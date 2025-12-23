Zee Rajasthan
धौलपुर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी, कार्यालय में मच गया हड़कंप

Dholpur Collectorate: धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय को एक धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसमें कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. इस धमकी के बाद पुलिस प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया और कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करा लिया गया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Bhanu sharma
Published: Dec 23, 2025, 07:14 PM IST | Updated: Dec 23, 2025, 07:14 PM IST

धौलपुर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी, कार्यालय में मच गया हड़कंप

Dholpur Collectorate: राजस्थान के धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय को एक धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसमें कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. इस धमकी के बाद पुलिस प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया और कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करा लिया गया, जहां एसपी सांगवान के साथ अन्य अफसर मौके पर मौजूद हैं और हर पहलू की जांच की जा रही है.

वहीं सुरक्षा के मद्देनजर कलेक्ट्रेट से सटे पुलिस अधीक्षक (एसपी) कार्यालय को भी खाली कराया गया है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भरतपुर से बम निरोधक और डॉग स्क्वायड टीम को जांच के लिए बुलाया गया है. जो लगातार जिला कलेक्ट्रेट परिसर सहित कार्यालय में सघन सर्च करने में जुटा हुआ है.

पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान खुद पुलिस बल के साथ कलेक्ट्रेट परिसर की गहनता से जांच कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि रमेश कैला@आउट लुक डॉट कॉम से धमकी भरा मेल आया है, जिसमें धौलपुर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. कलेक्ट्रेट परिसर को पूर्ण रूप से खाली कराया गया.

बम निरोधक और डॉग स्क्वायड टीम भरतपुर से आई जिसके द्वारा लगातार सफलतापूर्वक एक-एक स्थान को बारीकी से सर्च किया जा रहा है. पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को पूरी तरह जांच पड़ताल व सेनेटाइजर करने के बाद कलेक्ट्रेट में सारे काम सुचारू किए जाएंगे. इस धमकी भरे मेल के बाद जिले में हड़कंप मच गया है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

कलेक्ट्रेट के बाहर उमड़ा हुजूम

धमकी मिलने के बाद कलेक्ट्रेट कार्यालय एवं एसपी कार्यालय में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. कलेक्ट्रेट एवं एसपी कार्यालय के मुख्य दरवाजों को बंद कर दिया गया. इस दौरान कार्यालय के सामने लोगों की भीड़ भी जुट गई. कलेक्ट्रेट के जो सभी कार्मिक थे उनका कार्यालय सहित कलेक्टर परिसर से बाहर कर दिया गया. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है. जांच में अभी तक किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है. प्रशासन को मिले मेल की गहनता से जांच की जा रही है. एसपी ने बताया कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्सा नहीं जाएगा.

कलेक्ट्रेट को बम से धमकी मिलने के बाद सुबह से ही कलेक्ट्रेट परिसर में दर्जनों कार्यालय स्थित हैं, जिनका काम पूरी तरह से ठप हो गया. सुबह से ही विभिन्न-विभिन्न कार्यालय पर ताला पड़ा रहा और लोगों को आज का दिन बिना काम कराए हुए लौटना पड़ा.

