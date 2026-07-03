/डकैत जगन गुर्जर की मौत के बाद गांव में चर्चाएं, अजमेर में सिविल लाइंस थाने लाया गया विष्णु जाट, हत्या मामले में होगी गहन पूछताछ

राज्य चुनें
Rajasthan Crime News: धौलपुर के कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या के बाद उसके पैतृक गांव भभूतिपुरा में लोगों के बीच लगातार चर्चाओं का दौर जारी है. ग्रामीणों के अनुसार, जगन गुर्जर का शुरुआती जीवन एक सामान्य युवक की तरह बीता था और वह मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था. हालांकि, परिवार में हुई एक हत्या के बाद उसकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया. ग्रामीणों का दावा है कि अपने जीजा की हत्या का बदला लेने की भावना ने उसे बीहड़ों का रास्ता चुनने के लिए प्रेरित किया और धीरे-धीरे वह चंबल क्षेत्र का चर्चित बागी बन गया.
पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना था जगन
ग्रामीणों का कहना है कि समय के साथ जगन गुर्जर का प्रभाव राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीहड़ इलाकों तक फैल गया था. उनका दावा है कि पुलिस ने कई बार उसकी घेराबंदी की, लेकिन वह हर बार बच निकलने में सफल रहा. ग्रामीणों के मुताबिक, बाद में वह अपनी इच्छा से पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने पहुंचा था. इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन गांव में लोग उसके जीवन को इसी रूप में याद कर रहे हैं.
ग्रामीणों के दावे और स्थानीय चर्चाएं
जगन गुर्जर की मौत के बाद गांव में उसके व्यक्तित्व को लेकर अलग-अलग चर्चाएं हो रही हैं. कुछ ग्रामीणों का कहना है कि वह केवल अपने व्यक्तिगत दुश्मनों से ही दुश्मनी रखता था और आम लोगों या गरीबों को परेशान नहीं करता था. हालांकि, ये दावे ग्रामीणों के व्यक्तिगत अनुभव और स्थानीय चर्चाओं पर आधारित हैं. किसी व्यक्ति के आपराधिक रिकॉर्ड या उसके कार्यों का आकलन संबंधित न्यायिक और पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर ही किया जाता है.
हत्या मामले में आरोपी विष्णु जाट से पूछताछ
उधर, जगन गुर्जर हत्याकांड की जांच तेज हो गई है. हत्या के मामले में आरोपी विष्णु जाट को अजमेर के सिविल लाइंस थाने लाया गया, जहां पुलिस उससे विस्तृत पूछताछ कर रही है. आरोपी को सुरक्षा व्यवस्था के बीच बंदी वाहन से थाने पहुंचाया गया. इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक शिवम जोशी और थाना प्रभारी शंभू सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे. पुलिस हत्या की पूरी साजिश, घटना के कारणों और संभावित अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है.
जांच के बाद सामने आएंगे कई तथ्य
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पूछताछ के दौरान जुटाई जा रही जानकारी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं. जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि हत्या की योजना कैसे बनाई गई, इसमें किन-किन लोगों की भूमिका रही और क्या इसके पीछे पुरानी रंजिश या अन्य कोई कारण था. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है और जांच पूरी होने के बाद ही हत्या की परिस्थितियों और आरोपियों की भूमिका को लेकर स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकेगी.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dholpur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!