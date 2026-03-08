Success Story: धौलपुर की 3 महिलाओं ने लिखी सफलता की नई कहानी, बदली 50 Women's की तकदीर

Dholpur Women Success Story: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं धौलपुर जिले के सैंपऊ उपखंड की उन जांबाज महिलाओं से, जिन्होंने न केवल अपनी किस्मत बदली, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वावलंबन की नई इबारत लिख दी है. पप्पी सक्सेना, शारदा देवी और मंधा देवी की तिकड़ी आज धौलपुर में आत्मनिर्भरता की सबसे मजबूत मिसाल बन चुकी है.

बुजुर्ग महिलाओं की तकलीफ देख आया आइडिया

पप्पी और उनकी सहेलियों ने बताया कि गांव की बुजुर्ग महिलाओं को माहवारी के दौरान पुराने और असुरक्षित तरीकों का इस्तेमाल करते देख उन्हें बहुत दुख होता था. बाजार के महंगे पैड खरीदना गांव की महिलाओं के बस में नहीं था. इसी समस्या के समाधान के लिए इन्होंने राजीविका के सहयोग से 10 दिन का प्रशिक्षण लिया और सेनेटरी पैड बनाने का काम शुरू किया.

संक्रमण मुक्त और सुरक्षित पैड की बढ़ती मांग

शुरुआत में आर्थिक तंगी थी, लेकिन आज पप्पी का घर एक लघु उद्योग केंद्र बन चुका है. बता दें कि ये पैड प्योर कॉटन से बने हैं और इनमें एलोवेरा चिप लगाई जाती है, जिससे इंफेक्शन का खतरा नहीं रहता. यह पैड 12 घंटे तक सुरक्षित रहता है और बेहद आरामदायक है. वहीं आज 25 ग्रामीण महिलाएं मिलकर हर दिन 2 से ढाई हजार पैड तैयार कर रही हैं, जिनकी मांग पूरे राजस्थान में है.

पैड ही नहीं, चप्पल और स्कूल ड्रेस भी

पप्पी सक्सेना का यह 'महिला सशक्तिकरण मंच' अब केवल पैड तक सीमित नहीं है. यहाँ चप्पल और दोना-पत्तल बनाने का काम भी बड़े स्तर पर होता है.सिलाई केंद्र, इनके नेतृत्व में लोअर, पेंट-शर्ट और स्कूल ड्रेस भी तैयार की जाती हैं. इस छोटे से प्रयास से धौलपुर की करीब 50 महिलाओं को सीधा रोजगार मिल रहा है.

कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ रहे कदम

कभी घर की चारदीवारी तक सीमित ये महिलाएं आज अपने परिवार के पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं. सबसे सुखद बात यह है कि अब परिवार के पुरुष भी इनके काम में बढ़-चढ़कर सहयोग कर रहे हैं.

पप्पी सक्सेना की यह कहानी सिखाती है कि यदि इरादे फौलादी हों, तो संसाधनों की कमी कभी सफलता के आड़े नहीं आती. उनकी यह पहल स्वच्छता (Hygiene) और रोजगार (Employment) दोनों क्षेत्रों में क्रांति ला रही है.

