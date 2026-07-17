/राजस्थान में पुलिस का बड़ा एक्शन! नाकाबंदी में विस्फोटक से भरी बोलेरो जब्त, लाखों का सामान बरामद

Dholpur News: सरमथुरा थाना पुलिस ने अवैध विस्फोटक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी के दौरान विस्फोटक सामग्री से भरी एक बोलेरो गाड़ी जब्त की है. कार्रवाई खुर्दिया पुल के पास की गई, जहां पुलिस को देखकर बोलेरो चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें लाखों रुपये कीमत की अवैध विस्फोटक सामग्री मिली. मामले में विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और फरार आरोपी की तलाश जारी है.

एसपी के निर्देश पर हुई नाकाबंदी

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई. सरमथुरा थाना प्रभारी कैलाश सामरी ने हाल ही में पदभार संभाला है और कार्यभार ग्रहण करते ही उन्होंने अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी. खुर्दिया पुल के पास पुलिस की नाकाबंदी चल रही थी. इसी दौरान एक संदिग्ध बोलेरो वहां पहुंची. पुलिस को देखकर चालक घबरा गया और गाड़ी वहीं छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया. इसके बाद पुलिस ने बोलेरो को कब्जे में लेकर उसकी जांच शुरू की.

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बोलेरो से मिला लाखों रुपये का विस्फोटक

गाड़ी की तलाशी के दौरान पुलिस को बड़ी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री मिली. बोलेरो से करीब 3000 जिलेटिन छड़ों के 15 कार्टून, 7500 मीटर लाल बत्ती के 5 कार्टून, 366 मीटर काली बत्ती और 10 डेटोनेटर बरामद किए गए. पुलिस के अनुसार जब्त किए गए सामान की कीमत लाखों रुपये आंकी जा रही है. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे सामान को जब्त कर थाने में सुरक्षित रखवा दिया गया है.

मामला दर्ज, तस्करों की तलाश तेज

पुलिस ने इस मामले में विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फरार चालक की पहचान करने और उसके साथ जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है. थाना प्रभारी कैलाश सामरी ने कहा कि जिले में अवैध विस्फोटक पदार्थों की तस्करी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने बताया कि पुलिस की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी. इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध विस्फोटक तस्करों में हड़कंप मच गया है और पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है.