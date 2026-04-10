आधी रात को भरभराकर ढह गई सरकारी स्कूल की छत, 11 पट्टियां एक साथ गिरीं, CCTV फुटेज सामने आया

Terrifying Incident in Dholpur: धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे के सरकारी राउमा विद्यालय में कुछ दिन पहले आधी रात को स्कूल के बरामदे की छत की 11 पट्टियां अचानक भरभराकर गिर गईं. सीसीटीवी फुटेज में रात 12:52 बजे यह घटना साफ कैद हुई है. गनीमत रही कि रात का समय था, इसलिए स्कूल खाली था और कोई हादसा नहीं हुआ.



CCTV फुटेज में कैद हुई घटना

स्कूल प्रशासन को सुबह इसकी जानकारी हुई. जब शिक्षक पहुंचे तो बरामदे में छत की पट्टियां टूटी पड़ी देखीं. तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया. फुटेज में साफ दिख रहा है कि रात 12 बजकर 52 मिनट पर 11 पट्टियां एक साथ गिरती हुईं. यह घटना कुछ दिन पहले की बताई जा रही है.

लटकी हुई पट्टियां, हादसे का खतरा

स्कूल भवन की कई अन्य पट्टियां भी टूटकर लोहे की एंगल सपोर्ट पर लटकी हुई हैं. ये पट्टियां कभी भी गिर सकती हैं. शिक्षकों और स्थानीय लोगों में डर का माहौल है क्योंकि स्कूल में रोजाना सैकड़ों बच्चे पढ़ने आते हैं. बारिश के मौसम में नमी के कारण यह खतरा और बढ़ गया है.

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पहले भी हो चुकी थी रिपेयरिंग

जानकारी के अनुसार, कुछ महीने पहले ही नगरपालिका प्रशासन ने स्कूल की छत की रिपेयरिंग कराई थी. 2023 में टेंडर जारी कर छतों को दुरुस्त किया गया था. लेकिन ठेकेदार द्वारा की गई रिपेयरिंग की गुणवत्ता पर अब सवाल उठ रहे हैं. शिक्षकों का कहना है कि घटिया निर्माण के कारण ही छत इतनी जल्दी ढह गई.

शिक्षा विभाग को भेजी रिपोर्ट

घटना की जानकारी मिलते ही स्कूल प्रशासन ने शिक्षा विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी है. शिक्षकों ने मांग की है कि स्कूल भवन की पूरी छत की जांच कराई जाए और जरूरी मरम्मत तुरंत कराई जाए, ताकि बच्चों की जान को कोई खतरा न रहे.

बढ़ती चिंतायह घटना सरकारी स्कूलों की खस्ता

हाल इमारतों की ओर इशारा करती है. धौलपुर जिले में कई सरकारी स्कूलों की इमारतें पुरानी और जर्जर हालत में हैं. स्थानीय लोग और शिक्षक लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.वर्तमान में स्कूल प्रशासन ने छात्रों को बरामदे के उस हिस्से से दूर रखने के निर्देश दिए हैं. शिक्षा विभाग से जल्द से जल्द स्थायी समाधान की मांग की जा रही है.

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