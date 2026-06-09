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खाटू श्याम से वैष्णो देवी तक स्केटिंग यात्रा, राहुल की आस्था और हिम्मत ने मचाई धूम!

Rajasthan News: सरमथुरा के युवा राहुल ने स्केटिंग के जरिए धार्मिक यात्रा का अनोखा संकल्प लिया है. वह मथुरा-वृंदावन होते हुए वैष्णो देवी तक जाएंगे. इससे पहले उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए. यात्रा का उद्देश्य खेल, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता का संदेश देना है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byBhanu sharma
Published: Jun 09, 2026, 06:55 PM|Updated: Jun 09, 2026, 06:55 PM
खाटू श्याम से वैष्णो देवी तक स्केटिंग यात्रा, राहुल की आस्था और हिम्मत ने मचाई धूम!
Image Credit: Dholpur Boy Skate From Khatu Shaym Ji To Vaishno Devi

Dholpur News: सरमथुरा (धौलपुर) कस्बे से एक अनोखी और प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत हुई है. यहां के युवा राहुल ने स्केटिंग के जरिए धार्मिक स्थलों के दर्शन करने का संकल्प लिया है. यह यात्रा साधारण नहीं है, बल्कि आस्था, साहस और लगन का ऐसा मेल है जिसने पूरे इलाके का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. राहुल ने तय किया है कि वह सरमथुरा से स्केटिंग करते हुए सबसे पहले मथुरा-वृंदावन पहुंचेंगे और इसके बाद अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए माता वैष्णो देवी के दरबार तक जाएंगे.

अपनी इस यात्रा को शुरू करने से पहले राहुल ने सरमथुरा स्थित बाबा महाकाल मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की. उन्होंने भगवान महाकाल से आशीर्वाद लिया और अपनी इस लंबी व कठिन यात्रा की सफलता की कामना की. मंदिर में दर्शन के दौरान स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई और सभी ने उनके इस अनोखे संकल्प की सराहना की.

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राहुल की यह यात्रा सिर्फ खेल या साहसिक प्रदर्शन तक सीमित नहीं है. यह युवाओं के लिए एक संदेश भी है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता. उनका मानना है कि जीवन में खेल, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता तीनों का संतुलन बहुत जरूरी है और इसी सोच के साथ उन्होंने यह यात्रा शुरू की है.

खास बात यह है कि राहुल कुछ समय पहले ही राजस्थान के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल खाटूश्याम जी के दर्शन करके लौटे थे. इसके बाद उन्होंने एक बार फिर से नई ऊर्जा और मजबूत हौसले के साथ इस लंबी स्केटिंग यात्रा का फैसला लिया. लगातार धार्मिक यात्राओं और स्केटिंग के जरिए दूरी तय करना उनके जुनून को साफ दिखाता है.

राहुल के इस सफर के दौरान जहां-जहां वह गुजर रहे हैं, वहां स्थानीय लोग उनका स्वागत कर रहे हैं. लोग उनकी हिम्मत और मेहनत की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई स्थानों पर युवाओं ने उनसे मिलकर प्रेरणा भी ली और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं. यह अनोखी स्केटिंग यात्रा अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन चुकी है. राहुल का यह कदम न सिर्फ साहस को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ बड़े से बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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