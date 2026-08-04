/धौलपुर की बेटी ने रच दिया इतिहास! वान्या बोहरा का एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में हुआ चयन

Dholpur News: धौलपुर की बेटी वान्या बोहरा ने एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में जगह बनाकर जिले और पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है. आइस स्केटिंग में शानदार प्रदर्शन के दम पर उनका चयन भारतीय टीम में हुआ है. उनकी इस सफलता से परिवार, कोच और खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है. लोग इसे धौलपुर के लिए बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं और वान्या को लगातार बधाइयां दी जा रही हैं.

आइस स्केटिंग में मिली बड़ी सफलता

वान्या बोहरा ने अपनी कड़ी मेहनत और बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर भारतीय आइस स्केटिंग टीम में जगह बनाई है. अब वह आगामी एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. यह उपलब्धि न सिर्फ उनके लिए, बल्कि पूरे राजस्थान के लिए गर्व की बात मानी जा रही है.

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पहले रोलर स्केटिंग में भी दिखा चुकी हैं प्रतिभा

वान्या इससे पहले रोलर स्केटिंग में भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं. कई प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करने के बाद अब उन्होंने आइस स्केटिंग में भी खुद को साबित किया है. लगातार मेहनत और बेहतर प्रदर्शन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है.

मेहनत और कोच के मार्गदर्शन का मिला फल

वान्या की इस सफलता के पीछे कई वर्षों की मेहनत, अनुशासन और समर्पण है. उनके कोच हर्ष खत्री ने भी उन्हें लगातार प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया. सही तैयारी और नियमित अभ्यास की बदौलत वान्या ने भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की की.

चयन की आधिकारिक पुष्टि

वान्या के एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में चयन की आधिकारिक पुष्टि भी कर दी गई है. इसके बाद खेल जगत से जुड़े लोगों और शुभचिंतकों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं और अंतरराष्ट्रीय मंच पर शानदार प्रदर्शन की उम्मीद जताई.

परिवार और जिले में खुशी का माहौल

वान्या की इस उपलब्धि से उनके परिवार, विद्यालय, कोच और पूरे धौलपुर जिले में खुशी का माहौल है. इस मौके पर दल प्रभारी शकील अहमद के सहयोग और मार्गदर्शन की भी सराहना की गई. सभी का कहना है कि इस सफलता में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है.

प्रदेश की बेटियों के लिए बनी प्रेरणा

वान्या बोहरा की सफलता राजस्थान की उन बेटियों के लिए प्रेरणा है, जो खेलों में अपना करियर बनाना चाहती हैं. उनकी उपलब्धि यह संदेश देती है कि मेहनत, लगन और सही मार्गदर्शन के दम पर किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है. अब सभी की नजर एशियन गेम्स पर है, जहां वान्या से भारत के लिए शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है.