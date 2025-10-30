Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

धौलपुर में 8 साल पुराने दहेज हत्या केस का फैसला, सास-ससुर और पति को 10 साल की सजा

Dholpur News: धौलपुर शहर में बाड़ी एडीजे कोर्ट बाड़ी ने 8 वर्ष पुराने दहेज हत्या के एक मामले में कार्रवाई पूरा करते हुए फैसला सुनाया है. मृतका के ससुर, सास और पति को दोषी माना है, जिनको निर्मम हत्या के लिए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Bhanu sharma
Published: Oct 30, 2025, 10:41 PM IST | Updated: Oct 30, 2025, 10:41 PM IST

Trending Photos

राजस्थान को ये छोरा बना 'आयरन टीथ मैन', दांतों से खींची एक साथ 6 गाड़ियां
7 Photos
Jhunjhunu News

राजस्थान को ये छोरा बना 'आयरन टीथ मैन', दांतों से खींची एक साथ 6 गाड़ियां

Khatu shyam Ji: भक्तों को खाटू श्याम जी जन्मदिन पर देंगे सरप्राइज! चल रही तैयारियां
6 Photos
Khatu Shyam ji

Khatu shyam Ji: भक्तों को खाटू श्याम जी जन्मदिन पर देंगे सरप्राइज! चल रही तैयारियां

पुष्कर मेले का शुभारंभ, दीया कुमारी ने नगाड़ा बजाकर कार्यक्रम की बढ़ाई शोभा
7 Photos
Diya Kumari

पुष्कर मेले का शुभारंभ, दीया कुमारी ने नगाड़ा बजाकर कार्यक्रम की बढ़ाई शोभा

क्या आप जानते हैं राजस्थान का कौन-सा शहर कहलाता है ‘मिनी मुंबई’? जवाब जानकर रह जाएंगे हैरान!
9 Photos
Trending Quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान का कौन-सा शहर कहलाता है ‘मिनी मुंबई’? जवाब जानकर रह जाएंगे हैरान!

धौलपुर में 8 साल पुराने दहेज हत्या केस का फैसला, सास-ससुर और पति को 10 साल की सजा

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर शहर में बाड़ी एडीजे कोर्ट बाड़ी ने 8 वर्ष पुराने दहेज हत्या के एक मामले में कार्रवाई पूरा करते हुए फैसला सुनाया है. एडीजे सुनील कुमार गुप्ता ने मामले में फैसला सुनाते हुए हत्या के लिए मृतका के ससुर, सास और पति को दोषी माना है, जिनको निर्मम हत्या के लिए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है.

एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक अधिवक्ता मनोज सिंह परिहार ने बताया कि मामला 11 जून 2017 की रात का है. बाड़ी शहर के गुमट होली डांडा मोहल्ला निवासी विवाहिता पूनम पत्नी राजकुमार हरिजन की संदिग्ध मौत होने पर दूसरे दिन सुबह सूचना पर बाड़ी पहुंचे. आगरा जिले के पिनाहट कस्बा निवासी मृतका के भाई संजय पुत्र लाखन सिंह हरिजन और परिजनों ने कोतवाली थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जिसमें पति राजकुमार, ससुर मानसिंह, सास बबिता के साथ ससुराल के अन्य लोगों पर शादी के दौरान दहेज में अपाची बाइक और दो लाख रुपये नहीं देने पर पूनम की गला घोटकर हत्या की आशंका व्यक्त की थी. उक्त मामले को लेकर कोतवाली पुलिस ने जांच पूरी करते हुए मामला एडीजे कोर्ट में पेश किया, जहां यह विचाराधीन था.

गुरुवार को एडीजे सुनील कुमार गुप्ता ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है, जिसमें पूनम की शादी के 3 वर्ष बाद दहेज के लिए परेशान करने और गला घोंटकर हत्या करने के मामले में उसके पति राजकुमार पुत्र मानसिंह हरिजन, ससुर मानसिंह और सास बबिता पत्नी मानसिंह को दहेज हत्या का दोषी पाया है. तीन आरोपियों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंDholpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news