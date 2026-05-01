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ऑपरेशन वज्र प्रहार में दूसरी बड़ी सफलता, धौलपुर DST टीम ने इनामी अपराधी को किया गिरफ्तार

Dholpur News: धौलपुर जिला स्पेशल टीम ने ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत लगातार दूसरी बड़ी कामयाबी हासिल की है. टीम ने 4 साल से फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी बदमाश दिलीप कुशवाह को गिरफ्तार कर लिया.

Edited byAman SinghReported byBhanu sharma
Published: May 01, 2026, 12:14 PM|Updated: May 01, 2026, 12:14 PM
ऑपरेशन वज्र प्रहार में दूसरी बड़ी सफलता, धौलपुर DST टीम ने इनामी अपराधी को किया गिरफ्तार
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Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिला स्पेशल टीम ने ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत लगातार दूसरी बड़ी कामयाबी हासिल की है. टीम ने 4 साल से फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी बदमाश दिलीप कुशवाह को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी मिलनमा गांव के पास हाईवे से बाहर भागने की फिराक में था, तभी डीएसटी ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया.

एसपी के निर्देशन में हुई कार्रवाई

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एसपी धौलपुर विकास सांगवान के निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन वज्र प्रहार चलाया जा रहा है. एएसपी वैभव शर्मा और सीओ सिटी कृष्ण कुमार जांगिड़ के निकटतम सुपरविजन में डीएसटी प्रभारी उप निरीक्षक घनश्याम सिंह के नेतृत्व में टीम ने यह कार्रवाई की.

डीएसटी टीम को कांस्टेबल नरेंद्र सिंह 134 ने मुखबिर से सूचना दी कि स्थाई वारंटी दिलीप कुशवाह धौलपुर से बाहर भागने के लिए भीलगमा के पास हाईवे पर खड़ा है. प्रभारी घनश्याम सिंह ने तत्काल उच्चाधिकारियों को अवगत कराया. इसके बाद टीम ने तत्परता दिखाते हुए गांव के पास घेराबंदी कर आरोपी को भागने से पहले ही डिटेन कर लिया.

गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड

गिरफ्तार आरोपी दिलीप कुशवाह, निवासी भीलगमा, थाना सदर धौलपुर का रहने वाला है. यह स्थाई वारंटी है. आरोपी पर लूट, डकैती, हत्या का प्रयास जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं.

कार्रवाई में डीएसटी प्रभारी घनश्याम सिंह के साथ हेड कांस्टेबल दीनदयाल शर्मा 08, कांस्टेबल रामचंद्र 805, कांस्टेबल नरेंद्र सिंह 134, कांस्टेबल कोमल सिंह 1066 और चालक दिलीप सिंह 965 शामिल रहे.

डीएसटी की लगातार दूसरी बड़ी कार्रवाई से जिले के अपराधियों में हड़कंप मच गया है. ऑपरेशन वज्र प्रहार शुरू होने के बाद से कई हार्डकोर अपराधी जिले से बाहर भागने की फिराक में हैं. पुलिस की सख्ती देख वांछित अपराधी भूमिगत हो गए हैं. एसपी विकास सांगवान ने साफ किया है कि अपराधियों के लिए जिले में कोई जगह नहीं है.

क्या है ऑपरेशन वज्र प्रहार

जिला धौलपुर में वांछित अपराधियों, वारंटी, स्थाई वारंटी, भगोड़ा, लूट-डकैती, आर्म्स एक्ट के प्रकरणों में फरार चल रहे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान ऑपरेशन वज्र प्रहार चलाया जा रहा है. एसपी ने जिला स्पेशल टीम को इन अपराधियों की धरपकड़ के लिए निर्देशित किया था. पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने टीम को शाबाशी देते हुए कहा कि जिले में अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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