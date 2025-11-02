Zee Rajasthan
टाइगर पर ड्रोन की नजर! करौली-धौलपुर अभ्यारण्य में अब आसमान से होगी निगरानी

Rajasthan News: राजस्थान के करौली-धौलपुर टाइगर अभयारण्य में वन्यजीव सुरक्षा को लेकर अब ड्रोन से निगरानी शुरू की गई है. डीएफओ आशीष व्यास ने टाइगर ट्रेकिंग की और कैमरों की जांच की. उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रामीणों का घर-जमीन छीनने का कोई इरादा नहीं, अफवाहों पर ध्यान न दें.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Bhanu sharma
Published: Nov 02, 2025, 05:32 PM IST | Updated: Nov 02, 2025, 05:32 PM IST

टाइगर पर ड्रोन की नजर! करौली-धौलपुर अभ्यारण्य में अब आसमान से होगी निगरानी

Dholpur News: राजस्थान के करौली-धौलपुर टाइगर अभ्यारण्य में वनविभाग ने वन्यजीवों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अभ्यारण्य में ड्रोन से निगरानी करने सहित ट्रेकरों को नियमित जंगल में ट्रेकिंग व कैमरों की पड़ताल करने के लिए पाबंद किया है. वन्यजीव अभ्यारण्य डीएफओ डॉ आशीष व्यास ने करौली-धौलपुर टाइगर अभ्यारण्य के गिरौनिया, खुशहालपुर व दमोह के नाले में टाइगर ट्रेकर व वनविभाग के कार्मिकों के साथ जंगल में ट्रेकिंग कर वन्यजीवों की पड़ताल की. वहीं दमोह के जंगल में ड्रोन से वन्यजीवों की निगरानी की गई. डीएफओ ने जंगल में वन्यजीवों के पगमार्क देख फुटेज लेकर पड़ताल की. उन्होंने टाइगर ट्रेकिंग में लगे कार्मिकों को जंगल में कैमरों की नियमित निगरानी करने सहित जंगल में नियमित ट्रेकिंग करने के निर्देश दिए गए.

ड्रोन निगरानी से होगी सुरक्षा मजबूत
वन्यजीव रेंजर देवेन्द्रसिंह चौहान ने बताया कि वनविभाग ने जमीन से पांच सौ मीटर ऊंचाई तक उड़ान भरने वाले ड्रोन की सहायता से अभ्यारण्य की मॉनीटरिंग की गई है. विभागीय अधिकारियों का मानना है कि ड्रोन कैमरा से अभ्यारण्य में वन्यजीवों की निगरानी करने से अब सुरक्षा मजबूत होगी. वहीं निगरानी तंत्र को विकसित व मजबूत किया जा सकेगा. उन्होंने बताया कि नई तकनीक से वन्यजीवों के शिकार की घटना के साथ-साथ जंगल में अवैध गतिविधियां रोकी जा सकेगी.इस मौके पर एसीएफ चेतराम मीणा, वनपाल बनैसिंह, वनरक्षक शिवकुमार, गजराज, सनोसराम, रामजीत आदि मौजूद थे.

डीएफओ बोले: घर और जमीन छीनने का कोई इरादा नही, सिर्फ अफवाह
डीएफओ डॉ आशीष व्यास ने गिरौनिया गांव में ग्रामीणों से चर्चा करते हुए कहा कि अभ्यारण्य के गांवों में सरकार का किसी को विस्थापन करने का कोई इरादा नही है. उन्होंने कहा कि ग्रामीण अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान नही देवे. घर और जमीन के मालिक ग्रामीण ही रहेंगे. डीएफओ ने कहा कि ग्रामीणों की सहमति से ही विस्थापन होगा. गौरतलब है कि करौली-धौलपुर टाइगर अभ्यारण्य में फिलहाल टी 116, टी 117 एवं टाइगर 2501,2502 व 2503 सहित पांच टाइगर विचरण कर रहे हैं. जिनकी निगरानी के लिए विभाग ने जंगल में कैमरे लगाए हुए है.

