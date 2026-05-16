/छत पर चढ़ा शख्स, हाथ में 3 फीट का बका… धौलपुर में फिल्मी अंदाज में चला हाईवोल्टेज ड्रामा

Dholpur News: धौलपुर जिले में बसेड़ी उपखंड के नादनपुर कस्बे में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक व्यक्ति ने लोहे का लंबा बका लेकर खुले आसमान के नीचे जमकर उत्पात मचाया. करीब 2 घंटे तक चले इस हाईवोल्टेज ड्रामे से पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया. आरोपी की पहचान नादनपुर निवासी लुका कश्यप के रूप में हुई है.

कैसे शुरू हुआ खौफनाक मंजर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लुका कश्यप अचानक अपने घर की छत पर चढ़ गया. उसके हाथ में करीब तीन फीट लंबा लोहे का धारदार बका था. छत पर पहुंचते ही उसने बका हवा में लहराना शुरू कर दिया. वह लगातार बका घुमा रहा था और जोर-जोर से चिल्ला रहा था. इस दौरान उसने खुद के शरीर पर भी बके से कई वार कर लिए, जिससे वह लहूलुहान हो गया.

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दहशत में आए ग्रामीण, पुलिस को दी सूचना

छत पर खड़े युवक के हाथ में खुला बका देखकर नीचे मौजूद ग्रामीणों के होश उड़ गए. किसी बड़ी अनहोनी की आशंका से हर कोई सहमा हुआ था. बच्चों और महिलाओं को तुरंत घरों के अंदर कर दिया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों ने तुरंत नादानपुर थाना पुलिस को सूचना दी.

2 घंटे तक चली मशक्कत

सूचना मिलते ही नादनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस और ग्रामीणों ने युवक को नीचे उतारने के लिए कड़ी मशक्कत शुरू की. करीब 2 घंटे तक पुलिस टीम और ग्रामीण उसे समझाते रहे. कभी प्यार से तो कभी सख्ती से उसे नीचे आने को कहा गया. आखिरकार काफी प्रयासों के बाद युवक को काबू में कर छत से नीचे उतारा गया और उसके हाथ से बका छुड़ाया गया.

नशे में था या मानसिक अस्वस्थ? सवाल बरकरार

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गांव में दो तरह की चर्चाएं हैं. कुछ ग्रामीणों का दावा है कि लुका कश्यप शराब के नशे में धुत था, जिसके कारण उसने होश खोकर यह हरकत की. वहीं कुछ ग्रामीणों का कहना है कि वह पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहा है. फिलहाल पुलिस दोनों ही एंगल से मामले की जांच कर रही है.

अस्पताल में कराया भर्ती

बके से खुद को घायल कर लेने के कारण लुका कश्यप के शरीर से काफी खून बह गया था. पुलिस ने तत्काल उसे अपनी हिरासत में लेकर धौलपुर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही है. डॉक्टरों के मुताबिक फिलहाल उसकी हालत स्थिर है.

पुलिस का बयान

नादनपुर थाना पुलिस ने बताया कि व्यक्ति को हिरासत में लेकर अस्पताल भिजवाया गया है. प्रथम दृष्टया मामला नशे या मानसिक अस्वस्थता का लग रहा है. इलाज के बाद उससे पूछताछ की जाएगी. बका जब्त कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. 2 घंटे तक नादनपुर में अफरा-तफरी का माहौल रहा. पुलिस की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टल गया, वरना युवक खुद को या किसी और को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता था.