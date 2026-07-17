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राजस्थान में पुलिस का बड़ा एक्शन! नाकाबंदी में विस्फोटक से भरी बोलेरो जब्त, लाखों का सामान बरामद

Rajasthan News: धौलपुर के सरमथुरा में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान अवैध विस्फोटक सामग्री से भरी बोलेरो जब्त की. पुलिस को देखकर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया. गाड़ी से 3000 जिलेटिन छड़ें, 7500 मीटर लाल बत्ती, 366 मीटर काली बत्ती और 10 डेटोनेटर मिले. मामले में केस दर्ज कर जांच जारी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byBhanu sharma
Published: Jul 17, 2026, 10:19 PM|Updated: Jul 17, 2026, 10:19 PM
राजस्थान में पुलिस का बड़ा एक्शन! नाकाबंदी में विस्फोटक से भरी बोलेरो जब्त, लाखों का सामान बरामद
Image Credit: धौलपुर के सरमथुरा में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान अवैध विस्फोटक सामग्री से भरी बोलेरो जब्त की.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Dholpur News: सरमथुरा थाना पुलिस ने अवैध विस्फोटक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी के दौरान विस्फोटक सामग्री से भरी एक बोलेरो गाड़ी जब्त की है. कार्रवाई खुर्दिया पुल के पास की गई, जहां पुलिस को देखकर बोलेरो चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें लाखों रुपये कीमत की अवैध विस्फोटक सामग्री मिली. मामले में विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और फरार आरोपी की तलाश जारी है.

एसपी के निर्देश पर हुई नाकाबंदी
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई. सरमथुरा थाना प्रभारी कैलाश सामरी ने हाल ही में पदभार संभाला है और कार्यभार ग्रहण करते ही उन्होंने अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी. खुर्दिया पुल के पास पुलिस की नाकाबंदी चल रही थी. इसी दौरान एक संदिग्ध बोलेरो वहां पहुंची. पुलिस को देखकर चालक घबरा गया और गाड़ी वहीं छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया. इसके बाद पुलिस ने बोलेरो को कब्जे में लेकर उसकी जांच शुरू की.

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बोलेरो से मिला लाखों रुपये का विस्फोटक
गाड़ी की तलाशी के दौरान पुलिस को बड़ी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री मिली. बोलेरो से करीब 3000 जिलेटिन छड़ों के 15 कार्टून, 7500 मीटर लाल बत्ती के 5 कार्टून, 366 मीटर काली बत्ती और 10 डेटोनेटर बरामद किए गए. पुलिस के अनुसार जब्त किए गए सामान की कीमत लाखों रुपये आंकी जा रही है. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे सामान को जब्त कर थाने में सुरक्षित रखवा दिया गया है.

मामला दर्ज, तस्करों की तलाश तेज
पुलिस ने इस मामले में विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फरार चालक की पहचान करने और उसके साथ जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है. थाना प्रभारी कैलाश सामरी ने कहा कि जिले में अवैध विस्फोटक पदार्थों की तस्करी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने बताया कि पुलिस की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी. इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध विस्फोटक तस्करों में हड़कंप मच गया है और पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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