Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Dholpur
  • /करोड़ों फूंक दिए, फिर भी कूड़े में डूबा शहर! बाड़ी नगरपालिका की खुली पोल

करोड़ों फूंक दिए, फिर भी कूड़े में डूबा शहर! बाड़ी नगरपालिका की खुली पोल

Rajasthan News: बाड़ी नगरपालिका की सफाई व्यवस्था बदहाल है. शहर के चौराहों, सड़कों और रेलवे फाटक पर कचरे के ढेर लगे हैं. करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद हालात नहीं सुधरे. गंदगी से लोग परेशान हैं, जबकि कचरा खाकर गोवंश की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byBhanu sharma
Published: Jun 03, 2026, 05:29 PM|Updated: Jun 03, 2026, 05:29 PM
करोड़ों फूंक दिए, फिर भी कूड़े में डूबा शहर! बाड़ी नगरपालिका की खुली पोल
Image Credit: Dholpur News

Dholpur News: बाड़ी नगरपालिका इन दिनों कार्यवाहकों के भरोसे संचालित हो रही है, और इसका खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है. चौराहों, तिराहों और मुख्य मार्गों पर कूड़े-कचरे के अंबार लगे हैं. सफाई के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद धरातल पर कोई सुधार नजर नहीं आ रहा. सफाईकर्मियों ने तो रेलवे फाटक के मार्ग को ही कचराघर बना दिया है. गंदगी और दुर्गंध से नागरिकों का जीना दूभर हो गया है, वहीं कचरे के ढेर पर चारा तलाशते गोवंश काल का ग्रास बन रहे हैं. दिन और रात के अलग-अलग ठेके होने के बावजूद मुख्य सड़कों से कचरा नहीं उठ रहा. कार्यवाहक सफाई निरीक्षक तक शहर की स्थिति देखने की जहमत नहीं उठा रहे. राजनीतिक और प्रशासनिक आशीर्वाद प्राप्त इन कार्यवाहकों को जनता की पीड़ा से कोई सरोकार नहीं है.

चौराहों पर कचरे के अंबार, व्यवस्था ध्वस्त
बाड़ी नगरपालिका का संचालन वर्तमान में कार्यवाहकों के जिम्मे है, लेकिन शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. शहर के प्रमुख चौराहों, तिराहों और मुख्य रास्तों पर जगह-जगह कूड़े-कचरे के ढेर लगे हुए हैं. इन ढेरों से निकलने वाली दुर्गंध और फैल रही गंदगी ने आमजन का जीवन कठिन कर दिया है. पैदल चलना तक दूभर हो गया है, फिर भी जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

करोड़ों खर्च, धरातल पर शून्य परिणाम
नगरपालिका द्वारा सफाई व्यवस्था के नाम पर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये का व्यय किया जा रहा है. इसके बावजूद शहर की स्वच्छता की स्थिति में कोई सकारात्मक परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा. सफाई के नाम पर होने वाला यह विशाल खर्च केवल कागजों तक सीमित प्रतीत होता है. जनता का सवाल है कि जब इतना धन खर्च हो रहा है, तो शहर की सड़कें और गलियां कचरे से क्यों अटी पड़ी हैं.

रेलवे फाटक बना अनधिकृत कचराघर
सफाई व्यवस्था की सबसे बड़ी लापरवाही रेलवे फाटक मार्ग पर देखने को मिल रही है. सफाईकर्मियों ने इस सार्वजनिक मार्ग को ही कचराघर में तब्दील कर दिया है. यहां प्रतिदिन कचरा एकत्रित किया जाता है, लेकिन उसका समय पर निस्तारण नहीं होता. परिणामस्वरूप यह क्षेत्र दुर्गंध और बीमारियों का केंद्र बन गया है. रेलवे मार्ग होने के कारण यहां से गुजरने वाले यात्रियों और स्थानीय निवासियों को सर्वाधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

गोवंश की जान पर संकट
कचरे के इन विशाल ढेरों पर दिन-रात चारा तलाशने वाले गोवंश की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है. प्लास्टिक, पॉलीथिन और अन्य हानिकारक पदार्थों को निगलने के कारण प्रतिदिन गोवंश काल का ग्रास बन रहे हैं. पशुप्रेमियों का आरोप है कि नगरपालिका की लापरवाही के कारण बेजुबान जानवरों की जान खतरे में है, लेकिन प्रशासन मौन धारण किए हुए है.

