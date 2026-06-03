/करोड़ों फूंक दिए, फिर भी कूड़े में डूबा शहर! बाड़ी नगरपालिका की खुली पोल

Dholpur News: बाड़ी नगरपालिका इन दिनों कार्यवाहकों के भरोसे संचालित हो रही है, और इसका खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है. चौराहों, तिराहों और मुख्य मार्गों पर कूड़े-कचरे के अंबार लगे हैं. सफाई के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद धरातल पर कोई सुधार नजर नहीं आ रहा. सफाईकर्मियों ने तो रेलवे फाटक के मार्ग को ही कचराघर बना दिया है. गंदगी और दुर्गंध से नागरिकों का जीना दूभर हो गया है, वहीं कचरे के ढेर पर चारा तलाशते गोवंश काल का ग्रास बन रहे हैं. दिन और रात के अलग-अलग ठेके होने के बावजूद मुख्य सड़कों से कचरा नहीं उठ रहा. कार्यवाहक सफाई निरीक्षक तक शहर की स्थिति देखने की जहमत नहीं उठा रहे. राजनीतिक और प्रशासनिक आशीर्वाद प्राप्त इन कार्यवाहकों को जनता की पीड़ा से कोई सरोकार नहीं है.

चौराहों पर कचरे के अंबार, व्यवस्था ध्वस्त

बाड़ी नगरपालिका का संचालन वर्तमान में कार्यवाहकों के जिम्मे है, लेकिन शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. शहर के प्रमुख चौराहों, तिराहों और मुख्य रास्तों पर जगह-जगह कूड़े-कचरे के ढेर लगे हुए हैं. इन ढेरों से निकलने वाली दुर्गंध और फैल रही गंदगी ने आमजन का जीवन कठिन कर दिया है. पैदल चलना तक दूभर हो गया है, फिर भी जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा.

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करोड़ों खर्च, धरातल पर शून्य परिणाम

नगरपालिका द्वारा सफाई व्यवस्था के नाम पर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये का व्यय किया जा रहा है. इसके बावजूद शहर की स्वच्छता की स्थिति में कोई सकारात्मक परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा. सफाई के नाम पर होने वाला यह विशाल खर्च केवल कागजों तक सीमित प्रतीत होता है. जनता का सवाल है कि जब इतना धन खर्च हो रहा है, तो शहर की सड़कें और गलियां कचरे से क्यों अटी पड़ी हैं.

रेलवे फाटक बना अनधिकृत कचराघर

सफाई व्यवस्था की सबसे बड़ी लापरवाही रेलवे फाटक मार्ग पर देखने को मिल रही है. सफाईकर्मियों ने इस सार्वजनिक मार्ग को ही कचराघर में तब्दील कर दिया है. यहां प्रतिदिन कचरा एकत्रित किया जाता है, लेकिन उसका समय पर निस्तारण नहीं होता. परिणामस्वरूप यह क्षेत्र दुर्गंध और बीमारियों का केंद्र बन गया है. रेलवे मार्ग होने के कारण यहां से गुजरने वाले यात्रियों और स्थानीय निवासियों को सर्वाधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

गोवंश की जान पर संकट

कचरे के इन विशाल ढेरों पर दिन-रात चारा तलाशने वाले गोवंश की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है. प्लास्टिक, पॉलीथिन और अन्य हानिकारक पदार्थों को निगलने के कारण प्रतिदिन गोवंश काल का ग्रास बन रहे हैं. पशुप्रेमियों का आरोप है कि नगरपालिका की लापरवाही के कारण बेजुबान जानवरों की जान खतरे में है, लेकिन प्रशासन मौन धारण किए हुए है.

दिन-रात के ठेके बेनतीजा

नगरपालिका द्वारा शहर की सफाई के लिए दिन और रात के लिए अलग-अलग ठेके दिए गए हैं. अनुबंध के अनुसार दोनों समय में कचरा उठान होना चाहिए. इसके बावजूद मुख्य मार्गों और बाजारों से कचरे के ढेर नहीं हट रहे. ठेकेदारों की मनमानी और निगरानी के अभाव में अनुबंध केवल औपचारिकता बनकर रह गया है.

कार्यवाहक निरीक्षक भी उदासीन

सबसे आश्चर्यजनक स्थिति यह है कि कार्यवाहक सफाई निरीक्षक स्वयं शहर की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने तक नहीं पहुंचते. उनके कार्यालय से लेकर मैदान तक की दूरी तय करने में आनाकानी की जा रही है. राजनीतिक और प्रशासनिक आशीर्वाद प्राप्त इन कार्यवाहकों को जनता की मूलभूत समस्याओं से कोई लेना-देना नहीं है. शहर बदबू और बीमारी की चपेट में है, पर जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग कुर्सी की गरिमा तक नहीं बचा पा रहे.