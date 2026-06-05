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आंधी-तूफान से बचने के लिए दीवार का लिया सहारा, दो भाइयों की दर्दनाक मौत

Dholpur News: धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके में आंधी के वजह से दीवार गिरने के कारण दो भाइयों की मौत हो गई.

Edited byAman SinghReported byDevendra singh
Published: Jun 05, 2026, 07:32 PM|Updated: Jun 05, 2026, 07:32 PM
आंधी-तूफान से बचने के लिए दीवार का लिया सहारा, दो भाइयों की दर्दनाक मौत
Image Credit: Dholpur News

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके में आंधी के वजह से दीवार गिरने के कारण दो भाइयों की मौत हो गई. भरतपुर के गढ़ी बाजना इलाके के रहने वाले दोनों भाई बकरियां चराकर घर आ रहे थे. इस दौरान अचानक आंधी-तूफान आया.

दोनों भाई आंधी-तूफान से बचने के लिए दीवार के सहारे बैठे गए. आंधी-तूफान से दीवार गिर गई. रोहिताश निवासी तरसूमा ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि मेरे पिता जी रामफूल और चाचा समय सिंह बकरियां चराने के लिए धौलपुर के हिंगौटा इलाके में गए थे.

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कल रात करीब 8 बजे वह वहां से बकरियां चराकर वापस घर आ रहे थे. अचानक से बहुत तेज आंधी तूफान आया. रामफूल और समय सिंह आंधी तूफान से बचने के लिए वहां पर एक दीवार के सहारे बैठ गए. आंधी के कारण रामफूल और समय सिंह के ऊपर दीवार गिर गई.

आसपास के लोगों ने तुरंत दोनों को मलबे से बाहर निकाला. दोनों को तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया. वहां से दोनों को भरतपुर के आरबीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया. देर रात इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई. जिसके बाद दोनों के शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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