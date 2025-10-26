Rajasthan crime: राजस्थान के धौलपुर जिले में मनिया थाना क्षेत्र के परसोंदा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया. इस दौरान फायरिंग की भी सूचना मिली है, जिसमें एक बुजुर्ग को गोली लग गई.

मिली जानकारी के अनुसार, ओमप्रकाश पुत्र जगन्नाथ, रमेश पुत्र जरमन सिंह और अभिषेक पुत्र दाताराम तीनों परसोंदा गांव निवासी झगड़े में घायल हुए हैं. बताया जा रहा है कि गोली लगने से ओमप्रकाश के जांघ में गंभीर चोट आई है, जबकि दो अन्य को मारपीट में चोटें आईं.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल जिला चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. स्थानीय सूत्रों के अनुसार, ओमप्रकाश और कल्याण सिंह के बीच पिछले काफी समय से जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था. इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जो बाद में झगड़े में बदल गई.

सीकर के अजीतगढ़ पुलिस ने फरार वारंटी, एनडीपीएस एक्ट के आरोपी और अवैध शराब तस्कर सहित कुल 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया. कार्रवाई डीएसपी उमेश गुप्ता के सुपरविजन में की गई. टीम का नेतृत्व थानाधिकारी प्रदीप शर्मा ने किया. गिरफ्तार आरोपियों में मुकेश मीणा, नरेंद्र कुमार, मोहित लांबा को गिरफ्तार किया गया.

वहीं रोशन लाल बावरिया निवासी टटेरा को राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत 46 देशी शराब के पव्वों के साथ गिरफ्तार किया गया. इसके अतिरिक्त पुलिस ने बदमाश प्रवृत्ति के चार आरोपियों को धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया. इनमें आशीष यादव, सागर तहलान, करण कौशिक और बिजेन्द्र सिंह शामिल हैं.