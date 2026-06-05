/आंधी-तूफान से बचने के लिए दीवार का लिया सहारा, दो भाइयों की दर्दनाक मौत

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Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके में आंधी के वजह से दीवार गिरने के कारण दो भाइयों की मौत हो गई. भरतपुर के गढ़ी बाजना इलाके के रहने वाले दोनों भाई बकरियां चराकर घर आ रहे थे. इस दौरान अचानक आंधी-तूफान आया.
दोनों भाई आंधी-तूफान से बचने के लिए दीवार के सहारे बैठे गए. आंधी-तूफान से दीवार गिर गई. रोहिताश निवासी तरसूमा ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि मेरे पिता जी रामफूल और चाचा समय सिंह बकरियां चराने के लिए धौलपुर के हिंगौटा इलाके में गए थे.
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कल रात करीब 8 बजे वह वहां से बकरियां चराकर वापस घर आ रहे थे. अचानक से बहुत तेज आंधी तूफान आया. रामफूल और समय सिंह आंधी तूफान से बचने के लिए वहां पर एक दीवार के सहारे बैठ गए. आंधी के कारण रामफूल और समय सिंह के ऊपर दीवार गिर गई.
आसपास के लोगों ने तुरंत दोनों को मलबे से बाहर निकाला. दोनों को तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया. वहां से दोनों को भरतपुर के आरबीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया. देर रात इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई. जिसके बाद दोनों के शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया.
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