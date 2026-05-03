/बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने वालों सावधान! परिवहन विभाग का चलने वाला है हंटर, गाड़ी जब्ती के साथ RC भी होगी निलंबित

Dholpur News: विभाग ने सबसे बड़ा हथियार निकाल लिया है. बिना नंबर, बिना नंबर प्लेट और नंबर प्लेट से छेड़छाड़ कर चलने वाले वाहनों के खिलाफ अब सीधी कार्रवाई होगी. ऐसे वाहनों को मौके पर ही जब्त कर लिया जाएगा और उनकी आरसी भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी जाएगी.



सुप्रीम कोर्ट की CEC के निर्देश के बाद सख्ती

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वन, वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण संबंधी आदेशों के अनुपालन की निगरानी हेतु गठित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) के सदस्य चंद्र प्रकाश गोयल की अध्यक्षता में धौलपुर में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई. बैठक का मुख्य एजेंडा जिले में बेलगाम हो रहे अवैध खनन निर्गमन एवं भंडारण पर अंकुश लगाना था.

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बैठक में CEC सदस्य चंद्र प्रकाश गोयल ने अवैध खनन में लिप्त वाहनों को लेकर कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने परिवहन विभाग को स्पष्ट और सख्त निर्देश दिए कि अवैध खनन में कार्य करने वाले एवं खनिज के परिवहन में लगे वाहन यथा ट्रैक्टर-ट्रॉली, लोडर, जेसीबी, डंपर, टिप-ट्रेलर, भार वाहन इत्यादि यदि बिना नंबर, बिना नंबर प्लेट अथवा नंबर प्लेट से छेड़छाड़ कर संचालित होते पाए जाएं तो ऐसे वाहनों को तत्काल प्रभाव से जब्त किया जाए. गोयल ने निर्देशित किया कि केवल जब्ती ही नहीं, बल्कि ऐसे सभी वाहनों की आरसी निलंबित करने की प्रक्रिया भी साथ-साथ शुरू की जाए ताकि अवैध खनन माफियाओं पर प्रभावी अंकुश लग सके.



DTO ने दिए उड़नदस्तों को स्पेशल टास्क

CEC के निर्देशों की तत्काल पालना में जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर ने जिले के सभी उड़नदस्तों को विशेष टास्क सौंप दिया है. डीटीओ ने बताया कि अब जिले में बिना नंबर, बिना नंबर प्लेट एवं नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ कर अवैध माइनिंग में चलने वाले वाहन जैसे ट्रैक्टर-ट्रॉली, जेसीबी, लोडर, भार वाहन, टिप-टेलर आदि को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाया जाएगा.



उड़नदस्तों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे वाहनों को देखते ही मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई करते हुए मौके पर ही जब्त करें. जब्ती की कार्रवाई के तुरंत बाद कार्यालय स्तर पर संबंधित वाहन की आरसी निलंबन की फाइल चलाई जाएगी. विभाग का कहना है कि अब केवल चालान काटकर छोड़ने की प्रथा खत्म होगी, सीधे वाहन जब्त कर आरसी सस्पेंड होगी

बैठक में मौजूद रहे ये आला अधिकारी

कलेक्ट्रेट में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान, जिला परिवहन अधिकारी, डीएफओ, खनि अभियंता सहित अवैध खनन रोकथाम से जुड़े सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित हुए. बैठक में सभी विभागों को आपसी समन्वय से अवैध खनन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने को कहा गया.



वाहन मालिक हो जाएं सावधान

परिवहन विभाग ने जिले के सभी वाहन स्वामियों को अंतिम चेतावनी जारी की है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी वाहन मालिक अपने वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना सुनिश्चित करें. नंबर प्लेट के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, नंबरों को मिटाना, अस्पष्ट करना या गलत नंबर लिखकर चलाना गंभीर दंडनीय अपराध है.



विभाग ने कहा कि यदि अब कोई भी वाहन बिना नंबर प्लेट या छेड़छाड़ की गई नंबर प्लेट के साथ अवैध खनन में पकड़ा गया तो न केवल वाहन जब्त होगा, बल्कि आरसी निलंबन के साथ भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी.

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