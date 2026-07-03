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डकैत जगन गुर्जर की मौत के बाद गांव में चर्चाएं, अजमेर में सिविल लाइंस थाने लाया गया विष्णु जाट, हत्या मामले में होगी गहन पूछताछ

Dacoit Jagan Gurjar: धौलपुर के कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या के बाद उसके गांव भभूतिपुरा में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. ग्रामीणों का कहना है कि जगन कभी साधारण मजदूर था, लेकिन पारिवारिक दुश्मनी के बाद उसने बीहड़ों का रास्ता अपना लिया. वहीं, हत्या के मामले में आरोपी विष्णु जाट को अजमेर के सिविल लाइंस थाने लाकर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है. मामले की जांच जारी है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 03, 2026, 11:08 AM|Updated: Jul 03, 2026, 11:08 AM
डकैत जगन गुर्जर की मौत के बाद गांव में चर्चाएं, अजमेर में सिविल लाइंस थाने लाया गया विष्णु जाट, हत्या मामले में होगी गहन पूछताछ
Image Credit: Rajasthan Crime News:Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime News: धौलपुर के कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या के बाद उसके पैतृक गांव भभूतिपुरा में लोगों के बीच लगातार चर्चाओं का दौर जारी है. ग्रामीणों के अनुसार, जगन गुर्जर का शुरुआती जीवन एक सामान्य युवक की तरह बीता था और वह मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था. हालांकि, परिवार में हुई एक हत्या के बाद उसकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया. ग्रामीणों का दावा है कि अपने जीजा की हत्या का बदला लेने की भावना ने उसे बीहड़ों का रास्ता चुनने के लिए प्रेरित किया और धीरे-धीरे वह चंबल क्षेत्र का चर्चित बागी बन गया.


पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना था जगन

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ग्रामीणों का कहना है कि समय के साथ जगन गुर्जर का प्रभाव राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीहड़ इलाकों तक फैल गया था. उनका दावा है कि पुलिस ने कई बार उसकी घेराबंदी की, लेकिन वह हर बार बच निकलने में सफल रहा. ग्रामीणों के मुताबिक, बाद में वह अपनी इच्छा से पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने पहुंचा था. इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन गांव में लोग उसके जीवन को इसी रूप में याद कर रहे हैं.


ग्रामीणों के दावे और स्थानीय चर्चाएं

जगन गुर्जर की मौत के बाद गांव में उसके व्यक्तित्व को लेकर अलग-अलग चर्चाएं हो रही हैं. कुछ ग्रामीणों का कहना है कि वह केवल अपने व्यक्तिगत दुश्मनों से ही दुश्मनी रखता था और आम लोगों या गरीबों को परेशान नहीं करता था. हालांकि, ये दावे ग्रामीणों के व्यक्तिगत अनुभव और स्थानीय चर्चाओं पर आधारित हैं. किसी व्यक्ति के आपराधिक रिकॉर्ड या उसके कार्यों का आकलन संबंधित न्यायिक और पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर ही किया जाता है.


हत्या मामले में आरोपी विष्णु जाट से पूछताछ

उधर, जगन गुर्जर हत्याकांड की जांच तेज हो गई है. हत्या के मामले में आरोपी विष्णु जाट को अजमेर के सिविल लाइंस थाने लाया गया, जहां पुलिस उससे विस्तृत पूछताछ कर रही है. आरोपी को सुरक्षा व्यवस्था के बीच बंदी वाहन से थाने पहुंचाया गया. इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक शिवम जोशी और थाना प्रभारी शंभू सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे. पुलिस हत्या की पूरी साजिश, घटना के कारणों और संभावित अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है.


जांच के बाद सामने आएंगे कई तथ्य

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पूछताछ के दौरान जुटाई जा रही जानकारी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं. जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि हत्या की योजना कैसे बनाई गई, इसमें किन-किन लोगों की भूमिका रही और क्या इसके पीछे पुरानी रंजिश या अन्य कोई कारण था. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है और जांच पूरी होने के बाद ही हत्या की परिस्थितियों और आरोपियों की भूमिका को लेकर स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकेगी.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

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