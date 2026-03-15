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चैत्र नवरात्र में राजस्थान रोडवेज ने भक्तों को दिया तोहफा, घटाया धौलपुर से कैलादेवी मंदिर तक जाने का किराया

Dholpur News:   राजस्थान रोडवेज ने इस साल चैत्र नवरात्र के अवसर पर 16 मार्च से 3 अप्रैल तक धौलपुर से कैलादेवी जाने वाले यात्रियों को बस किराए में खास छूट देने का फैसला लिया है. 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByBhanu sharma
Published:Mar 15, 2026, 02:58 PM IST | Updated:Mar 15, 2026, 02:58 PM IST

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चैत्र नवरात्र में राजस्थान रोडवेज ने भक्तों को दिया तोहफा, घटाया धौलपुर से कैलादेवी मंदिर तक जाने का किराया

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर से कैलादेवी मंदिर दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए राजस्थान रोडवेज ने इस बार यात्रियों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है. चैत्र नवरात्र के अवसर पर 16 मार्च से 3 अप्रैल तक धौलपुर से कैलादेवी जाने वाले यात्रियों को बस किराए में खास छूट मिलेगी.

सामान्य दिनों में धौलपुर से करौली के कैलादेवी मंदिर तक बस का किराया करीब 155 रुपये होता है, लेकिन मेले के दौरान इसे घटाकर सिर्फ 85 रुपये कर दिया गया है. इससे हजारों श्रद्धालुओं को आर्थिक राहत मिलेगी और ज्यादा लोग आसानी से माता के दर्शन करने पहुंच सकेंगे.

10 मिनट में धौलपुर से कैलादेवी के लिए मिलेगी बस

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यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रोडवेज ने बसों की विशेष व्यवस्था भी की है. इस दौरान हर 10 मिनट में धौलपुर से कैलादेवी के लिए बस उपलब्ध रहेगी, ताकि यात्रियों को ज्यादा इंतजार न करना पड़े. इसके लिए राजस्थान के कई जिलों से अतिरिक्त बसें मंगाई जा रही हैं. कुल मिलाकर करीब 60 अतिरिक्त बसों का बेड़ा तैयार किया गया है. इनमें बाड़ी से 17 और धौलपुर से 44 बसें चलाई जाएंगी, जबकि धौलपुर डिपो की नियमित बसें अलग से संचालित होंगी.

बसों की संख्या

इसके अलावा बारां, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर, अलवर-तिजारा, बूंदी, चूरू, हनुमानगढ़, अजमेर और दौसा जैसे जिलों से भी 4 से 7 बसें मंगाने की सूची जारी कर दी गई है. अष्टमी और नवमी के दिनों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए बसों की संख्या और बढ़ाई जा सकती है.

रोडवेज ने बनाई योजना

हर साल चैत्र नवरात्र में धौलपुर से कैलादेवी मंदिर में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं. बड़ी संख्या में श्रद्धालु धौलपुर, बाड़ी और आसपास के जिलों से बसों के जरिए यात्रा करते हैं. ऐसे में इस बार भीड़ को संभालने और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए रोडवेज ने विशेष योजना बनाई है.

यात्रियों की सुविधा के लिए धौलपुर बस स्टैंड पर अतिरिक्त टिकट काउंटर, पूछताछ केंद्र और कर्मचारियों की तैनाती भी की जाएगी. साथ ही बसों की नियमित निगरानी भी होगी ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो और उन्हें समय पर बस मिल सकें.

धौलपुर रोडवेज के मुख्य प्रबंधक जगजीत सिंह के अनुसार, कैलादेवी मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए यह विशेष व्यवस्था की गई है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर श्रद्धालु को कम किराए में और ज्यादा इंतजार के बिना तक बस सुविधा मिल सके.
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