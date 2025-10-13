Zee Rajasthan
धौलपुर हाईवे पर ट्रक ड्राइवर ने उड़ाई फ्लाइंग टीम की जीप, पथराव कर लगाया जाम

Dholpur News: धौलपुर में नेशनल हाईवे 44 पर परिवहन विभाग की फ्लाइंग टीम ने ट्रक को रोकने का इशारा किया, तो जान पर बन आई. ट्रक ड्राइवर ने फ्लाइंग टीम की गाड़ी को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गए.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Bhanu sharma
Published: Oct 13, 2025, 04:23 PM IST | Updated: Oct 13, 2025, 04:23 PM IST

धौलपुर हाईवे पर ट्रक ड्राइवर ने उड़ाई फ्लाइंग टीम की जीप, पथराव कर लगाया जाम

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर में नेशनल हाईवे 44 पर परिवहन विभाग की फ्लाइंग टीम ने ट्रक को रोकने का इशारा किया, तो जान पर बन आई. ट्रक ड्राइवर ने फ्लाइंग टीम की गाड़ी को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गए. पीछा करने पर सदर थाने के सामने सड़क पर ट्रक को खड़ा कर जाम लगा दिया.

पुलिस ने जाम खुलवाने के साथ ही ट्रक ड्राइवर समेत कुछ लोगों को हिरासत में लिया है. जानकारी के अनुसार, घटना परिवहन विभाग की फ्लाइंग टीम हाईवे पर नियमित वाहन जांच अभियान चला रही थी. इसी दौरान टीम ने एक ट्रक को रोकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ाते हुए सीधे टीम की जीप को टक्कर मार दी.

टक्कर के बाद ड्राइवर और उसके साथियों ने टीम पर पथराव किया और मौके से फरार हो गए. भागते हुए ट्रक ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ थाने के पास हाईवे पर जाम लगाया. पथराव के बाद जब टीम ने ट्रक का पीछा किया, तो आरोपी ड्राइवर सदर थाने के पास पहुंचकर हाईवे पर जाम लगा दिया.

सूचना मिलते ही यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह मय जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने समझाइश के बाद जाम खुलवाया और ट्रक चालक सहित कुछ लोगों को हिरासत में लिया. फिलहाल पुलिस परिवहन विभाग द्वारा दी गई तहरीर व हाईवे पर जाम लगाने को लेकर कार्रवाई करने में जुटी हुई है.

