धौलपुर में ट्रांसफर-प्रमोशन पर बवाल! शिक्षकों का कलेक्ट्रेट घेराव, सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन

Rajasthan News: शिक्षक संघ ने गर्मी की छुट्टियों में कटौती और 21 जून से स्कूल खोलने के फैसले के विरोध में प्रदर्शन किया. कलेक्टर को ज्ञापन देकर छुट्टियां बहाल करने, ट्रांसफर-प्रमोशन शुरू करने और खाली पद भरने की मांग की गई.
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Dholpur News: राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग की ओर से छात्र एवं शिक्षकों की गर्मी की तथा एचएम पॉवर की छुट्टियों में कटौती किए जाने एवं स्कूलों का संचालन एक जुलाई की जगह 21 जून से किए जाने के विरोध में, संघ के पूर्व प्रदेश महामंत्री एवं अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा के नेतृत्व में, जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के नाम जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंप कर ग्रीष्मावकाश एवं संस्था प्रधानों के अधिकृत अवकाशों में की गई कटौती को वापस लेकर, शिक्षकों के लंबित ट्रांसफर प्रमोशन शुरू कर, छात्रों को बेहतर शिक्षा मिले, इसलिए सरकारी स्कूलों में लंबे समय से खाली चल रहे शैक्षणिक कार्मिकों के सभी पदों को भरे जाने की मांग की है.
संघ के जिलाध्यक्ष हरीसिंह गुर्जर ने बताया कि सरकार को प्रेषित मांगपत्र में शिक्षा विभाग में पारदर्शी तबादला नीति लागू कर, राज्य में पिछले 8 सालों से बंद तृतीय श्रेणी शिक्षकों के भी नियमित तबादले हों, इसकी ठोस व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए, साल 2018 में भाजपा सरकार में तत्कालीन शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने जिस प्रक्रिया के तहत ट्रांसफर किए थे, उसी तरह इस बार तबादलों पर लगी रोक हटाकर ग्रीष्म अवकाश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों सहित सभी संवर्ग के स्थानांतरण शुरू कराने,
साल 2012 के बाद नियुक्त प्रदेश के करीब 70 हजार शिक्षकों को अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता हेतु उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर कर शिक्षकों को राहत दिलाने, स्कूलों में स्टाफिंग पैटर्न लागू कर सभी ग्रेड के शिक्षकों के खाली पदों को भरने, सेवारत शिक्षकों के पत्राचार से बीएड इंटर्नशिप अवधि में वेतन काटने के आदेश की पुनः परीक्षण कराते हुए ऑन ड्यूटी मानने, सभी संवर्गों की लंबित पदोन्नतियां शीघ्र पूर्ण करने तथा तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पदोन्नति प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए उच्चतम न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने, तथा राज्य में जर्जर स्कूल भवनों के निर्माण व मरम्मत हेतु जल्द पर्याप्त बजट आवंटन करने की मांग की गई है.
ज्ञापन के दौरान सैकड़ों की तादाद में मौजूद शिक्षक-शिक्षिकाओं ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में शिक्षा विभाग के फैसले का विरोध दर्ज कराते हुए जमकर नारेबाज़ी की, तथा मुख्यमंत्री से शिक्षा निदेशालय बीकानेर की ओर से नवीन शैक्षिक सत्र में स्कूलों का संचालन 21 जून से कर छात्रों एवं शिक्षकों के ग्रीष्मावकाश में की गई कटौती रद्द कर, प्रधानाध्यापक घोषित अवकाश पूर्व की भांति 2 दिन यथावत रख, स्कूलों का संचालन 21 जून के स्थान पर पहले की भांति 1 जुलाई से किए जाने एवं स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी पहले की तरह 17 मई से 30 जून तक ही रखने, तथा शिक्षकों को भी अन्य राज्यकर्मियों की तरह एक कैलेंडर वर्ष में 30 उपार्जित अवकाश (पीएल) का लाभ देने का आग्रह किया है.
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