/पहले रास्ता रोका, फिर बैग की चेन खोली और उड़ा डाली 80 हजार की नगदी, CCTV में कैद हो गई पूरी वारदात

Rajasthan Crime News: कोर्ट परिसर स्थित बैंक में दिनदहाड़े चोरी की वारदात सामने आई है. यहां तीन महिलाओं ने कथित तौर पर एक ई-मित्र संचालक को निशाना बनाकर उसके बैग से 80 हजार रुपये की नकदी निकाल ली. पूरी घटना बैंक में लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गई. अब पुलिस फुटेज के आधार पर महिलाओं की पहचान करने में जुटी है.



बैंक पहुंचते ही घेर लिया

जानकारी के अनुसार घटना 23 अगस्त की है. ई-मित्र संचालक धर्मसिंह किसी काम से बैंक पहुंचा था. उसके बैग में 80 हजार रुपये रखे हुए थे. बैंक के अंदर पहुंचते ही तीन महिलाएं उसके आसपास दिखाई देने लगीं. CCTV फुटेज में एक महिला धर्मसिंह के पीछे और दूसरी उसके आगे चलती नजर आ रही है. इसी दौरान तीसरी महिला भी आगे चल रही महिला के पास आकर खड़ी हो जाती है.

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रास्ता धीमा कराया, पीछे से खोला बैग

फुटेज में दिखाई दे रहा है कि आगे चल रही महिला अचानक अपनी चाल धीमी कर देती है. इससे धर्मसिंह भी उसके पीछे धीमा होकर चलने लगता है. इसी दौरान पीछे मौजूद महिला उसके बैग के पास पहुंचती है और उसकी चेन खोलकर नकदी निकाल लेती है. बताया जा रहा है कि पूरी कार्रवाई बेहद कम समय में की गई. रुपये निकालने के बाद महिला वहां से हट जाती है और तीनों महिलाएं भीड़ के बीच से निकल जाती हैं.

बैग चेक करने पर हुआ चोरी का पता

कुछ देर बाद धर्मसिंह ने जब अपना बैग देखा तो उसमें रखे 80 हजार रुपये गायब मिले. नकदी नहीं मिलने पर उसने बैंक कर्मचारियों को घटना की जानकारी दी. बैंक स्टाफ ने मामले की सूचना निहालगंज थाना पुलिस को दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम बैंक पहुंची और वहां लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज में तीनों संदिग्ध महिलाएं दिखाई दे रही हैं.

पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास तेज

पुलिस ने CCTV फुटेज को जांच का आधार बनाया है. महिलाओं की पहचान और गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई है. पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि तीनों महिलाएं स्थानीय हैं या किसी दूसरे इलाके से यहां पहुंची थीं.



फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. दिनदहाड़े बैंक के अंदर हुई इस वारदात के बाद कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.



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