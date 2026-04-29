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धौलपुर में भीषण गर्मी का असर, ट्रेन के ब्रेक जाम, रगड़ से भड़की आग

Dholpur News : तपते राजस्थान में गर्मी के चलते ट्रेन के ब्रेक जाम हो गये और फिर घर्षण के चलते आग लग गयी. ये घटना धौलपुर में हुई गनीमत रही की पॉइंट्समैन ने जनरल कोच के पैरदान के पास ब्रेक पेडल से धुआं और आग की लपटें निकलती देख ली थी.

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byBhanu sharma
Published: Apr 29, 2026, 11:56 AM|Updated: Apr 29, 2026, 11:56 AM
धौलपुर में भीषण गर्मी का असर, ट्रेन के ब्रेक जाम, रगड़ से भड़की आग
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Dholpur News : धौलपुर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा रेल हादसा होते-होते टल गया. दुर्ग से लुधियाना जा रही नॉन-स्टॉपेज ट्रेन नंबर 15549 के जनरल कोच के ब्रेक पेडल में अचानक आग लग गई. ड्यूटी पर तैनात पॉइंट्समैन की सतर्कता से ट्रेन को समय रहते आउटर पर रोक लिया गया, जिससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच गई.

हादसा टला

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सुबह करीब 5:52 बजे ट्रेन संख्या 15549 धौलपुर रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रही थी. इस ट्रेन का धौलपुर में स्टॉपेज नहीं है. ग्वालियर के बाद इसका अगला स्टॉपेज सीधे आगरा कैंट है. तभी ड्यूटी पर तैनात पॉइंट्समैन ने जनरल कोच के पैरदान के पास ब्रेक पेडल से धुआं और आग की लपटें निकलती देखीं.

लाल झंडी दिखाकर रोकी ट्रेन

पॉइंट्समैन ने तुरंत हरी झंडी की जगह लाल झंडी दिखाकर लोको पायलट को ट्रेन रोकने का इशारा किया. सूचना मिलते ही स्टेशन मास्टर और तकनीकी स्टाफ अलर्ट हो गया. ट्रेन को स्टेशन के आउटर पर सुरक्षित रुकवाया गया.

यात्रियों में मची अफरा-तफरी

आग लगने की सूचना मिलते ही कोच में बैठे यात्री घबरा गए। ट्रेन रुकते ही यात्री नीचे उतर आए. ट्रेन में सफर कर रहे यात्री ने बताया, धौलपुर के पास अचानक ट्रेन रोकी गई. हमने जनरल कोच के पैरदान के पास आग देखी तो तुरंत दूसरे यात्रियों को बताया और सभी को सुरक्षित नीचे उतारा.

कुछ समय में आग पर काबू

ट्रेन रुकते ही स्टेशन मास्टर और रेलवे इंजीनियर टीम के साथ मौके पर पहुंच गए. ट्रेन में मौजूद अग्निशमन उपकरणों की मदद से आग पर काबू पाया गया. रेलवे अधिकारियों के अनुसार गर्मी के कारण ब्रेक जाम हो गया था, जिससे घर्षण से आग लग गई। ब्रेक पेडल की मरम्मत के बाद ट्रेन को आगे आगरा के लिए रवाना कर दिया गया.

कहां से कहां जा रही थी ट्रेन

यह ट्रेन छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्टेशन से चलकर लुधियाना जंक्शन तक जाती है. ग्वालियर स्टॉपेज के बाद धौलपुर होते हुए इसका अगला निर्धारित ठहराव आगरा कैंट रेलवे स्टेशन है. रेलवे अधिकारियों ने बताया कि समय रहते आग का पता चलने और तुरंत कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया. प्रारंभिक जांच में गर्मी के कारण ब्रेक बाइंडिंग होना वजह सामने आई है. सभी यात्री सुरक्षित हैं. मामले की तकनीकी जांच कराई जा रही है.


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