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धौलपुर की बेटी ने रच दिया इतिहास! वान्या बोहरा का एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में हुआ चयन

Rajasthan News: धौलपुर की बेटी वान्या बोहरा ने आइस स्केटिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में जगह बनाई है. रोलर स्केटिंग के बाद अब आइस स्केटिंग में मिली इस सफलता से पूरे राजस्थान में खुशी का माहौल है. उनकी मेहनत और कोच के मार्गदर्शन की सराहना हो रही है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Bhanu sharma
Published:Aug 04, 2026, 08:59 PM IST | Updated:Aug 04, 2026, 08:59 PM IST
धौलपुर की बेटी ने रच दिया इतिहास! वान्या बोहरा का एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में हुआ चयन
Image Credit: धौलपुर की बेटी वान्या बोहरा ने आइस स्केटिंग में एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में जगह बनाई.

Dholpur News: धौलपुर की बेटी वान्या बोहरा ने एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में जगह बनाकर जिले और पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है. आइस स्केटिंग में शानदार प्रदर्शन के दम पर उनका चयन भारतीय टीम में हुआ है. उनकी इस सफलता से परिवार, कोच और खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है. लोग इसे धौलपुर के लिए बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं और वान्या को लगातार बधाइयां दी जा रही हैं.

आइस स्केटिंग में मिली बड़ी सफलता
वान्या बोहरा ने अपनी कड़ी मेहनत और बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर भारतीय आइस स्केटिंग टीम में जगह बनाई है. अब वह आगामी एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. यह उपलब्धि न सिर्फ उनके लिए, बल्कि पूरे राजस्थान के लिए गर्व की बात मानी जा रही है.

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पहले रोलर स्केटिंग में भी दिखा चुकी हैं प्रतिभा
वान्या इससे पहले रोलर स्केटिंग में भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं. कई प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करने के बाद अब उन्होंने आइस स्केटिंग में भी खुद को साबित किया है. लगातार मेहनत और बेहतर प्रदर्शन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है.

मेहनत और कोच के मार्गदर्शन का मिला फल
वान्या की इस सफलता के पीछे कई वर्षों की मेहनत, अनुशासन और समर्पण है. उनके कोच हर्ष खत्री ने भी उन्हें लगातार प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया. सही तैयारी और नियमित अभ्यास की बदौलत वान्या ने भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की की.

चयन की आधिकारिक पुष्टि
वान्या के एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में चयन की आधिकारिक पुष्टि भी कर दी गई है. इसके बाद खेल जगत से जुड़े लोगों और शुभचिंतकों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं और अंतरराष्ट्रीय मंच पर शानदार प्रदर्शन की उम्मीद जताई.

परिवार और जिले में खुशी का माहौल
वान्या की इस उपलब्धि से उनके परिवार, विद्यालय, कोच और पूरे धौलपुर जिले में खुशी का माहौल है. इस मौके पर दल प्रभारी शकील अहमद के सहयोग और मार्गदर्शन की भी सराहना की गई. सभी का कहना है कि इस सफलता में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है.

प्रदेश की बेटियों के लिए बनी प्रेरणा
वान्या बोहरा की सफलता राजस्थान की उन बेटियों के लिए प्रेरणा है, जो खेलों में अपना करियर बनाना चाहती हैं. उनकी उपलब्धि यह संदेश देती है कि मेहनत, लगन और सही मार्गदर्शन के दम पर किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है. अब सभी की नजर एशियन गेम्स पर है, जहां वान्या से भारत के लिए शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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