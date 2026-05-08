/Rajasthan News: कूनो से धौलपुर पहुंचा चीता, चीते के शिकार का वीडियो वायरल, वन विभाग हाई अलर्ट पर

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Rajasthan News: कूनो से धौलपुर पहुंचे चीते का शिकार करते हुए वीडियो वायरल हुआ है. वन विभाग ड्रोन और रेडियो कॉलर से इसकी निगरानी कर रहा है. धौलपुर अब टाइगर, पैंथर और चीता तीनों का ठिकाना बनने से वन्यजीव पर्यटन की नई संभावनाएं खुल गई हैं.
Dholpur News: मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर धौलपुर के जंगलों में पहुंचे एक चीते ने इलाके में हलचल मचा दी है. सरमथुरा के नवलपुरा बीहड़ में चीते द्वारा एक मवेशी का शिकार करने का वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग ने अपनी निगरानी और सतर्कता दोनों बढ़ा दी है.
चंबल के रास्तों से धौलपुर में एंट्री
वन विभाग के अनुसार, यह चीता चंबल के बीहड़ों के रास्ते विचरण करते हुए धौलपुर की सीमा में दाखिल हुआ है. बता दें कि वर्तमान में यह चीता सरमथुरा के नवलपुरा और भेड़कापुरा के जंगलों में सक्रिय है. कूनो की विशेषज्ञ टीम रेडियो कॉलर के जरिए पल-पल की मूवमेंट ट्रैक कर रही है.
ड्रोन और कैमरा ट्रैप से घेराबंदी
वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. रेडियो कॉलर के साथ-साथ अब ड्रोन कैमरों और कैमरा ट्रैप की मदद से चीते पर नजर रखी जा रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि चीता नए इलाके में अपनी टेरिटरी (इलाका) बना रहा है, इसलिए शिकार करना उसका स्वाभाविक व्यवहार है.
धौलपुर बना 'बिग कैट्स' का नया ठिकाना
वन्यजीव विशेषज्ञों के लिए यह खबर उत्साहजनक है. धौलपुर अब राजस्थान का ऐसा अनूठा क्षेत्र बनता जा रहा है जहां एक साथ तीन बड़ी बिल्लियां मौजूद हैं. बता दें कि यहां पहले से ही 5 बाघों का मूवमेंट है. बड़ी संख्या में पैंथर यहाँ निवास करते हैं. कूनो से आए इस नए मेहमान ने इस कुनबे को पूरा कर दिया है.
विशेषज्ञों के अनुसार, यहाँ भालू, हिरण और नीलगाय जैसे जानवरों की अधिकता के कारण चीते के लिए पर्याप्त शिकार उपलब्ध है.
ग्रामीणों के लिए चेतावनी
रेंजर देवेंद्र ने नवलपुरा, चंदेलीपुरा और भेड़कापुरा सहित आसपास के गांवों में मुनादी (घोषणा) करवाकर ग्रामीणों को सतर्क किया है कि जंगल के इलाकों में अकेले जाने से बचें. अपने पालतू मवेशियों को खुले में न छोड़ें. किसी भी आपात स्थिति में तुरंत वन विभाग के कंट्रोल रूम को जानकारी दें.
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