दिन-रात के ठेके बेनतीजा
नगरपालिका द्वारा शहर की सफाई के लिए दिन और रात के लिए अलग-अलग ठेके दिए गए हैं. अनुबंध के अनुसार दोनों समय में कचरा उठान होना चाहिए. इसके बावजूद मुख्य मार्गों और बाजारों से कचरे के ढेर नहीं हट रहे. ठेकेदारों की मनमानी और निगरानी के अभाव में अनुबंध केवल औपचारिकता बनकर रह गया है.

कार्यवाहक निरीक्षक भी उदासीन
सबसे आश्चर्यजनक स्थिति यह है कि कार्यवाहक सफाई निरीक्षक स्वयं शहर की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने तक नहीं पहुंचते. उनके कार्यालय से लेकर मैदान तक की दूरी तय करने में आनाकानी की जा रही है. राजनीतिक और प्रशासनिक आशीर्वाद प्राप्त इन कार्यवाहकों को जनता की मूलभूत समस्याओं से कोई लेना-देना नहीं है. शहर बदबू और बीमारी की चपेट में है, पर जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग कुर्सी की गरिमा तक नहीं बचा पा रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dholpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:तिरुपति प्रसादम केस का बीकानेर कनेक्शन! ED की एंट्री से मचा हड़कंप, मिलावटी घी के खेल का होगा पर्दाफाश?

ट्रेंडिंग न्यूज़

सुबह-सुबह जयपुर सर्राफा बाजार से आई बड़ी खबर, खरीदारों की होगी मौज! जानिए क्या हैं आज सोना-चांदी के रेट

जयपुर का 'मिनी थाईलैंड' क्यों कहलाता है गिरधर मार्ग? वजह शर्मनाक

राजस्थान पंचायत चुनाव अपडेट, HC की सख्ती के बाद आयोग ने मांगा डेटा, क्या अब होगा समाधान ?

आदिवासी किसानों का आइडिया, सूखे तालाब में तरबूज-खरबूज की खेती, 3 महीने में 2 लाख तक कमाई

राजस्थान में फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज! पश्चिमी विक्षोभ से आंधी-बारिश का अलर्ट जारी

बिजली कनेक्शन लेने वालों को झटका, जयपुर डिस्कॉम ने बढ़ाई सामग्री की दरें, अब ये काम होंगे महंगे

आंखें रह जांएगी फटी, मुंह रहेगा खुला का खुला... 2 साल की नन्ही प्रिशा ने किया ऐसा कमाल, पूरी दुनिया रह गई हैरान!

Rajasthan News: राजस्थान में 8 हजार प्रिंसिपल्स का भविष्य अधर में, 8 जून से उग्र आंदोलन की चेतावनी

झोलाछाप डॉक्टर के गलत इलाज से 5 साल के मासूम की मौत, 36 घंटे से मोर्चरी में रखा शव, धरने पर बैठे परिजन

राजस्थान के युवाओं की खुल गई किस्मत! बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार दे रही बड़ी सुविधा

सराफा बाजार में सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, आसमान पर पहुंचे दाम! जानें ताजा भाव

Rajasthan में जमीन की रजिस्ट्री होगी पूरी तरह डिजिटल, डिजिलॉकर में मिलेंगे दस्तावेज, इस तरह होगा सत्यापन, जानें पूरी डिटेल

किरोड़ी लाल मीणा के निर्देश पर हुई छापेमारी, अब कृषि विभाग ने संदिग्ध मूंगफली बीज की बिक्री रोकी

मामूली ब्रेक के बाद कल से बिगड़ेगा मौसम! इन जिलों में 5 दिन तक आंधी-बारिश से नहीं मिलेगी राहत

पाली में साइलेंट अटैक आने से 14 साल के बच्चे की बस में हुई मौत, नानी के घर था जा रहा

Rajasthan News: राजस्थान के इन जिलों की चमकेगी किस्मत, 137 सड़क परियोजनाओं को मिली हरी झंडी

दूध लेने बाहर गई पत्नी, लौटी तो जा चुका था पति! Love Marriage के 9 महीने बाद...

