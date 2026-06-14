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धौलपुर के पास बड़ा रेल हादसा: ट्रेन में आग की अफवाह से मची भगदड़, दूसरी ट्रेन की चपेट में आए कई यात्री

Dholpur Train Incident: धौलपुर जिले के पास चंबल नदी पुल क्षेत्र में रविवार को एक बड़ा रेल हादसा हो गया. एक ट्रेन में आग लगने की झूठी सूचना फैलने के बाद घबराए यात्री जान बचाने के लिए ट्रेन से कूदकर भागने लगे. जिससे बगल से गुजर रहे ट्रेन की चपेट में आने से 5 से 6 लोग हादसे का शिकार हो गए.

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: Jun 14, 2026, 10:59 PM|Updated: Jun 14, 2026, 10:59 PM
धौलपुर के पास बड़ा रेल हादसा: ट्रेन में आग की अफवाह से मची भगदड़, दूसरी ट्रेन की चपेट में आए कई यात्री
Image Credit: Dholpur Train Incident

Dholpur Train Incident: राजस्थान के धौलपुर जिले के पास चंबल नदी पुल क्षेत्र में रविवार को एक बड़ा रेल हादसा हो गया. मिली जानकारी के अनुसार, एक ट्रेन में आग लगने की झूठी सूचना फैलने के बाद यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई.

घबराए यात्री जान बचाने के लिए ट्रेन से कूदकर भागने लगे. इसी दौरान दूसरी दिशा से आ रही ट्रेन की चपेट में आने से 5 से 6 लोगों के हादसे का शिकार होने की आशंका जताई जा रही है.

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बताया जा रहा है कि यह घटना चंबल नदी पुल पार करने के बाद मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की सीमा में हुई. आग की सूचना मिलते ही ट्रेन में सवार यात्रियों के बीच भगदड़ जैसे हालात बन गए. कई यात्री बिना स्थिति की पुष्टि किए ट्रेन से नीचे उतर गए, जिसके चलते यह दर्दनाक हादसा हो गया.

घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन, पुलिस और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंच गए. अधिकारियों द्वारा घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है. फिलहाल राहत एवं बचाव कार्य जारी है और हादसे के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है. हालांकि रेलवे अधिकारियों की ओर से अभी तक मृतकों और घायलों की आधिकारिक संख्या जारी नहीं की गई है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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