क पर काफी पानी भर गया था. इसी दौरान तेज रफ्तार से जा रही ईको वैन पानी के कारण असंतुलित हो गई और सड़क किनारे बनी पोखर में पलट गई. वैन के पलटते ही उसमें सवार बच्चों और महिलाओं के बीच अफरा-तफरी मच गई.

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वैन में फंसे बच्चों और महिलाओं ने मचाया शोर

ईको वैन पानी में पलटने के बाद उसमें सवार कई लोग अंदर ही फंस गए. बच्चों और महिलाओं ने मदद के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया. हादसे की आवाज और चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों ने बिना समय गंवाए बचाव काम शुरू कर दिया.

ग्रामीणों ने जान पर खेलकर बचाई जान

मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पानी में उतरकर वैन में फंसे लोगों को बाहर निकालना शुरू किया. काफी कोशिश के बाद बच्चों और महिलाओं समेत कई लोगों को बाहर निकाला गया. इसके बाद घायलों को ग्रामीणों की मदद से मनियां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया.

अब तक 4 लोगों की मौत

हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है. सीएचसी मनियां पहुंचने पर डॉक्टरों ने तीन बच्चों को मृत घोषित किया. बाद में एक और व्यक्ति की मौत की जानकारी सामने आई. हादसे में कुल 8 लोग घायल हुए हैं. इनमें से तीन गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए धौलपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

पुलिस भी मौके पर पहुंची

हादसे की सूचना मिलते ही मनियां थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने घटना की जानकारी जुटाई और हादसे की स्थिति का जायजा लिया. थाना प्रभारी अनिल गौतम ने बताया कि वैन पानी में पलटने के बाद उसमें सवार लोग फंस गए थे. आसपास के लोगों ने समय पर पहुंचकर बचाव कार्य किया.

बारिश के कारण सड़कों पर भरा पानी

बताया जा रहा है कि लगातार बारिश के कारण इलाके की सड़कों पर पानी भर गया है. इससे लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है. इसी पानी के कारण ईको वैन के अनियंत्रित होकर पोखर में गिरने की बात सामने आ रही है. हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है.