/धौलपुर में हाईवे पर फिर बरपा कहर! बाइक को उड़ाकर पलटी स्कॉर्पियो, 4 घायल

Dholpur News: बाड़ी शहर से गुजर रहे हाईवे 11बी पर डिवाइडर नहीं होने से लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं. अब तक यह हाईवे कई दर्जन लोगों को मौत का शिकार बना चुका है. ताजा मामला सरमथुरा रोड स्थित पवनी पैलेस के पास का है, जहां तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी. दुर्घटना के बाद स्कॉर्पियो भी सड़क किनारे जाकर पलट गई. दुर्घटना में बाइक सवार लोगों के साथ बाइक और स्कॉर्पियो सवार चार लोग घायल हुए हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है. घटना को लेकर कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है.

घटना को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्कॉर्पियो तेज गति में थी, जिसने पहले बाइक को टक्कर मारी. बाद में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जाकर पलट गई. घटना में स्कॉर्पियो और बाइक सवार चार लोग घायल हुए हैं. उन्हें पास के सर्विस सेंटर संचालक अमन दीक्षित ने लोगों के सहयोग से अस्पताल पहुंचाया. जहां से चिकित्सकों ने दो को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया.

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अस्पताल प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार दुर्घटना में बाइक सवार श्याम सुंदर पुत्र खूबीलाल मीणा और ज्ञानीराम पुत्र रामप्रसाद मीणा निवासी कच्छपुरा, थाना आगई तथा स्कॉर्पियो सवार सचिन कुमार पुत्र काशीराम मीणा एवं एक अन्य निवासी सुनीपुर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां से सचिन और ज्ञानीराम को गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर भेजा गया है. जानकारी मिली है कि बाइक सवार कच्छपुरा निवासी दोनों युवक बाजार में सामान खरीदने आ रहे थे. वहीं स्कॉर्पियो सवार दो लोग अपने गांव सुनीपुर जा रहे थे. घटना की सूचना पर कोतवाली थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा और पुलिस के अन्य अधिकारी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से मामले की जानकारी ली और घटनास्थल का निरीक्षण किया.

हाईवे पर लगातार बढ़ रही दुर्घटनाएं

धौलपुर से करौली होकर सपोटरा पर जयपुर-आगरा हाईवे से जुड़ने वाला हाईवे 11बी मेगा हाईवे है. इसमें बीच में डिवाइडर नहीं है. इसी के चलते तेज गति से चलने वाले वाहन आपस में भिड़ रहे हैं. अब तक यह हाईवे दर्जनों लोगों की जान ले चुका है और सैकड़ों की संख्या में लोग इस पर घायल हुए हैं. इसको लेकर एनएचएआई के अधिकारी इस हाईवे को फोरलेन बनाने के लिए दिल्ली प्रस्ताव भेज चुके हैं, लेकिन वह फाइल मंत्री कार्यालय में ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक इस हाईवे को फोरलेन नहीं किया जाता, दुर्घटनाएं नहीं रुक सकतीं, क्योंकि ज्यादातर वाहन चालक यातायात नियमों का सही तरीके से पालन नहीं करते. साथ ही, ग्रामीण क्षेत्र होने के चलते उन्हें यातायात नियमों की पर्याप्त जानकारी भी नहीं है.