बच्ची के मुंह पर पहले डाला कपड़ा...फिर गोद में उठाकर ले जा रहा शख्स, CCTV में दिखा कुछ ऐसा कि...

Dholpur News: धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में छह वर्षीय बच्ची के अपहरण के प्रयास की सनसनीखेज घटना सामने आई है. गनीमत रही कि बच्ची की सूझबूझ और मोहल्ले के युवकों की सतर्कता से एक बड़ी अनहोनी टल गई. 
 

Published: Jan 29, 2026, 02:57 PM IST | Updated: Jan 29, 2026, 02:57 PM IST

Dholpur News: बच्ची के रोने और शोर मचाने पर आसपास के लोगों को शक हुआ, जिसके बाद आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया. पुलिस ने पीड़ित परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान पास के मोहल्ले में रहने वाला एक युवक वहां पहुंचा और बच्ची से बातचीत करने लगा. आरोपी ने बच्ची को बहला-फुसलाकर गोद में उठा लिया और कहा कि उसके पिता उसे बुला रहे हैं. मासूम बच्ची शुरू में आरोपी की बातों में आ गई और उसके साथ चलने लगी.

कुछ दूरी तय करने के बाद बच्ची को खतरे का अहसास हुआ. उसने देखा कि आरोपी उसे गलत दिशा में ले जा रहा है, जिसके बाद वह जोर-जोर से रोने लगी. बच्ची की आवाज सुनकर बाईपास के पास मौजूद मोहल्ले के युवकों का ध्यान इस ओर गया. उन्होंने बच्ची को आरोपी युवक के साथ जाते हुए देखा तो तुरंत उसकी ओर बढ़े. खुद को घिरता देख आरोपी बच्ची को वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गया.

सीसीटीवी में कैद आरोपी

मोहल्ले के युवकों ने बच्ची को सुरक्षित उसके परिजनों तक पहुंचाया. घटना की जानकारी फैलते ही इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई. बाद में मोहल्ले के लोगों ने आरोपी युवक को उसके घर से पकड़ लिया और बाड़ी कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया. इस पूरे घटनाक्रम का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी युवक बच्ची के चेहरे पर कपड़ा डालकर उसे ले जाते हुए दिखाई दे रहा है. यह फुटेज घटना की गंभीरता को साफ तौर पर दर्शाता है.

पीड़ित बच्ची के पिता ने इस संबंध में कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है. थाना अधिकारी के अनुसार आरोपी युवक शराब और गांजे जैसे नशीले पदार्थों का आदी बताया जा रहा है. हालांकि, उसने बच्ची को क्यों उठाया और उसके पीछे उसका क्या मकसद था, इस बारे में फिलहाल कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आ पाई है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच कर रही है.

