/धौलपुर-करौली में बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather: राजस्थान में एक बार फिर से मानसून की गतिविधियों में बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, आज 30 अगस्त को प्रदेश के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है.

मौसम विभाग ने आज 30 अगस्त को धौलपुर और करौली जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, दोनों जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस दौरान मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है.

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मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. बारिश के साथ तेज हवाओं और मेघगर्जन के कारण निचले इलाकों में आंशिक जलभराव की स्थिति बन सकती है. ऐसे में लोगों को जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है.

धौलपुर-करौली में कैसा रहेगा मौसम ?

आज 30 अगस्त को धौलपुर और करौली जिले में कहीं-कहीं पर रुक-रुककर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके साथ ही कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. मौसम में बदलाव के चलते स्थानीय स्तर पर जलभराव और आवागमन में परेशानी हो सकती है.

मौसम विभाग का लोगों को सलाह

मौसम विभाग ने लोगों को मेघगर्जन के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े न होने, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं के दौरान सुरक्षित स्थान पर शरण लेने, निचले और जलभराव संभावित इलाकों में विशेष सावधानी बरतने, बारिश के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचने और तेज हवाओं के दौरान खुले स्थानों और कमजोर संरचनाओं से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है.

3-4 सितंबर से फिर बढ़ सकती है बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, 3-4 सितंबर से पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में फिर बढ़ोतरी होने की संभावना है. यानी सितंबर की शुरुआत में प्रदेश के कुछ इलाकों में मानसून दोबारा सक्रिय हो सकता है और बारिश का दौर बढ़ सकता है.

