Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Bhanu sharma
Published: Nov 20, 2025, 07:41 PM IST | Updated: Nov 20, 2025, 07:41 PM IST

धौलपुर में ट्रैफिक रूल्स उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई, हजारों वाहन चालकों पर जुर्माना

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जिले भर में यातायात नियमों का उल्लघंन करते हुए पाये जाने पर 3181 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की.

पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के नेतृत्व में जिलेभर में 4 नवंबर से 18 नवंबर तक 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने यातायात नियमों का उल्लघंन करने पर 3181 वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की और 9264 सड़क उपयोगकर्ताओं को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया.

पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने जिले में अभियान के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी थानाधिकारियों को अधिक से अधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे एवं समस्त वृत्ताधिकारियों को अपने-अपने इलाकों में अभियान का सुपरवीजन करने के भी निर्देश दिए गए.

अभियान के अंतर्गत प्रतिदिन जिले से गुजरने वालें राष्ट्रीय व राज्यीय राजमार्गों, प्रमुख सड़क मार्गों पर सभी थानों की पुलिस टीमों ने प्रभावी नाकाबंदी कर वाहनों की सघन चेकिंग की. तेज गति एवं शराब पीकर वाहन चलाना, गलत दिशा में वाहन चलाना आदि सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण रहते हैं.

इसलिए इसे अभियान में ऐसे वाहन चालकों को मुख्य लक्ष्य बनाया गया. हाईवे, शहरों और कस्बों में विशेष चेकिंग प्वाइंट्स बनाए गए, जहां गति सीमा पार करने वाले वाहनों पर तुरंत कार्रवाई की गई.

सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत जिलेभर में 3181 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिसमें 233 बिना हेलमेट, 128 बिना सीट बेल्ट, 275 तेज गति से वाहन चलाने वालों, 18 वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने वालों, 218 नो पार्किंग में वाहन खड़े करने पर 140 शराब पीकर वाहन चलाने वालों, 57 क्षमता से अधिक सवारी यात्री वाहन में बिठाने, 464 गलत दिशा में वाहन चलाने वालों, 33 खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों, 402 बिना रिफ्लेक्टर वाहन चलाने वालों, 637 बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने वालों एवं 576 अन्य यातायात नियमों का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है.

इसके साथ ही पुलिस टीमों ने नियमित रूप से सड़क उपयोगकर्ताओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया. अभियान के अंतर्गत कुल 9264 आमजन को जागरूक किया गया.