Rajasthan News: इस तरह बनाएं मारवाड़ की पितोड़ की सब्जी, स्वाद ऐसा कि पनीर भी हो जाए फेल

Jhunjhunu: ड्यूटी जॉइन करने से पहले जवान का निधन, पत्नी-बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल

राजस्थान में मौसम विभाग की चेतावनी, जयपुर-अजमेर के साथ कई जिलों में तेज हवाओं और भारी बारिश का खतरा!

कैलाश चौधरी, मदन राठौड़ की जगह लेना चाहते हैं - डोटासरा

जयपुर के मनोहरपुर में हाई-प्रोफाइल मर्डर, BJP नेता की हत्या से मचा हड़कंप

सोना-चांदी ने लगाई लंबी छलांग, चांद पर पहुंचे रेट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप!

Bharatpur: भतीजे ने चाचा के सीने पर मारी गोली, आरोपी घर के पास हथियार फेंक जंगल की तरफ भागा

Jhunjhunu: 16 साल की बच्ची को पत्नी बताकर रखा साथ, फिर करता रहा रेप, आरोपी को मिली 20 साल की जेल

अर्श से फर्श पर लुढ़के सोना-चांदी के रेट, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा भाव

सावधान राजस्थान, गरजेंगे बादल, गिरेंगे ओले, 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी!

जयपुर में फिर थार का कहर, MBBS स्टूडेंट राकेश मीणा को मारी टक्कर, 150 मीटर तक घसीटी बाइक

PM Fasal Bima Yojana: बदल गए PM फसल बीमा के नियम, किसानों के हक में कृषि विभाग का सबसे कड़ा फैसला

बाजार खुलते ही धड़ाम से गिरे सोने के भाव, चांदी है कल से स्टैच्यू, पढ़ें जयपुर सर्राफा बाजार के ताजा रेट

Rajasthan News: राजस्थान में भीषण गर्मी पर लगा ब्रेक, तापमान आया 42°C से नीचे, जानें प्रदेश के कौन से हैं टॉप गर्म शहर

बीकानेर में दिन में छाया अंधेरा, आसमान तक पहुंचा रेत का गुबार, देखें फोटोज

Rajasthan News: भीषण गर्मी में बड़ी राहत, PHED के 6 स्पेशल अभियान में 3 हजार हैंडपंप ठीक, 1401 अवैध कनेक्शन कटे

6 बच्चों का पिता कर रहा तीसरे निकाह की तैयारी, पत्नी बच्चों संग एसपी ऑफिस पहुंची, की ये बड़ी मांग!

'बेटी, चिंता मत करो, घरवाले मिल जाएंगे'... मदद के नाम पर शख्स ने किया युवती से दुष्कर्म

नौतपा नहीं तपा तो क्या इस बार पड़ जाएगा सूखा? मौसम वैज्ञानिकों ने बता दी पूरी सच्चाई

भारत-पाक सीमा पर बढ़ी सुरक्षा, अब जैसलमेर में पाकिस्तानी लोकल सिम इस्तेमाल पर लगा प्रतिबंध

Rajasthan Weather: आज 70 की स्पीड से चलेगा अंधड़, 43 डिग्री से नीचे गिरेगा पारा, IMD ने जारी किया 'ऑरेंज अलर्ट'

सराफा बाजार में बड़ा बदलाव! सोना लुढ़का, चांदी स्थिर, जानें ताजा भाव

जयपुर की गौशाला बनी मौतशाला! गायों के शवों को जेसीबी से दफनाने का आरोप

Rajasthan News: राजस्थान आबकारी विभाग में बड़ा बदलाव, जिला आबकारी अधिकारी और इंस्पेक्टर के पद खत्म, अब ये होगा नया नाम

वागड़ में 2500 करोड़ से विकास का महाधमाका! 338 गांवों की बदलेगी किस्मत, 3.5 लाख लोगों को मिलेगा फायदा

TAGS:
Dholpur News
Rajasthan news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
चित्तौड़गढ़ के किसानों की मौज! अब दिन में ही मिलेगी बिजली, रात को जागने की टेंशन खत्म
Chittorgarh News
2
Rajasthan Crime
3
World Bicycle Day 2026
4
Dholpur News
5
Bikaner News