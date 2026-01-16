धौलपुर में भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई, ईओ अमिताभ मीणा ने 7 मेटों को किया तुरंत ब्लैकलिस्ट

Dholpur News: धौलपुर जिले के बाड़ी नगरपालिका द्वारा चलाई जा रही शहरी मनरेगा कार्य में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर अधिशासी अधिकारी नगरपालिका अमिताभ बच्चन मीणा ने 7 मेटों को ब्लैकलिस्ट किया है तथा नए मेटों को लेकर आवेदन लिए हैं. साथ ही, मौके पर मिले मजदूरों के अनुसार ही हाजिरी देने के कड़े निर्देश दिए हैं.

गौरतलब है कि दो दिन पूर्व मनरेगा कार्य का आकस्मिक निरीक्षण ईओ अमिताभ बच्चन मीणा द्वारा किया गया, जहां साइटों पर आधे मजदूर भी उपस्थित नहीं मिले तथा मेट भी गायब मिले. जिसको लेकर ईओ ने कार्य में अनियमितता के चलते तुरंत मेटों को ब्लैकलिस्ट किया तथा वास्तविक हाजिरी देने और कार्य करने वाले मजदूरों के लिए पानी व अन्य प्रसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. नरेगा कर्मचारियों और अधिकारियों की कार्य के प्रति लापरवाही को लेकर जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है तथा वर्षों से चली आ रही धांधली पर अंकुश लगाने के लिए ईओ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं.

बाड़ी शहर में नगर पालिका द्वारा कराई जा रही महात्मा गांधी मनरेगा शहरी योजना के तहत चार साइटों का बुधवार को नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अमिताभ मीणा ने औचक निरीक्षण किया था. इस निरीक्षण में साइटों पर हाजिरी के आधे मजदूर भी उपस्थित नहीं मिले थे. ऐसे में जब मेटों से जानकारी करना चाहा तो एक स्थान को छोड़ अन्य साइटों के मेट गायब हो गए थे.

नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अमिताभ मीणा ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर पर कार्य के दौरान 90 मजदूर उपस्थित मिले, जबकि वहां 200 मजदूर नामांकित हैं. मेट सहित कुछ लोग चाहते हैं कि वहां 170 मजदूरों की हाजिरी की जाए, जैसा पूर्व में होता चला आ रहा है, लेकिन जो मजदूर उपस्थित हैं.

उन्होंने बताया कि हाजिरी उन्हीं की ही होगी. किसी भी प्रकार का भेदभाव या भ्रष्टाचार पालिका में नहीं होने दिया जाएगा. ईओ ने बताया कि बत्तीपुरा में निरीक्षण के दौरान 290 नामांकित मजदूरों में से 200 मजदूर प्रेजेंट मिले हैं. तिलुआ का अड्डा पर 250 मजदूरों में से केवल 74 मजदूर उपस्थित मिले, जबकि मेट द्वारा हाजिरी 225 की लगा रखी थी. वहीं अन्य साइटों पर भी नामांकित से आधी संख्या में भी मजदूर देखने को नहीं मिले.

ऐसे में कार्य में अनियमितता के चलते और मौके से गायब होने के कारण पालिका के सभी मेटों को तुरंत प्रभाव से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है. वर्तमान में नगर पालिका में 07 मेट लगे हुए थे.

रोजगार सहायकों ने प्रशासन के आगे अपनी समस्या रखी. रोजगार सहायकों ने ईओ मीणा को बताया कि वे जब फील्ड में मौका जांच को जाते हैं तो ना तो उन्हें हाजिरी शीट दी जाती है और ना ही जानकारी. उल्टे कुछ लोग आकर उन्हें डरा-धमका कर मौके से भगा देते हैं. ऐसे में वे फील्ड कार्य के दौरान अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं.

अधिशासी अधिकारी नगरपालिका अमिताभ बच्चन मीणा ने बताया कि 7 मेटों को ब्लैकलिस्ट किया है तथा नए मेटों को लेकर आवेदन लिए हैं. साथ ही, मौके पर मिले मजदूरों के अनुसार ही हाजिरी देने के कड़े निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि शहरी मनरेगा कार्य में वास्तविक मजदूरों की हाजिरी ही होगी. जो फील्ड में उपस्थित होंगे. मामले की जानकारी पालिका प्रशासक और उच्च अधिकारियों को भेजी गई है.

