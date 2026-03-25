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धौलपुर में बिजली संकट! सरकारी विभागों पर 30 करोड़ का बकाया, कनेक्शन कटने का खतरा

Rajasthan News: बिजली विभाग ने बकाया बिल न चुकाने वाले सरकारी विभागों पर सख्त रुख अपनाया. नगर परिषद, जलदाय, स्वास्थ्य व शिक्षा विभागों के करोड़ों बकाया राशि जमा न करने पर कनेक्शन काटे जाएंगे, सड़क लाइटें और शहर की बिजली व्यवस्था प्रभावित हो सकती है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByBhanu sharma
Published:Mar 25, 2026, 06:18 PM IST | Updated:Mar 25, 2026, 06:18 PM IST

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धौलपुर में बिजली संकट! सरकारी विभागों पर 30 करोड़ का बकाया, कनेक्शन कटने का खतरा

Dholpur News: बिजली विभाग ने अब बकाया बिल वसूली को लेकर सख्त रुख अपना लिया है. सालों से बिजली बिल नहीं चुकाने वाले सरकारी विभागों, नगर निकायों और कार्यालयों पर अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है. डिस्कॉम ने साफ कर दिया है कि जिन विभागों ने अब तक भुगतान नहीं किया, उनके बिजली कनेक्शन बिना किसी पूर्व सूचना के काट दिए जाएंगे.

डिस्कॉम के एक्सईएन विवेक शर्मा ने बताया कि जिले में सरकारी विभागों पर करीब 30 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है. इसमें सबसे बड़ा हिस्सा नगर परिषद का है, जिस पर अकेले 15.50 करोड़ रुपये बकाया हैं. इसके अलावा जलदाय विभाग (PHED) पर 5 करोड़, नगर पालिका पर 5.40 करोड़, स्वास्थ्य विभाग पर 2.50 करोड़ और शिक्षा विभाग पर 1.02 करोड़ रुपये बकाया हैं. नगर पालिका 5.40 करोड़, प्रशासनिक विभाग 8.16 करोड़, पंचायत 0.90 करोड़, पुलिस विभाग 10.30 लाख और अन्य विभागों पर लगभग 20 लाख रुपये का बकाया है.

डिस्कॉम की चेतावनी के बाद शहर की तस्वीर बदल सकती है. अगर नगर परिषद का कनेक्शन काटा गया तो सड़क लाइटें बुझने का खतरा मंडरा रहा है. कुल बकाया राशि में करीब 7 से 8 करोड़ रुपये सिर्फ रोड लाइटों के हैं, जिससे शहर की रातें अंधेरे में डूब सकती हैं. इससे आम नागरिकों और सड़क सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है.

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बकाया वसूली के लिए डिस्कॉम पहले ही सख्ती दिखा चुका है. जिले में अभियान चलाकर अब तक 591 ट्रांसफार्मर उतारे जा चुके हैं. इसके बावजूद कई सरकारी विभागों की ओर से भुगतान नहीं होने से डिस्कॉम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. विभाग लगातार नोटिस जारी करता रहा और अधिकारियों को मार्च माह में बकाया राशि जमा करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कई विभागों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया.

डिस्कॉम के एक्सईएन विवेक शर्मा ने साफ कहा कि अब और ढिलाई नहीं बरती जाएगी. जिन विभागों ने बकाया राशि जमा नहीं कराई, उनके कनेक्शन जल्द ही काट दिए जाएंगे. इसके चलते शहर की बिजली व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, और विशेषकर सड़क लाइटों के बंद होने से रात का दृश्य बदल सकता है.

अधिकारियों ने भी चेतावनी दी है कि बकाया राशि न चुकाने वाले विभाग अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लें, नहीं तो आने वाले दिनों में और सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह कदम बिजली चोरी और बकाया वसूली के मामलों में एक स्पष्ट संदेश के तौर पर देखा जा रहा है.

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