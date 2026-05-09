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दोस्त की शादी में पहुंचा युवक, दावत के दौरान लगी गोली, दर्दनाक मौत के बाद छाया मातम

Dholpur Murder: धौलपुर जिले के दिहौली थाना क्षेत्र के घुरैयाखेड़ा गांव में शुक्रवार रात एक शादी समारोह के दौरान दावत में 20 वर्षीय युवक राहुल की गोली लगने से मौत हो गई. 
 

Edited byAnsh RajReported byBhanu sharma
Published: May 09, 2026, 03:25 PM|Updated: May 09, 2026, 03:25 PM
दोस्त की शादी में पहुंचा युवक, दावत के दौरान लगी गोली, दर्दनाक मौत के बाद छाया मातम
Image Credit: Dholpur News:

Dholpur News: धौलपुर जिले के दिहौली थाना क्षेत्र के घुरैयाखेड़ा गांव में शुक्रवार रात शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब दावत के दौरान गोली लगने से 20 साल के युवक राहुल की मौत हो गई. रात करीब 1 बजे हुई इस घटना ने दो परिवारों की जिंदगी उजाड़ दी. दूल्हे के घर में बजने वाली शहनाई से पहले ही चीख-पुकार गूंज उठी.


दोस्त की खुशी में शामिल होने आया था राहुल
मृतक राहुल पुत्र दीवान सिंह अपने दोस्त सोनपाल के साथ घुरैयाखेड़ा गांव में दोस्त जितेंद्र पुत्र निहाला के घर आया था. रविवार को जितेंद्र का विवाह होना था, जिसके चलते शुक्रवार रात गांव में दावत का आयोजन किया गया था. ढोल-डीजे की धुन पर गांव वाले नाच-गा रहे थे. राहुल भी दोस्त की शादी की खुशी में शामिल होने आया था. उसे क्या पता था कि यह दावत उसकी जिंदगी की आखिरी दावत बन जाएगी.

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एक पल में बदल गया मंजर
दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक रात करीब 1 बजे दावत के दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. देखते ही देखते माहौल गरमा गया और इसी बीच गोली चल गई. गोली सीधे राहुल को जा लगी. खून से लथपथ राहुल वहीं गिर पड़ा. गोली की आवाज सुनते ही दावत में भगदड़ मच गई. लोग जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे.


दोस्तों की आंखों के सामने तोड़ा दम
मौके पर मौजूद दोस्त और परिजन राहुल को संभालने दौड़े. उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. चंद मिनटों में ही 20 साल के राहुल ने अपने दोस्तों की आंखों के सामने दम तोड़ दिया. जश्न का माहौल पलभर में मातम में बदल गया. जहां कुछ देर पहले तक हंसी-ठहाके गूंज रहे थे, वहां अब सिर्फ चीख-पुकार और सिसकियां थीं.


हादसा था या साजिश, पुलिस कर रही जांच
घटना की सूचना मिलते ही दिहौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. पुलिस का कहना है कि फिलहाल यह जांच का विषय है कि गोली कैसे चली. यह कोई साजिश थी या केवल एक हादसा, पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. हम निर्णय नहीं कर सकते कि गोली किसने चलाई और क्यों चलाई.


टूट गया परिवार, मां का रो-रोकर बुरा हाल
उधर, राहुल की मौत की खबर सुनते ही उसके घर में कोहराम मच गया. बूढ़े मां-बाप का इकलौते बेटे की मौत से रो-रोकर बुरा हाल है. मां बार-बार बेटे का नाम लेकर बेसुध हो रही थी. मृतक के भाई रामलखन ने बिलखते हुए दिहौली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. रामलखन का कहना है, मेरा भाई तो हंसते-हंसते दावत खाने गया था, अब उसकी लाश आई है.


चार महीने पहले हुई थी सगाई
परिजनों ने बताया कि राहुल 12वीं पास करने के बाद से ही पहलवानी करता था. लोगों ने बताया कि चार महीने पहले ही राहुल की सगाई हुई थी. राहुल के एक बड़ा भाई और तीन बहनें हैं. सभी की शादी हो चुकी है. बड़ा भाई ट्रक ड्राइवर है.


शादी वाले घर में पसरा सन्नाटा
घटना के बाद से घुरैयाखेड़ा गांव में मातम पसरा है. दूल्हे जितेंद्र के घर में शादी की तैयारियां थम गई हैं. न ढोल बज रहा है, न शहनाई की गूंज है. पूरे गांव में सिर्फ सन्नाटा और दहशत का माहौल है. एक गोली ने न सिर्फ एक जवान बेटे की जान ली, बल्कि दो परिवारों की खुशियां भी छीन लीं.


पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और हर एंगल से जांच की जा रही है. गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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