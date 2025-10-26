Zee Rajasthan
जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में चली गोलियां, बुजुर्ग समेत तीन लोग घायल

Rajasthan Crime: धौलपुर जिले में मनिया थाना क्षेत्र के परसोंदा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Bhanu sharma
Published: Oct 26, 2025, 10:40 PM IST | Updated: Oct 26, 2025, 10:40 PM IST

जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में चली गोलियां, बुजुर्ग समेत तीन लोग घायल

Rajasthan crime: राजस्थान के धौलपुर जिले में मनिया थाना क्षेत्र के परसोंदा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया. इस दौरान फायरिंग की भी सूचना मिली है, जिसमें एक बुजुर्ग को गोली लग गई.

मिली जानकारी के अनुसार, ओमप्रकाश पुत्र जगन्नाथ, रमेश पुत्र जरमन सिंह और अभिषेक पुत्र दाताराम तीनों परसोंदा गांव निवासी झगड़े में घायल हुए हैं. बताया जा रहा है कि गोली लगने से ओमप्रकाश के जांघ में गंभीर चोट आई है, जबकि दो अन्य को मारपीट में चोटें आईं.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल जिला चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. स्थानीय सूत्रों के अनुसार, ओमप्रकाश और कल्याण सिंह के बीच पिछले काफी समय से जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था. इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जो बाद में झगड़े में बदल गई.

