धौलपुर में वाहन चालकों से लूट का नया तरीका! फर्जी आरटीओ बनकर अवैध वसूली

Rajasthan News: धौलपुर में फर्जी आरटीओ कर्मी बनकर वाहन चालकों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर परिवहन विभाग ने एफआईआर दर्ज कराई. आरोपी हिस्ट्रीशीटर निकला, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Bhanu sharma
Published: Feb 04, 2026, 11:35 PM IST | Updated: Feb 04, 2026, 11:35 PM IST

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले में फर्जी आरटीओ कर्मी बनकर वाहन चालकों से अवैध वसूली करने का एक गंभीर मामला सामने आया है. यह मामला तब उजागर हुआ, जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ. वीडियो में एक व्यक्ति खुद को आरटीओ कर्मचारी बताकर वाहन चालक से जबरन पैसे वसूलते हुए दिखाई दिया. वीडियो का संज्ञान लेते ही परिवहन विभाग हरकत में आया और मामले में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई गई. इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा जिले के बॉर्डर इलाकों में नियमित रूप से सघन जांच अभियान चलाया जाता है. इस दौरान अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों की जांच की जाती है. बिना टैक्स चुकाए चल रहे वाहनों, ओवरलोडिंग, डबल डीजल टैंक, ओवर हाइट और रिफ्लेक्टर टेप जैसे नियमों का उल्लंघन करने पर राजस्थान मोटर कराधान अधिनियम 1951 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाती है. विभाग का उद्देश्य राजस्व की सुरक्षा के साथ-साथ सड़क सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना है.

हाल ही में वायरल हुए वीडियो में साफ देखा गया कि आरोपी धौलपुर बॉर्डर पर वाहन चालकों को रोककर खुद को आरटीओ का कर्मचारी बता रहा था. वह एंट्री के नाम पर जबरन पैसे मांग रहा था. वीडियो में आरोपी द्वारा गाली-गलौज, अभद्र भाषा का प्रयोग और मारपीट की धमकी देने की बातें भी सामने आईं, जिससे वाहन चालकों में डर का माहौल बन गया.

मामले की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी न तो पुलिस विभाग से जुड़ा है और न ही परिवहन विभाग का कर्मचारी है. जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपी एक हिस्ट्रीशीटर और आदतन अपराधी है. उसके खिलाफ बीएनएस 2023 की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अब उसके आपराधिक रिकॉर्ड की भी गहनता से जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह पहले भी इस तरह की घटनाओं में शामिल रहा है या नहीं.

जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने साफ शब्दों में कहा कि भविष्य में परिवहन विभाग की छवि खराब करने या सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने वाहन चालकों से भी अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति द्वारा अवैध वसूली की कोशिश होने पर तुरंत पुलिस या परिवहन विभाग को सूचना दें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dholpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

