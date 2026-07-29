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रिश्ता देखने के बहाने घर में घुसे बदमाश, परिवार को बंधक बनाकर लाखों की लूट

Dholpur Robbery: धौलपुर की दुर्गा कॉलोनी में शादी का रिश्ता देखने के बहाने आए बदमाशों ने हथियारों के बल पर एक परिवार को बंधक बना लिया. बदमाश करीब ₹1 लाख नकद, ₹5 लाख के सोने-चांदी के आभूषण और तीन मोबाइल लूटकर फरार हो गए. पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Bhanu sharma
Published:Jul 29, 2026, 12:17 PM IST | Updated:Jul 29, 2026, 12:17 PM IST
रिश्ता देखने के बहाने घर में घुसे बदमाश, परिवार को बंधक बनाकर लाखों की लूट
Image Credit: Dholpur Robbery

Rajasthan Crime: राजस्थान के धौलपुर जिले की दुर्गा कॉलोनी में एक हैरान करने वाली लूट की वारदात सामने आई है. यहां शादी का रिश्ता देखने के बहाने आए बदमाशों ने हथियारों के बल पर पूरे परिवार को बंधक बनाकर लाखों रुपये की नकदी और आभूषण लूट लिए. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है.

महिला और बच्चे के साथ पहुंचे थे आरोपी

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पीड़िता शायरा के अनुसार, घटना के समय वह अपने बेटे और बेटी के साथ घर पर मौजूद थीं. तभी किसी ने मुख्य गेट पर आवाज लगाई. गेट खोलने पर बाहर चार-पांच पुरुषों के साथ एक महिला और एक छोटा बच्चा भी खड़े थे. उन्होंने खुद को अलीगढ़ से आया रिश्तेदार बताते हुए कहा कि वे उनके बेटे के लिए शादी का रिश्ता देखने आए हैं. परिवार ने उन्हें भरोसे के आधार पर घर के अंदर बुला लिया और मेहमान समझकर पानी भी पिलाया.

घर में घुसते ही निकाले हथियार

पीड़िता के मुताबिक, घर के अंदर आने के कुछ देर बाद आरोपियों ने सभी दरवाजे बंद कर दिए और हथियार निकाल लिए. इसके बाद बदमाशों ने परिवार के सभी सदस्यों को बंधक बना लिया. आरोप है कि उन्होंने मारपीट की, हाथ-पैर रस्सियों से बांध दिए और मुंह पर टेप चिपका दी, ताकि कोई मदद के लिए आवाज न लगा सके. इसके बाद बदमाशों ने पूरे घर की तलाशी शुरू कर दी.

नकदी, जेवर और मोबाइल लेकर हुए फरार

तलाशी के दौरान आरोपी घर में रखे ₹1 लाख नकद, करीब ₹5 लाख के सोने-चांदी के आभूषण और तीन मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए. जाते समय उन्होंने घर के सभी दरवाजों को बाहर से बंद कर दिया, ताकि परिवार तुरंत बाहर न निकल सके. कुछ समय बाद परिवार के सदस्यों ने एक-दूसरे की मदद से अपने हाथों की रस्सियां खोलीं और किसी तरह बाहर निकलकर पुलिस को सूचना दी.

CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

सूचना मिलते ही निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, वारदात में शामिल बदमाश कैमरों में कैद हुए हैं. पुलिस उनकी पहचान और संभावित ठिकानों का पता लगाने का प्रयास कर रही है.

पहले भी कर चुके थे रेकी

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि यही लोग करीब एक महीने पहले भी उनके घर आए थे. उस समय घर में निर्माण कार्य चल रहा था, इसलिए उन्होंने बाद में आने की बात कहकर वहां से चले गए थे. पुलिस को आशंका है कि आरोपियों ने उसी समय घर की रेकी की थी और बाद में पूरी योजना बनाकर वारदात को अंजाम दिया. फिलहाल पुलिस विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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