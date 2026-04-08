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पंचायत घर में जाले, नालियों-रास्तों में कचरा, ACEO की नाराजगी पर ग्राम विकास अधिकारी निलंबित

Dholpur panchayat inspection: जारौली और बसई नवाब पंचायत क्षेत्र में सफाई व्यवस्था निरीक्षण को पहुंचे एसीईओ को पंचायत घर में मिले जाले और गंदगी, ग्राम विकास अधिकारी निलंबित

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Apr 08, 2026, 07:46 AM IST | Updated:Apr 08, 2026, 07:46 AM IST

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पंचायत घर में जाले, नालियों-रास्तों में कचरा, ACEO की नाराजगी पर ग्राम विकास अधिकारी निलंबित

Gram Vikas Adhikari suspended: धौलपुर सैंपऊ पंचायत समिति क्षेत्र की दो ग्राम पंचायतों में धौलपुर जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बबली राम जाट द्वारा ''स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता'' निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत क्षेत्र में नालियों, रास्तों एवं दफ्तर में कचरा और गंदगी देख भारी नाराजगी जताते हुए ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित किया गया है. ग्राम विकास अधिकारी का मुख्यालय जिला परिषद धौलपुर किया गया है.


अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बबली राम जाट सैपऊ पंचायत समिति के विकास अधिकारी रामबोल सिंह गुर्जर के साथ क्षेत्र की पंचायत जारौली, बसई नबाव के दौरे पर औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे. इस दौरान दोनो ग्राम पंचायतों में नालियां गंदगी से भरी हुई पाई गई एवं ग्राम पंचायतों में नियमित साफ-सफाई का अभाव पाए जाने पर उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी को खरी खोटी सुनाई. ग्राम पंचायत कार्यालयों पर जाले लगे पाये गये एवं साफ-सफाई का अभाव पाए जाने पर नाराजगी जताई. निरीक्षण के दौरान सफाई निरीक्षण रजिस्टर अपूर्ण एवं अप्रमाणित पाये गये. कर्मचारी उपस्थिति पंजिका के बारे में पूछा गया तो ग्राम विकास अधिकारी ने मोटरसाईकिल के बैग में रखा होना बताया.


जब बैग खुलवाया गया तो उसमें ग्राम विकास अधिकारी के 27 मार्च तक ही हस्ताक्षर पाये गये. पंचायतों का रिकॉर्ड मांगने पर ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा दोनो ग्राम पंचायतों के कैश बुक एवं समस्त रिकॉर्ड घर पर होना बताया. जिसे लेकर ग्राम विकास अधिकारी को जमकर लताड़ लगाई.

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एसीईओ ने ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा उच्चाधिकारियों के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना करने एवं राजकाज के प्रति घोर लापरवाही एवं वित्तीय अनियमितता किए जाने पर विरूद्ध जॉच प्रस्तावित करते हुये राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 298 एवं राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) के नियम 13 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये ग्राम विकास अधिकारी कृष्णकान्त शर्मा को निलंबित किया गया है.

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