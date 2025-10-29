Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

धौलपुर में तीन महिलाओं के साथ ठगी, सोने का लालच देकर युवकों ने उड़ाए गहने

Dholpur News: धौलपुर जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र में ठगों ने तीन महिलाओं के साथ चालबाजी कर हजारों के गहने ठगा लिए. महिलाएं गुलाब बाग से टेंपो में बैठकर सैपऊ जा रही थीं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Bhanu sharma
Published: Oct 29, 2025, 11:38 PM IST | Updated: Oct 29, 2025, 11:38 PM IST

Trending Photos

Khatu shyam Ji: सिर्फ डेढ़ घंटे में जयपुर से पहुंच जाएंगे खाटू श्याम, जानें आसान रूट!
5 Photos
Khatu Shyam ji

Khatu shyam Ji: सिर्फ डेढ़ घंटे में जयपुर से पहुंच जाएंगे खाटू श्याम, जानें आसान रूट!

अन्नपूर्णा रसोई योजना की खुली पोल, गरीबों की थाली नहीं संस्थाओं की भर रही तिजोरी!
7 Photos
jaipur news

अन्नपूर्णा रसोई योजना की खुली पोल, गरीबों की थाली नहीं संस्थाओं की भर रही तिजोरी!

देवउठनी एकादशी के पहले सोना-चांदी के भाव में बड़ी गिरावट, जानें आज कितना हुआ सस्ता
6 Photos
gold silver price today

देवउठनी एकादशी के पहले सोना-चांदी के भाव में बड़ी गिरावट, जानें आज कितना हुआ सस्ता

राजस्थान में बारिश का दौर जारी! इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में बारिश का दौर जारी! इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी

धौलपुर में तीन महिलाओं के साथ ठगी, सोने का लालच देकर युवकों ने उड़ाए गहने

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र में ठगों ने तीन महिलाओं के साथ चालबाजी कर हजारों के गहने ठगा लिए. महिलाएं गुलाब बाग से टेंपो में बैठकर सैपऊ जा रही थीं. रास्ते में कलेक्ट्रेट के पास पहले से बैठे दो संदिग्ध सवारों ने उन्हें सोने का बिस्किट दिखाकर झांसे में ले लिया.

जानकारी के अनुसार, कोकिला देवी, संजू देवी और निशा नामक तीन महिलाएं गुलाब बाग से टेंपो में सवार हुई थीं. कलेक्ट्रेट के पास टेंपो में पहले से बैठे दो युवकों ने महिलाओं से बातचीत शुरू की और कुछ देर बाद उन्हें एक चमकदार बिस्किट दिखाया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

युवकों ने बताया कि यह सोने का बिस्किट है. लालच में आकर महिलाओं ने अपने कान के कुंडल, मंगलसूत्र, चार अंगूठियां और एक लर निकालकर युवकों को जांचने के लिए दे दिए. ठगों ने मौका पाते ही गहनों को बदलकर फरार हो गए.

महिलाओं को ठगी का अहसास होने पर उन्होंने तुरंत कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी. खबर मिलते ही थाना प्रभारी हरि नारायण मीना पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की.

थाना प्रभारी ने बताया कि ठगों की पहचान के लिए फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंDholpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news