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धौलपुर-करौली में बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून की गतिविधियां अगले एक सप्ताह तक कमजोर रहने की संभावना है. पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. वहीं पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में गर्मी का असर भी देखने को मिला.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published:Aug 30, 2026, 12:39 PM IST | Updated:Aug 30, 2026, 12:39 PM IST
धौलपुर-करौली में बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी
Image Credit: Rajasthan Weather

Rajasthan Weather: राजस्थान में एक बार फिर से मानसून की गतिविधियों में बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, आज 30 अगस्त को प्रदेश के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है.

मौसम विभाग ने आज 30 अगस्त को धौलपुर और करौली जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, दोनों जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस दौरान मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है.

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मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. बारिश के साथ तेज हवाओं और मेघगर्जन के कारण निचले इलाकों में आंशिक जलभराव की स्थिति बन सकती है. ऐसे में लोगों को जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है.

धौलपुर-करौली में कैसा रहेगा मौसम ?

आज 30 अगस्त को धौलपुर और करौली जिले में कहीं-कहीं पर रुक-रुककर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके साथ ही कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. मौसम में बदलाव के चलते स्थानीय स्तर पर जलभराव और आवागमन में परेशानी हो सकती है.

मौसम विभाग का लोगों को सलाह

मौसम विभाग ने लोगों को मेघगर्जन के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े न होने, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं के दौरान सुरक्षित स्थान पर शरण लेने, निचले और जलभराव संभावित इलाकों में विशेष सावधानी बरतने, बारिश के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचने और तेज हवाओं के दौरान खुले स्थानों और कमजोर संरचनाओं से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है.

3-4 सितंबर से फिर बढ़ सकती है बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, 3-4 सितंबर से पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में फिर बढ़ोतरी होने की संभावना है. यानी सितंबर की शुरुआत में प्रदेश के कुछ इलाकों में मानसून दोबारा सक्रिय हो सकता है और बारिश का दौर बढ़ सकता है.

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यह भी पढ़ें:राजस्थान में कमजोर पड़ा मानसून, अगले एक सप्ताह मौसम रहेगा शुष्क, 3-4 सितंबर से फिर बढ़ेगी बारिश

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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