/‘नई नहीं, पुरानी योजनाओं का श्रेय ले रही सरकार’ MLA रोहित बोहरा का भजनलाल सरकार पर वार

Dholpur News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के धौलपुर दौरे के अगले ही दिन राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने प्रेसवार्ता कर राज्य सरकार पर कई सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जिन विकास कार्यों और घोषणाओं को नई उपलब्धि बताया, उनमें से कई पहले से स्वीकृत या पूरे हो चुके थे. बोहरा ने आरोप लगाया कि सरकार पुराने कामों का श्रेय लेने में लगी है, जबकि जिले की असली समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा. उन्होंने सरकार से घोषणाओं के बजाय जमीनी स्तर पर काम करने की मांग की.

पुराने कामों का श्रेय लेने का आरोप

रोहित बोहरा ने कहा कि रेहना वाली माता और लाठ वाली माता से जुड़ी घोषणाएं पहले ही राज्य बजट में शामिल की जा चुकी थीं. ऐसे में इन्हें दोबारा नई घोषणा के रूप में पेश करना सही नहीं है. उनका कहना था कि जनता के सामने पहले से स्वीकृत योजनाओं को नई उपलब्धि बताकर भ्रम पैदा किया जा रहा है.

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148 करोड़ के कामों पर उठाए सवाल

विधायक ने दावा किया कि मुख्यमंत्री द्वारा जिन करीब 148 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण बताया गया, उनमें से ज्यादातर परियोजनाएं पिछली कांग्रेस सरकार के समय स्वीकृत हुई थीं और उनका काम पहले ही पूरा हो चुका था. उन्होंने नगर गांव में बने 8.30 करोड़ रुपये के एनिकट का उदाहरण देते हुए कहा कि यह परियोजना वर्षों पहले तैयार हो चुकी थी.

नए शिलान्यास सिर्फ 21 करोड़ के बताए

बोहरा का कहना है कि इस दौरे में वास्तव में नए शिलान्यास केवल करीब 21 करोड़ रुपये के हुए हैं. उनके अनुसार इनमें करीब 14 करोड़ रुपये पार्वती बांध के रिनोवेशन और लगभग 6 करोड़ रुपये के औषधि पार्क निर्माण से जुड़े कार्य शामिल हैं. उन्होंने कहा कि बाकी योजनाओं को नई उपलब्धि के रूप में पेश करना सही तस्वीर नहीं दिखाता.

स्टेडियम योजना पर भी जताई आपत्ति

फूलपुर स्टेडियम के लिए ढाई करोड़ रुपये की घोषणा पर भी विधायक ने सवाल उठाए. उनका कहना था कि जिस स्थान पर स्टेडियम बनाने की बात कही जा रही है, वहां पर्याप्त जमीन ही उपलब्ध नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि पहले भी इसी योजना के लिए मिली राशि वापस लौटानी पड़ी थी.

सभा में भीड़ जुटाने को लेकर लगाए आरोप

प्रेसवार्ता के दौरान रोहित बोहरा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की सभा में अपेक्षित भीड़ नहीं पहुंची. उनका कहना था कि लोगों को वाहनों से लाया गया और उनके भोजन की व्यवस्था भी सरकारी संसाधनों से की गई. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को बुलाकर भीड़ बढ़ाने की कोशिश की गई.

स्थानीय समस्याओं पर सरकार को घेरा

विधायक ने धौलपुर में जलभराव, सीवर व्यवस्था, शिक्षा और शिक्षकों की कमी जैसे मुद्दों को भी उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि नगरपालिकाओं के लिए केंद्र से मिले करीब 400 करोड़ रुपये अब तक जारी नहीं किए गए हैं. बोहरा ने कहा कि सरकार को बड़े-बड़े दावे करने के बजाय जनता की रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान करने पर ध्यान देना चाहिए.