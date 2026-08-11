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राजस्थान में बारिश से बिगड़े हालात, धौलपुर में करंट से गौवंश और कुत्ते की मौत, बारां में फसलें बर्बाद, बाड़मेर में सड़कें डूबीं

Dholpur/Baran/Barmer Rain News: राजस्थान में बारिश के बाद कई जिलों में हालात बिगड़े हैं. धौलपुर में पानी में बिजली का तार गिरने से गौवंश और कुत्ते की मौत हो गई. बारां में पार्वती नदी का पानी खेतों में घुसने से फसलें डूब गईं, जबकि बाड़मेर में कई सड़कें जलमग्न रहीं.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Bhanu sharma
Published:Aug 11, 2026, 02:55 PM IST | Updated:Aug 11, 2026, 02:55 PM IST
राजस्थान में बारिश से बिगड़े हालात, धौलपुर में करंट से गौवंश और कुत्ते की मौत, बारां में फसलें बर्बाद, बाड़मेर में सड़कें डूबीं
Image Credit: कई जिलों में हालात बिगड़े.

Dholpur/Baran/Barmer Rain News: राजस्थान में बारिश के बाद अलग-अलग जिलों में हालात बिगड़ते नजर आए. धौलपुर में बारिश के बाद सड़क पर भरे पानी में बिजली का तार गिरने से करंट फैल गया, जिसकी चपेट में आने से एक गौवंश और एक कुत्ते की मौत हो गई. बारां के छबड़ा उपखंड में पार्वती नदी के उफान के कारण एनीकट से पानी ओवरफ्लो होकर खेतों में पहुंच गया, जिससे खड़ी फसलें डूब गईं. वहीं बाड़मेर शहर में बारिश के बाद कई सड़कें पानी में डूब गईं और लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा.

धौलपुर में करंट की चपेट में आए दो बेजुबान जानवर

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धौलपुर शहर की शिवनगर कॉलोनी के वार्ड नंबर 31 में बारिश के बाद सड़क पर जमा पानी में करंट फैलने से एक गौवंश और एक कुत्ते की मौत हो गई. बताया गया कि बारिश के बाद सड़क पर पानी भरा हुआ था. इसी दौरान बिजली का एक तार टूटकर पानी में गिर गया. तार के पानी में गिरते ही करंट फैल गया और सड़क से गुजर रहे दोनों जानवर इसकी चपेट में आ गए.

करंट लगने के बाद दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. मंगलवार सुबह स्थानीय लोगों ने जब पानी में जानवरों के शव पड़े देखे तो इलाके में हड़कंप मच गया. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

विद्युत विभाग और नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग और नगर परिषद के खिलाफ नाराजगी जताई और जमकर नारेबाजी की. वार्डवासियों का आरोप है कि विभागों की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ. लोगों के अनुसार टूटे हुए तारों को समय पर ठीक नहीं किया गया और जलभराव की समस्या पर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया.

स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर पानी में जानवरों की जगह कोई बच्चा या इंसान होता तो उसकी जान भी जा सकती थी. सूचना मिलने के बाद नगर परिषद और विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने पानी में गिरे तार को हटाया और बिजली की सप्लाई बंद कराई. इसके बाद शवों को हटवाकर इलाके में सुरक्षा के इंतजाम किए गए.

पार्वती नदी उफान पर, खेतों में घुसा पानी

बारां जिले के छबड़ा उपखंड में लगातार बारिश के चलते ग्राम पंचायत गुगोर से बहने वाली पार्वती नदी उफान पर है. नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण गुगोर के पास खेड़ली गांव में बने एनीकट से पानी ओवरफ्लो होकर आसपास के खेतों में पहुंच गया.

स्थानीय किसानों के अनुसार एनीकट की ऊंचाई कम होने के कारण तेज बहाव का पानी नहीं रुक सका और खेतों में चला गया. पानी भरने से खड़ी फसलें डूब गईं. कई किसानों का कहना है कि इस बार की फसल पूरी तरह खराब हो गई है.

किसानों ने की मुआवजे और एनीकट मजबूत करने की मांग

घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे. किसानों ने प्रशासन से खराब फसलों का तुरंत सर्वे कराने और उचित मुआवजा देने की मांग की है. इसके साथ ही खेड़ली एनीकट की सुरक्षा दीवार को ऊंचा और मजबूत करने की मांग भी की गई है.

ग्रामीणों का कहना है कि हर बारिश के दौरान एनीकट के कारण खेतों में पानी भर जाता है. अगर समय रहते सुरक्षा दीवार की ऊंचाई नहीं बढ़ाई गई तो अगली फसल भी खतरे में पड़ सकती है. फिलहाल ग्रामीण प्रशासनिक टीम के पहुंचने और नुकसान के आकलन का इंतजार कर रहे हैं.

बाड़मेर में सड़कें पानी में डूबीं

बाड़मेर में भी बारिश का दौर जारी है. बारिश के बाद शहर की कई सड़कों पर जलभराव हो गया. सड़कें पानी में डूबी नजर आईं, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को आवाजाही में परेशानी हुई. कई जगह बरसाती पानी जमा होने से यातायात भी प्रभावित रहा.

जलभराव के कारण दोपहिया वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ी. स्थानीय लोगों ने जल निकासी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि बारिश के दौरान हर बार ऐसी समस्या सामने आती है. लोगों की मांग है कि जलभराव वाले इलाकों से तत्काल पानी की निकासी कराई जाए और नालियों की सफाई के साथ स्थायी समाधान की व्यवस्था की जाए.

बारिश थमने के बाद भी कई जगह पानी जमा रहा. धौलपुर में करंट की घटना, बारां में फसलों के नुकसान और बाड़मेर में जलभराव ने बारिश के दौरान सुरक्षा और जल निकासी व्यवस्था की जरूरत को सामने रखा है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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