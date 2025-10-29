धौलपुर में तीन महिलाओं के साथ ठगी, सोने का लालच देकर युवकों ने उड़ाए गहने

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र में ठगों ने तीन महिलाओं के साथ चालबाजी कर हजारों के गहने ठगा लिए. महिलाएं गुलाब बाग से टेंपो में बैठकर सैपऊ जा रही थीं. रास्ते में कलेक्ट्रेट के पास पहले से बैठे दो संदिग्ध सवारों ने उन्हें सोने का बिस्किट दिखाकर झांसे में ले लिया.

जानकारी के अनुसार, कोकिला देवी, संजू देवी और निशा नामक तीन महिलाएं गुलाब बाग से टेंपो में सवार हुई थीं. कलेक्ट्रेट के पास टेंपो में पहले से बैठे दो युवकों ने महिलाओं से बातचीत शुरू की और कुछ देर बाद उन्हें एक चमकदार बिस्किट दिखाया.

युवकों ने बताया कि यह सोने का बिस्किट है. लालच में आकर महिलाओं ने अपने कान के कुंडल, मंगलसूत्र, चार अंगूठियां और एक लर निकालकर युवकों को जांचने के लिए दे दिए. ठगों ने मौका पाते ही गहनों को बदलकर फरार हो गए.

महिलाओं को ठगी का अहसास होने पर उन्होंने तुरंत कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी. खबर मिलते ही थाना प्रभारी हरि नारायण मीना पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की.

थाना प्रभारी ने बताया कि ठगों की पहचान के लिए फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.