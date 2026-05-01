/ऑपरेशन वज्र प्रहार में दूसरी बड़ी सफलता, धौलपुर DST टीम ने इनामी अपराधी को किया गिरफ्तार

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिला स्पेशल टीम ने ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत लगातार दूसरी बड़ी कामयाबी हासिल की है. टीम ने 4 साल से फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी बदमाश दिलीप कुशवाह को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी मिलनमा गांव के पास हाईवे से बाहर भागने की फिराक में था, तभी डीएसटी ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया.

एसपी के निर्देशन में हुई कार्रवाई

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एसपी धौलपुर विकास सांगवान के निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन वज्र प्रहार चलाया जा रहा है. एएसपी वैभव शर्मा और सीओ सिटी कृष्ण कुमार जांगिड़ के निकटतम सुपरविजन में डीएसटी प्रभारी उप निरीक्षक घनश्याम सिंह के नेतृत्व में टीम ने यह कार्रवाई की.

डीएसटी टीम को कांस्टेबल नरेंद्र सिंह 134 ने मुखबिर से सूचना दी कि स्थाई वारंटी दिलीप कुशवाह धौलपुर से बाहर भागने के लिए भीलगमा के पास हाईवे पर खड़ा है. प्रभारी घनश्याम सिंह ने तत्काल उच्चाधिकारियों को अवगत कराया. इसके बाद टीम ने तत्परता दिखाते हुए गांव के पास घेराबंदी कर आरोपी को भागने से पहले ही डिटेन कर लिया.

गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड

गिरफ्तार आरोपी दिलीप कुशवाह, निवासी भीलगमा, थाना सदर धौलपुर का रहने वाला है. यह स्थाई वारंटी है. आरोपी पर लूट, डकैती, हत्या का प्रयास जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं.

कार्रवाई में डीएसटी प्रभारी घनश्याम सिंह के साथ हेड कांस्टेबल दीनदयाल शर्मा 08, कांस्टेबल रामचंद्र 805, कांस्टेबल नरेंद्र सिंह 134, कांस्टेबल कोमल सिंह 1066 और चालक दिलीप सिंह 965 शामिल रहे.

डीएसटी की लगातार दूसरी बड़ी कार्रवाई से जिले के अपराधियों में हड़कंप मच गया है. ऑपरेशन वज्र प्रहार शुरू होने के बाद से कई हार्डकोर अपराधी जिले से बाहर भागने की फिराक में हैं. पुलिस की सख्ती देख वांछित अपराधी भूमिगत हो गए हैं. एसपी विकास सांगवान ने साफ किया है कि अपराधियों के लिए जिले में कोई जगह नहीं है.

क्या है ऑपरेशन वज्र प्रहार

जिला धौलपुर में वांछित अपराधियों, वारंटी, स्थाई वारंटी, भगोड़ा, लूट-डकैती, आर्म्स एक्ट के प्रकरणों में फरार चल रहे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान ऑपरेशन वज्र प्रहार चलाया जा रहा है. एसपी ने जिला स्पेशल टीम को इन अपराधियों की धरपकड़ के लिए निर्देशित किया था. पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने टीम को शाबाशी देते हुए कहा कि जिले में अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा.

