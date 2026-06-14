/धौलपुर के पास बड़ा रेल हादसा: ट्रेन में आग की अफवाह से मची भगदड़, दूसरी ट्रेन की चपेट में आए कई यात्री

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Dholpur Train Incident: राजस्थान के धौलपुर जिले के पास चंबल नदी पुल क्षेत्र में रविवार को एक बड़ा रेल हादसा हो गया. मिली जानकारी के अनुसार, एक ट्रेन में आग लगने की झूठी सूचना फैलने के बाद यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई.
घबराए यात्री जान बचाने के लिए ट्रेन से कूदकर भागने लगे. इसी दौरान दूसरी दिशा से आ रही ट्रेन की चपेट में आने से 5 से 6 लोगों के हादसे का शिकार होने की आशंका जताई जा रही है.
बताया जा रहा है कि यह घटना चंबल नदी पुल पार करने के बाद मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की सीमा में हुई. आग की सूचना मिलते ही ट्रेन में सवार यात्रियों के बीच भगदड़ जैसे हालात बन गए. कई यात्री बिना स्थिति की पुष्टि किए ट्रेन से नीचे उतर गए, जिसके चलते यह दर्दनाक हादसा हो गया.
घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन, पुलिस और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंच गए. अधिकारियों द्वारा घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है. फिलहाल राहत एवं बचाव कार्य जारी है और हादसे के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है. हालांकि रेलवे अधिकारियों की ओर से अभी तक मृतकों और घायलों की आधिकारिक संख्या जारी नहीं की गई है.
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