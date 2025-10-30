धौलपुर में 8 साल पुराने दहेज हत्या केस का फैसला, सास-ससुर और पति को 10 साल की सजा

Dholpur News: धौलपुर शहर में बाड़ी एडीजे कोर्ट बाड़ी ने 8 वर्ष पुराने दहेज हत्या के एक मामले में कार्रवाई पूरा करते हुए फैसला सुनाया है. मृतका के ससुर, सास और पति को दोषी माना है, जिनको निर्मम हत्या के लिए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है.
Trending Photos
Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर शहर में बाड़ी एडीजे कोर्ट बाड़ी ने 8 वर्ष पुराने दहेज हत्या के एक मामले में कार्रवाई पूरा करते हुए फैसला सुनाया है. एडीजे सुनील कुमार गुप्ता ने मामले में फैसला सुनाते हुए हत्या के लिए मृतका के ससुर, सास और पति को दोषी माना है, जिनको निर्मम हत्या के लिए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है.
एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक अधिवक्ता मनोज सिंह परिहार ने बताया कि मामला 11 जून 2017 की रात का है. बाड़ी शहर के गुमट होली डांडा मोहल्ला निवासी विवाहिता पूनम पत्नी राजकुमार हरिजन की संदिग्ध मौत होने पर दूसरे दिन सुबह सूचना पर बाड़ी पहुंचे. आगरा जिले के पिनाहट कस्बा निवासी मृतका के भाई संजय पुत्र लाखन सिंह हरिजन और परिजनों ने कोतवाली थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था.
यह भी पढ़ें- हनुमानगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग के गैंगस्टर गिरफ्तार
जिसमें पति राजकुमार, ससुर मानसिंह, सास बबिता के साथ ससुराल के अन्य लोगों पर शादी के दौरान दहेज में अपाची बाइक और दो लाख रुपये नहीं देने पर पूनम की गला घोटकर हत्या की आशंका व्यक्त की थी. उक्त मामले को लेकर कोतवाली पुलिस ने जांच पूरी करते हुए मामला एडीजे कोर्ट में पेश किया, जहां यह विचाराधीन था.
गुरुवार को एडीजे सुनील कुमार गुप्ता ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है, जिसमें पूनम की शादी के 3 वर्ष बाद दहेज के लिए परेशान करने और गला घोंटकर हत्या करने के मामले में उसके पति राजकुमार पुत्र मानसिंह हरिजन, ससुर मानसिंह और सास बबिता पत्नी मानसिंह को दहेज हत्या का दोषी पाया है. तीन आरोपियों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंDholpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!